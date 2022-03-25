烏克蘭總統澤倫斯基喊話「賣給我們1%的武器」，北約峰會做出哪6點決定？

烏克蘭戰爭進入第2個月，北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）罕見同日召開峰會， 烏克蘭總統澤倫斯基表示，這些 峰會的結果將揭示「誰是烏克蘭的朋友」。

北約領袖週四（24日） 齊聚布魯塞爾，就應對烏克蘭戰爭下一步措施進行緊急會談，並做出以下幾點決定：

北約將在 保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克部署4個新的戰鬥部隊。加上北約在 愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭已經擁有的4個戰鬥部隊，北約自從波羅的海到黑海的東翼將擁有8個多國戰鬥部隊。

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭已經擁有的4個戰鬥部隊，北約自從波羅的海到黑海的東翼將擁有8個多國戰鬥部隊。 北約將強化在歐洲東翼的邊防，將部署4萬兵力與大量的空中與海上軍力，由北約直接指揮。

北約成員國同意增加軍費

北約將持續向烏克蘭提供自我防衛的支持

北約將持續在網路安全以及防止生化、放射性、核武威脅等領域援助烏克蘭

北約將提供人道主義支持，向烏克蘭收容數百萬難民

在會後記者會上， 北約秘書長 史托騰柏格（Jens Stoltenberg） 表示 ， 北約領導人已同意向烏克蘭提供重要的軍事物資，包括坦克和防空系統以及無人機等武器。 不過他也重申，北約不會在烏克蘭實地部署部隊，「以避免與俄羅斯軍隊的全面戰爭」。

北約聲明重申， 強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，呼籲俄羅斯總統普亭立即停止這場戰爭並從烏克蘭撤軍，並呼籲白羅斯結束其共謀行為。 北約 全力聲援澤倫斯基總統、烏克蘭政府，以及保衛家園的勇敢的烏克蘭公民， 向所有因俄羅斯侵略而喪生、受傷和流離失所的人及其家人表示敬意。北約 堅定支持烏克蘭在其國際公認領域的主權獨立性。

北約向中國喊話：停止助長俄方釋放的假消息

北約峰會的聯合聲明 也特別點名中國，呼籲不得以任何形式支持俄羅斯。

我們呼籲包括中華人民共和國（PRC）在內的所有國家維護《聯合國憲章》所載的國際秩序，尊重國家主權與領土完整，不得在戰爭中以任何形式支持俄羅斯，並避免採取任何有助於俄羅斯 規避制裁的行動。 我們對中國官員最近的公開評論感到擔憂，並呼籲中國停止助長克里姆林宮的虛假陳述，特別是關於戰爭和北約方面。

北約秘書長 史托騰柏格也在會後記者會強調，中國應發揮其對俄羅斯的重大影響力，促進俄烏之間立即的和解。

NATO’s Secretary General tells CNBC's @_HadleyGamble “China should join the rest of the world” and refuse to support Russia economically and militarily pic.twitter.com/wPdK6uz3J6 — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) March 24, 2022

美國願接納10萬名烏克蘭難民，英美宣佈對俄新一輪制裁

緊接在北約之後，七大工業國集團（G7）和歐盟今天也宣布對俄羅斯的新一波制裁，以及規避制裁倡議，防止規避或彌補制裁，繼續削弱俄羅斯中央銀行部署包括黃金在內的國際儲備能力。

美國白宮也同步宣布，將針對俄羅斯政治、金融與國防企業等超過400個個人與實體全面封鎖制裁，包括俄羅斯精英、國家杜馬（Duma，俄羅斯下議院）等328名成員、俄羅斯最大金融機構Sberbank（俄羅斯聯邦儲蓄銀行）負責人Herman Gref、48家大型俄羅斯國防國有企業。

Today, in coordination with the European Union and G7, @POTUS announced additional costs on Russia, including:

