基隆確診2歲童6小時轉院5家沒病床，北市醫師公會：太多醫護確診，有空床也難開設
我們想讓你知道的是
陳亮甫醫師指出，目前雙北地區醫療資源接近滿載，主要是人力問題，許多醫院原本回報空床，但因為病房集體確診，沒有人可以照護，因此即使有空床也無法開設。
（中央社）國內出現第2名染疫兒童重症不治，家長心慌慌，兒童科醫師提供自救方法，建議提前掌握設有兒童加護病房（ICU）的醫院名單，此類醫院即使當下無空床，但平時多有完善轉院管道，減少等待時間。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，基隆出現一名2歲男童染疫，地方聯繫5家醫院均無兒童加護病房空床，最後轉至台北榮總急救仍宣告不治。中央流行疫情指揮中心昨天也說明轉院聯繫6小時過程，醫院急診都有妥善處理，沒有延誤治療。
據指揮中心統計，截至目前，未滿10歲兒童重症病例共有5人；中症個案部分，2人為10歲以上兒童，未滿10歲兒童中症病例則有10人。至於2歲以下死亡個案共有2人，分別為4月19日新北2歲男童，以及今天指揮中心證實的基隆2歲男童。
兒科醫師：重症兒童病床確實不足
林口長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒今天晚間告訴《中央社》記者，由於台灣近年少子化、公衛進步，兒童感染重症減少，所以兒童重症醫療人力、設備真的不夠。
《聯合報》報導，夏紹軒表示，根據指揮中心統計，今年截至5月12日，0至9歲確診個案已達到6萬人，10多歲個案也有5.3萬人。從各國文獻可看到，確診孩子有20%需住院，4%會需要加護病房，現在分母一大，重症兒童住院的病床還是不夠。
「重症兒要住院難找床，出院也很難找到合適的下轉單位，床位輪轉率變低，形成惡性循環。」夏紹軒舉例，先天肺部缺陷、心臟病、神經系統疾病的孩子，就像有多重共病的成年人一樣，發生重症就不容易好轉，住院時間較久。
夏紹軒表示，有些孩子氣切、使用呼吸器，平時就需要天天拍痰、抽痰，這些促進肺部清潔的必要動作，都會產生大量的氣溶膠，有傳播疫病的疑慮，因此這些孩子確診後特別需要負壓隔離病房，狀況穩定後，也可能無法立刻回到原本的呼吸照護病房。
面對這一波COVID-19疫情海嘯，各醫院兒童負壓重症醫療資源偏少，夏紹軒表示，資源調度本來就需要耗費時間，病情其實可能被延誤，呼籲中央因應這一波疫情有必要建立相關調節平台；至於兒科人力不足之處，建議仿照去年招募退役護理至社區採檢站，以利在臨床訓練過的兒科護理師回防。
面對兒童重症人數可能增加，家長也希望「超前部署」。夏紹軒說，多數家屬可能不知道哪些醫院可收治重症兒童，建議家長可預先掌握相關名單，有兒科醫師看急診、兒童加護病房的醫院，平時對於處理重症較有經驗，即使當下沒有空床，平時可能都有醫院之間的轉院管道，可以適當處理。
林口長庚醫院兒科急診科主任李嶸指出，以林口長庚醫院為例，兒科急診科與桃園、新竹及苗栗醫療機構結盟，建立溝通網絡，簡化程序，各醫院可自行整合資訊；衛生局調配是分區調度，就近轉送為主，如果沒有空床，才會跨區、跨縣市。除加強衛生局調配，李嶸也呼籲家長加強留意兒童病徵。
外界關注是否可能重症兒童「北病南送」，將北部確診個案較多的熱區確診重症兒童，送往醫療資源較充沛的中南部。台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民認為，對於重症兒童而言，送太遠也不容易，中央應儘速籌劃後備能量，建立整合平台。
太多醫護確診，有空床也難開設
昨天指揮中心表示，每天都有密切掌握COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責病房數量，兒童醫療網絡共有221空床，北部還有兩位數以上空床，也可使用混合型病床。全國混合病床數約3089床，針對加護病房（ICU）兒童專責病床部分，全國有369床，其中6床在北部。
《聯合報》報導，北市醫師職業工會則表示，問題出在人力，因有太多醫護確診，就算有空床也無法開設；工會秘書長陳亮甫醫師指出，目前雙北地區醫療資源接近滿載，急診病況嚴重程度也堪比加護病房，主要是人力問題，許多醫院原本回報空床，但因為病房集體確診，沒有人可以照護，因此即使有空床也無法開設。
他也說明，專責病房確實不分兒童與成人都可用，但兩者照護專業不同，指揮中心所稱空床比例不代表確診重症患者就能立即住院接受照護。中央提供的是全國統計數字，看不到地方狀況。由於病房降載或是太多醫護確診而無法開設，導致許多病患滯留在急診，形同加護病房。急診無法收住院，便必須「1通電話、1通電話詢問是否可以轉院」，而結果就是常常碰壁。
陳亮甫籲請社會大眾了解醫療現實與目前資源限制，勿苛責孩童轉院過程中無法收治的醫療院所，也希望仍在等候住院或治療的患者能體諒第一線醫護難處。
新聞來源
- 基隆2歲確診童不治 醫籲掌握兒童ICU醫院名單自救（中央社）
- 基隆2歲童染疫重症亡 高燒42.4度轉院調度6小時5家沒病床（中央社）
- 又傳幼童確診重症亡 兒醫分析綠色通道無法解決的問題（聯合報）
- 基隆2歲童逝指揮中心稱病床夠？ 醫師工會：關鍵在人力（聯合報）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
Tags：
加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列