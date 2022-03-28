同樣水岸，房價減擔。桃園小檜溪唯一水岸純住地標吸引雙北客換屋

「換房子，也換生活」已成為都會區換屋客的新顯學，具備悠閒氛圍的水岸宅更是新寵！根據591新建案市調中心統計：水岸宅房價除具保值性，也享有增值空間。以雙北水岸豪宅為例，每年新案漲幅約5~15%。然而隨著北市大直、碧湖湖畔單坪開價破兩百萬，重視生活品質的客群開始尋覓CP值更高的居住環境。

Photo Credit：昭揚天濤.

最受「脫北者」青睞的桃園地區，近年來新興重劃區交易量表現不俗，尤其是本身具備優勢地利條件的小檜溪重劃區，不僅近距南崁交流道、桃園火車站，未來還有捷運綠線G09站，周邊結合大有商圈、中正商圈、站前商圈及藝文商圈4大成熟熱點，機能到位不必等，加上區內道路整齊，市容乾淨，公園林立，對置產嗅覺敏銳的高端資產客群頗具吸引力。

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放眼小檜溪重劃區中最精華的地段莫過於中央街，因坐擁南崁溪水岸第一排，成為品牌建商兵家必爭之地，形成桃園稀有水岸豪宅聚落。業界人士指出，小檜溪對比地形狹長且有高架遮蔽的江翠北側重劃區更具發展潛力，也因此成為雙北換屋客的指定首選。

Photo Credit：昭揚天濤. 「昭揚天濤.」為小檜溪重劃區唯一線上銷售的水岸宅，旗艦級規劃深獲高資產購屋客喜愛。

目前小檜溪重劃區中央街上唯一線上銷售的水岸宅，僅有由桃園品牌建商昭揚建築投資興建的「昭揚天濤.」，該案為昭揚建築區內最後一塊面水岸第一排的建案，建設公司特別精心打造旗艦級產品，推出獨棟地上23層擎天住宅，採純住家、零店面，打造單層雙併、均質90坪大戶格局，由於總戶數僅44戶相當稀有，公開後詢問度非常熱烈。

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「昭揚天濤.」現場專案副理黃冠儒表示，在北市若要買到如「昭揚天濤.」條件的水岸豪宅，總價至少要上億起跳，本案總價帶約4188萬起，對北客來講深具吸引力，且個案建築團隊陣容堅強，外觀即是由豪宅御用建築師李天鐸操刀，未來坐在客廳即可享受無遮蔽水岸美景，目前已購客戶多為自營商、科技業、醫生、傳產企業主等高品味人士，完工後勢必成為整個小檜溪重劃區中最指標水岸豪宅。

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