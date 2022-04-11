《共感簡報》：我在這場「把歐巴馬推上總統之位的演講」中，得到了重大的啟示

文：三輪開人

雖然有點唐突，但請各位先比較一下以下兩篇文章。

A 「孟加拉是亞洲最貧窮的國家，其城鄉教育差距十分嚴重。尤其在大學入學考的結果上，更有顯著差異，都市的高中生居住在補習班林立的環境中，而農村的高中生卻是學習環境落後，因此農村高中生要進大學就讀，難如登天。我們e­Education在當地進行的活動，就是利用影音教材作為教育支援，以縮小城鄉教育差距。具體做法是參考東進高校的模式，將知名補習班老師的上課內容錄製成DVD，提供給農村裡想要考大學的貧窮高中生觀看。誠懇邀請各位支持我們推廣這項活動！」 B 「我的故鄉是靜岡縣的一處鄉下小鎮，那裡沒有補習班，我是靠著東進高校的影音授課，才有機會考上大學。這樣的經驗促成了今日e­Education的活動。孟加拉是亞洲最貧窮的國家，我在他們的農村裡，遇見與我有著相同生長環境的高中生。那些高中生覺得自己不如都市裡相同年齡的人，甚至十分自卑，但同時又不放棄夢想，努力讀書，希望能拚進大學。我們想支持他們完成夢想，而邀請著名的補習班老師協助，用東進高校的方式，將課程拍攝下來，提供給他們。大學入學考改變了我的人生。請問各位，你們人生的轉機是在何時？我們希望能幫助更多此時此刻也正在拼命苦讀的年輕人，請大家助我們一臂之力！」

哪一篇文章比較觸動你呢？

其實內容中傳達出的資訊，沒有太大的出入，只是將故事的切入視角稍稍做了改變而已。

然而，結果卻大不相同。

二〇一四年，我做的簡報就是類似腳本A，當時聽完之後捐錢給我們的人，幾乎是零。而當我開始用腳本B的方式做簡報後，對我們產生共鳴的聽眾遠多於之前，收到的捐款也不斷增加。

我並非是靠一己之力，將腳本從A修改到B的。

我有一個參考對象，就是美國前總統巴拉克・歐巴馬（Barack Obama）。

二〇〇四年，當他還是州議會參議員時，曾有過一場傳奇演說，他就是透過這場演說收買了美國全民的心。我在這場「把歐巴馬推上總統之位的演講」中，得到了重大的啟示。

這場演講是由「我」、「我們」、「此刻」三種故事交織而成，而這三種故事正是「共感簡報」不可或缺的要素。

本章就以撼動全美的歐巴馬為解說範本，說明如何製作出一個能讓漠不關心的聽眾產生興趣、受到感動，進而提供一己之力的「共感腳本」。

好的腳本從企劃書開始

簡報是由腳本、投影片、口白、訓練四個元素所構成。

當你要做一份簡報時，你會先從什麼著手？

我絕對會奉勸各位先從「製作腳本」開始，因為腳本是簡報的基礎。投影片再美，口白再流暢，只要沒有好腳本，聽眾的專注力就無法持久，自然無法產生共鳴。

正如電影或影集，即使找到完美的取景地點，又請來豪華的卡司陣容，只要劇情不引人入勝，就會讓觀眾失去耐性。我從來沒看過哪部受歡迎的作品是「故事情節無聊，卻堪稱經典之作」。但相反地，演員、取景地未能令觀眾留下深刻印象，卻很精采的作品，則是多不勝數。簡報也是相同的道理。

即使投影片很粗糙，口白也說得卡卡的，只要作為故事骨幹的腳本夠實在，那一場簡報就大有機會令聽眾留下記憶，產生共鳴。這就是為什麼應該先從製作腳本開始著手。

那麼，你平常是如何製作腳本的？

關於這個問題，許多人會提出各式各樣的腳本製作訣竅。但是，且慢。如果拿電影的製作來比喻，這些應該都是在討論如何寫「劇本」吧？

在寫劇本之前，其實還有一件事必須先做，那就是提出「企劃書」。電影的營收目標是多少？目標觀眾是哪些人？要在這部電影裡傳遞什麼樣的想法？不先確定這些前提就開始撰寫劇本，是無法製作出一部好電影的。