-Full sanctions on 400+ Russian elites, Duma members, & defense companies

-Creating a new sanctions evasion initiative

And more: https://t.co/9br3E4tIJA — The White House (@WhiteHouse) March 24, 2022

另外白宮也宣布， 將為受俄羅斯入侵烏克蘭影響的人們提供超過10億美元的人道主義援助。 白宮表示，這些資金將幫助提供食物、住所、清潔用水、醫療用品和其他援助。

另有美國官員表示，美國計劃接收多達10萬名逃離俄羅斯入侵的烏克蘭人，目前正研究如何進入美國的各種管道，包括難民、有條件釋放、移民和非移民簽證等。該名官員強調，這些名額將 保護最弱勢的群體，包括 LGBTQI+、有醫療需求的人、記者和第三國國民。

Biden administration announces plans for up to 100,000 Ukrainians and others fleeing Russia's aggression to come to the United States https://t.co/Fmrk9lr1yG — CNN (@CNN) March 24, 2022

英國也於週三 公布新一輪對俄羅斯的制裁，制裁對象為65個個人與實體，包括被指企圖行刺烏克蘭總統澤倫斯基的俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）、俄羅斯無人機主要製造商Kronshtadt、俄羅斯第三大銀行（同時也是俄羅斯石油和天然氣支付的主要管道的Gazprombank），以及國有航運公司Sovcomflot。

The UK has already sanctioned over 1,000 individuals and businesses since Russia’s invasion of Ukraine.



Today, I announce 65 more including the Wagner Group of mercenaries, Foreign Minister Lavrov’s step-daughter and the CEO of Russia’s largest bank. https://t.co/708EBGJrDm — Liz Truss (@trussliz) March 24, 2022

澤倫斯基：我們將看到誰是朋友，誰為了錢出賣了我們

在一系列峰會開始之前，烏克蘭總統澤倫斯基稍早透過視訊向西方領導人喊話，稱在這三個峰會上，「我們將看到誰是朋友，誰是夥伴，誰為了錢出賣了我們」。

澤倫斯基對北約喊話，「永遠，永遠不要再告訴我們，說烏克蘭的軍隊不符北約標準。我們已經展示了我們的能力，以及我們能為 歐洲和世界的共同安全貢獻多少 」，但他指出，「北約還未向我們展示他們能做什麼來保護我們的人民，來向世界證明它是最強的防禦聯盟。 世界正在等待。 烏克蘭正在等待真正的行動。 」

Zelensky just now: “Never, please, never tell us again that our army does not meet NATO standards. We have shown what our standards are capable of.” pic.twitter.com/lWPBwl4NoU — Mark MacKinnon (@markmackinnon) March 24, 2022

澤倫斯基請求北約提供更多的軍事援助，他稱烏克蘭還 未收到其要求的戰鬥機或現代防空系統， 並稱烏克蘭只要求提供北約1%的戰機和坦克來幫助 抵禦俄羅斯的侵略，「但 我們不能買，順帶一提， 這樣的供應直接取決於北約的政治決定。」

澤倫斯基還指控俄羅斯在今天早上使用了違禁武器磷彈，但並沒有進一步提供證據或細節，他表示，「給我們烏克蘭需要的所有武器，北約可以再次阻止烏克蘭人死於俄羅斯的空襲和佔領」，他強調，「烏克蘭需要不受限制的軍事武器，就像俄羅斯正在不受限制的使用它的武器庫一樣」。

"The alliance still can prevent Ukrainian deaths from Russian strikes, from Russian occupation"



Ukrainian President Volodymyr Zelensky appeals for military support at Nato summit and accuses Russia of using phosphorus bombshttps://t.co/kVVR4SEPU1 pic.twitter.com/xXIF2nly5V — BBC News (World) (@BBCWorld) March 24, 2022

同一時間，烏克蘭海軍今日傳來捷報，聲稱擊毀了被俄羅斯佔領的別爾江斯克港內的大型登陸艦「奧爾斯克號」（Оrsk），另外兩艘船也受損。並發布了來自港口區域大火和濃煙的照片和影片。

Ukraine’s navy says it sunk the Russian ship Orsk near the port city of Berdyansk https://t.co/36qPoHLnCt pic.twitter.com/x2uXlJmGyP — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 24, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範