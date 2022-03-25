烏克蘭總統澤倫斯基喊話「賣給我們1%的武器」，北約峰會做出哪6點決定？
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北約聲明重申，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，呼籲俄羅斯總統普亭立即停止這場戰爭並從烏克蘭撤軍，並特別點名中國，不要助長俄羅斯的假消息。
烏克蘭戰爭進入第2個月，北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）罕見同日召開峰會，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這些峰會的結果將揭示「誰是烏克蘭的朋友」。
北約領袖週四（24日）齊聚布魯塞爾，就應對烏克蘭戰爭下一步措施進行緊急會談，並做出以下幾點決定：
- 北約將在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克部署4個新的戰鬥部隊。加上北約在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭已經擁有的4個戰鬥部隊，北約自從波羅的海到黑海的東翼將擁有8個多國戰鬥部隊。
- 北約將強化在歐洲東翼的邊防，將部署4萬兵力與大量的空中與海上軍力，由北約直接指揮。
- 北約成員國同意增加軍費
- 北約將持續向烏克蘭提供自我防衛的支持
- 北約將持續在網路安全以及防止生化、放射性、核武威脅等領域援助烏克蘭
- 北約將提供人道主義支持，向烏克蘭收容數百萬難民
在會後記者會上，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約領導人已同意向烏克蘭提供重要的軍事物資，包括坦克和防空系統以及無人機等武器。不過他也重申，北約不會在烏克蘭實地部署部隊，「以避免與俄羅斯軍隊的全面戰爭」。
北約聲明重申，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，呼籲俄羅斯總統普亭立即停止這場戰爭並從烏克蘭撤軍，並呼籲白羅斯結束其共謀行為。北約全力聲援澤倫斯基總統、烏克蘭政府，以及保衛家園的勇敢的烏克蘭公民，向所有因俄羅斯侵略而喪生、受傷和流離失所的人及其家人表示敬意。北約堅定支持烏克蘭在其國際公認領域的主權獨立性。
北約向中國喊話：停止助長俄方釋放的假消息
北約峰會的聯合聲明也特別點名中國，呼籲不得以任何形式支持俄羅斯。
我們呼籲包括中華人民共和國（PRC）在內的所有國家維護《聯合國憲章》所載的國際秩序，尊重國家主權與領土完整，不得在戰爭中以任何形式支持俄羅斯，並避免採取任何有助於俄羅斯規避制裁的行動。
我們對中國官員最近的公開評論感到擔憂，並呼籲中國停止助長克里姆林宮的虛假陳述，特別是關於戰爭和北約方面。
北約秘書長史托騰柏格也在會後記者會強調，中國應發揮其對俄羅斯的重大影響力，促進俄烏之間立即的和解。
美國願接納10萬名烏克蘭難民，英美宣佈對俄新一輪制裁
緊接在北約之後，七大工業國集團（G7）和歐盟今天也宣布對俄羅斯的新一波制裁，以及規避制裁倡議，防止規避或彌補制裁，繼續削弱俄羅斯中央銀行部署包括黃金在內的國際儲備能力。
美國白宮也同步宣布，將針對俄羅斯政治、金融與國防企業等超過400個個人與實體全面封鎖制裁，包括俄羅斯精英、國家杜馬（Duma，俄羅斯下議院）等328名成員、俄羅斯最大金融機構Sberbank（俄羅斯聯邦儲蓄銀行）負責人Herman Gref、48家大型俄羅斯國防國有企業。
另外白宮也宣布，將為受俄羅斯入侵烏克蘭影響的人們提供超過10億美元的人道主義援助。白宮表示，這些資金將幫助提供食物、住所、清潔用水、醫療用品和其他援助。
另有美國官員表示，美國計劃接收多達10萬名逃離俄羅斯入侵的烏克蘭人，目前正研究如何進入美國的各種管道，包括難民、有條件釋放、移民和非移民簽證等。該名官員強調，這些名額將保護最弱勢的群體，包括 LGBTQI+、有醫療需求的人、記者和第三國國民。
英國也於週三公布新一輪對俄羅斯的制裁，制裁對象為65個個人與實體，包括被指企圖行刺烏克蘭總統澤倫斯基的俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）、俄羅斯無人機主要製造商Kronshtadt、俄羅斯第三大銀行（同時也是俄羅斯石油和天然氣支付的主要管道的Gazprombank），以及國有航運公司Sovcomflot。
澤倫斯基：我們將看到誰是朋友，誰為了錢出賣了我們
在一系列峰會開始之前，烏克蘭總統澤倫斯基稍早透過視訊向西方領導人喊話，稱在這三個峰會上，「我們將看到誰是朋友，誰是夥伴，誰為了錢出賣了我們」。
澤倫斯基對北約喊話，「永遠，永遠不要再告訴我們，說烏克蘭的軍隊不符北約標準。我們已經展示了我們的能力，以及我們能為歐洲和世界的共同安全貢獻多少」，但他指出，「北約還未向我們展示他們能做什麼來保護我們的人民，來向世界證明它是最強的防禦聯盟。世界正在等待。烏克蘭正在等待真正的行動。」
澤倫斯基請求北約提供更多的軍事援助，他稱烏克蘭還未收到其要求的戰鬥機或現代防空系統，並稱烏克蘭只要求提供北約1%的戰機和坦克來幫助抵禦俄羅斯的侵略，「但我們不能買，順帶一提，這樣的供應直接取決於北約的政治決定。」
澤倫斯基還指控俄羅斯在今天早上使用了違禁武器磷彈，但並沒有進一步提供證據或細節，他表示，「給我們烏克蘭需要的所有武器，北約可以再次阻止烏克蘭人死於俄羅斯的空襲和佔領」，他強調，「烏克蘭需要不受限制的軍事武器，就像俄羅斯正在不受限制的使用它的武器庫一樣」。
同一時間，烏克蘭海軍今日傳來捷報，聲稱擊毀了被俄羅斯佔領的別爾江斯克港內的大型登陸艦「奧爾斯克號」（Оrsk），另外兩艘船也受損。並發布了來自港口區域大火和濃煙的照片和影片。
新聞來源
- Statement by NATO Heads of State and Government（NATO）
- World leaders meet over Russia's invasion in Ukraine（CNN）
- Russia-Ukraine war latest: Nato to strengthen forces along Ukraine border and send more military supplies – live（The Guardian）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範