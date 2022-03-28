中國糧食系統貪腐狀況相對不嚴重，習近平為何下重手整肅？

中國政府一再對外否認缺糧問題，宣稱糧食生產已經「十八連豐」，「飯碗端得很牢」並無糧食危機問題，然卻呼籲民眾節約糧食。

中國糧食自給率是否為其所宣揚的95％呢？有學者估計2020年糧食自給率僅76％，主因是中國農田土壤惡化及務農人口減少，尤其農田土壤有高達16％遭到鎘、汞及砷等重金屬污染。2021年時國務院總理李克強建議，政府應提倡食品節約，以解決糧食短缺問題；國家主席習近平則於2020年8月倡議制止餐飲浪費之光盤運動。

值得關注是，中紀委網站發布2021年度十大反腐熱詞，其中「糧倉碩鼠」成為十大熱詞之一，被視為是「膽大妄為、貪得無厭的『靠糧吃糧』腐敗分子。」中國糧儲系統腐敗已有時日，國家糧庫的實際數字和官方數字有所差距，2020年10月16日世界糧食日，中紀委發文稱「糧食領域腐敗問題令人警醒」。

早在2013年中央農村工作會議上，習近平即言：「國家糧庫裡出的案子不少，對違法違紀案件要嚴肅查處，絕不能任由『糧耗子』折騰糟蹋」、「不能平時老說庫盈囤滿，真到急用時卻拿不出來」，足見糧儲系統存在諸多貪腐尋租等問題。

中國糧食腐敗問題凸顯糧食安全之危機，糧食腐敗損及共同富裕目標達成

中國糧食腐敗問題凸顯糧食安全困境。整治糧食系統貪腐問題，凸顯對糧食安全關注。近年來，中國國有和地方糧食企業已出現嚴重腐敗問題，產生大量違規空庫、謊報庫存等違規、違法現象。2021年8月中紀委針對糧食領域官員集中調查，進行專項整治，同11月通報十大案例，其中陝西省糧食局原黨組書記、局長吳新受賄5945萬餘元人民幣。

截至2022年2月21日，中國多地糧食系統掀起反腐風暴，近40名官員落馬被查，糧食安全問題再次受到關注。黨國反腐關注糧食系統，凸顯中國糧荒短缺嚴重。

2月21日中共四川省紀委監委公布，該省糧食和物資儲備局黨組成員、副局長、二級巡視員王青年「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。2月17日，遼寧省紀委監委宣布7人糧食購銷領域官員被查，包括遼寧省糧食集團有限公司黨委書記、董事長林榮德、中央儲備糧丹東直屬庫有限公司副總經理王軍等人。

自2022年以來，僅僅是浙江省糧食系統已有27人被查，其中八人「主動投案」。截至目前，浙江省當局處置涉糧問題線索401件，立案144件，留置41人。這不僅顯示浙江在糧食存在嚴重腐敗問題，同時也凸顯黨國對糧食安全的高度重視。

儘管中國糧食系統腐敗相對於其它部門較為不嚴重，但因中國政府目前將糧食供應視為國家安全議題，因此將糧食系統反腐作為重點。很多落馬官員在糧食系統任職20、30年，顯示官員與企業間利益盤根錯節、政治權力與經濟權力的權錢交易複雜關係。

中國糧食安全策略三大支柱，穩產量、調結構及保耕地

中國政府提出保障好初級產品供給是重大戰略性問題，宣稱2021年中國糧食總產量達到1兆3657億斤，相較2020年增產267億斤，連續7年保持在1.3兆斤以上。因此，2022年《中央一號文件》將糧食生產和重要農產品供給擺在首要位置，目的在於14億多中國人的飯碗端得更穩更牢固，飯碗主要裝中國糧。中國保障糧食安全主要重點工作有三：

首先穩產量

應對2020年秋冬種部分小麥晚播等不利影響，抓緊抓實春季田管，促進弱苗轉壯，追回產量。銷區切實穩定和提高糧食自給率，產銷平衡區確保糧食基本自給，全面落實糧食安全黨政同責，嚴格糧食安全責任制考核。適當提高稻穀、小麥最低收購價，穩定種糧農民補貼，實現三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產省產糧大縣全覆蓋，加快發展農業社會化服務，合理保障農民收益。

其次調結構

調整優化農業結構，支持東北地區積極推行大豆玉米合理輪作、推進地下水超採區、不適宜水稻種植區開展「水改」擴種大豆，在黃淮海、西北、西南地區大力推廣大豆玉米帶狀覆合種植，在長江流域開發冬閒田擴種油菜，擴大油茶種植面積。通過多油並舉、多途並進，確保大豆和油料擴種取得可考核的成效。

最後保耕地

足額帶位置逐級分解，下達耕地保有量和永久基本農田保護目標任務，把耕地保護作為剛性指標實行嚴格考核、一票否決、終身追責，確保18億畝耕地實至名歸。同時，嚴格落實耕地利用優先序，完成高標準農田建設階段性任務，抓好黑土地保護，不斷提升耕地質量。

1. 糧食安全問題強化地方黨委糧食安全責任

目前中國糧食總量在保供給、尤其保口糧方面問題不大，但是大豆油料自給率比較低。2021年中國糧食總生產為1兆3567億斤，玉米產量約佔40％，大豆僅佔2.4％；自2020年玉米價格持續上漲，導致大豆種植面積持續減少，2021年大豆種植面積比2020年減少14.8％，導致大豆高度依賴進口，2020年大豆進口依存度已達83.7％。

中國政府強調在國際糧食價格大幅上漲、疫情災情疊加影響的背景下，糧價保持基本穩定。同時宣稱糧食安全是有保障的，但並不意味著在糧食問題上可高枕無憂。2022年的糧食生產目標經國務院審定，已分解下達到各省（區、市）政府，將全面落實糧食安全黨政同責，制定出臺省級黨委政府糧食安全責任制考核辦法，壓實黨委政府糧食安全責任。