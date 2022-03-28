同樣水岸，房價減擔。桃園小檜溪唯一水岸純住地標吸引雙北客換屋
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桃園品牌建商昭揚建築攜手李天鐸大師推出小檜溪重劃區唯一線上銷售的水岸宅「昭揚天濤.」，打造完美生活品質，旗艦級規劃深獲高資產購屋客喜愛。
「換房子，也換生活」已成為都會區換屋客的新顯學，具備悠閒氛圍的水岸宅更是新寵！根據591新建案市調中心統計：水岸宅房價除具保值性，也享有增值空間。以雙北水岸豪宅為例，每年新案漲幅約5~15%。然而隨著北市大直、碧湖湖畔單坪開價破兩百萬，重視生活品質的客群開始尋覓CP值更高的居住環境。
最受「脫北者」青睞的桃園地區，近年來新興重劃區交易量表現不俗，尤其是本身具備優勢地利條件的小檜溪重劃區，不僅近距南崁交流道、桃園火車站，未來還有捷運綠線G09站，周邊結合大有商圈、中正商圈、站前商圈及藝文商圈4大成熟熱點，機能到位不必等，加上區內道路整齊，市容乾淨，公園林立，對置產嗅覺敏銳的高端資產客群頗具吸引力。
放眼小檜溪重劃區中最精華的地段莫過於中央街，因坐擁南崁溪水岸第一排，成為品牌建商兵家必爭之地，形成桃園稀有水岸豪宅聚落。業界人士指出，小檜溪對比地形狹長且有高架遮蔽的江翠北側重劃區更具發展潛力，也因此成為雙北換屋客的指定首選。
目前小檜溪重劃區中央街上唯一線上銷售的水岸宅，僅有由桃園品牌建商昭揚建築投資興建的「昭揚天濤.」，該案為昭揚建築區內最後一塊面水岸第一排的建案，建設公司特別精心打造旗艦級產品，推出獨棟地上23層擎天住宅，採純住家、零店面，打造單層雙併、均質90坪大戶格局，由於總戶數僅44戶相當稀有，公開後詢問度非常熱烈。
「昭揚天濤.」現場專案副理黃冠儒表示，在北市若要買到如「昭揚天濤.」條件的水岸豪宅，總價至少要上億起跳，本案總價帶約4188萬起，對北客來講深具吸引力，且個案建築團隊陣容堅強，外觀即是由豪宅御用建築師李天鐸操刀，未來坐在客廳即可享受無遮蔽水岸美景，目前已購客戶多為自營商、科技業、醫生、傳產企業主等高品味人士，完工後勢必成為整個小檜溪重劃區中最指標水岸豪宅。
本文章內容由「昭揚天濤.」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。