同樣地，在製作簡報的腳本時，不先想好「目標」、「聽眾」，以及講者要透過這場簡報達成什麼「意志」，即使腳本製作出來了，也無法引發共鳴。

好的腳本來自好的企劃書。

這聽起來可能很理所當然，但非常多的人都會跳過這個步驟。因此，在進入製作腳本的說明前，先讓我在此介紹一下如何製作企劃書。

1. 引起共感後的「目標」為何？

「日本人缺乏設定目標的能力。」

曾有一位在國際機構工作的海外友人這樣對我說。日本人一旦決定目標之後，達成目標的能力是全球頂尖的，但卻很不擅長自己從零開始設定目標——這句話應該戳中了滿多日本人的心。

在簡報上，也經常可以看到沒有先設定好目標的人。投影片再美，口條再流暢，充其量也只是手段而已。目標才能讓聽眾產生共鳴，進而付諸行動。少了目標，就會失去向人做簡報的意義。

「想讓聽眾了解商品有多好」、「想讓聽眾喜歡我們這個團體」這類抽象的目標，也是不及格的。你所設定的目標要盡量具體，例如「讓聽眾購買商品」、「讓聽眾捐出一千日元給我們」。

當簡報結束時，你會期待聽者做出什麼行動？若沒有具體的目標，就無法判斷簡報的好壞。

2. 誰是你想要引發共鳴的「聽眾」

我經常說「Presentation = Present」，「簡報等於禮物」。請想像一下這個畫面：你將禮物交到你喜歡的異性或你愛的家人手中。這時，你應該會希望對方收到禮物後，很開心也很喜歡這個禮物吧？

簡報也是如此，做簡報就是要讓對方開心，讓對方喜歡自己給的東西。那麼，想做出讓聽眾開心的簡報，需要注意什麼？我在思考腳本時，會一邊在腦中想像著我的聽眾的樣子。

製作腳本時，比起想著自己，更要想著對方。

自己喜歡的事物，別人不一定也喜歡。這個道理也許大家會覺得理所當然，但在實際做簡報時，很多人往往會強迫推銷自己喜歡的事物。

比方說，心儀的女性想要一個包包，於是你買了一個紅色的包包給她，但她喜歡的其實是藍色的，這類喜好上的誤解，極其容易發生。然而，到了做簡報時，我們卻常常忘記要站在對方的角度思考。

例如，對不在乎價格的人，拼命解釋自己的價格比其他公司便宜；又或是，對關注非洲的人，說明亞洲的課題……自己愈是說明得口沫橫飛，愈是讓彼此想法上的分歧逐漸擴大，結果心與心的距離也愈來愈遙遠，這類情況其實不在少數。

在確實擁有自己想要傳達的中心思想的同時，也一定要站在對方的角度思考。對方是學生還是社會人士？關注的是哪一類的事務？這些問題都要時時刻刻放在心上。

不是「誰都好」，而是要為了「那個人」——這個心態也很重要。

假設你獲得了一個對大學生做簡報演說的機會。你覺得臺下會是什麼樣的聽眾？即使同樣是大學生，只要學年不同，關心的事物也大不同。過去我曾在大學教授一門名為「國際協助論」的課，大一學生對這個主題似乎有些興趣，所以上起課來懵懵懂懂；大三、大四學生則是為了思考將來要如何工作、到哪裡工作而來上課的。而同樣是正在找工作的大三、大四學生，有些人是把國際協助當作工作的選項之一，有些人則是無論如何都想做國際協助的工作，這兩種人想聽的內容也會有所不同。