G7峰會重點一次看：俄烏衝突引發全球能源危機、俄羅斯動用化學武器怎麼辦？

三個小時的北約峰會結束後，拜登和英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本等 七大工業國集團（G7） 領袖留在北約總部，進行了長達一個小時的G7峰會。這場會議中，七大工業國談了對俄羅斯的經濟制裁、以及對俄烏衝突導致的能源和糧食危機做出回應，也警告俄羅斯不要在這場戰爭中使用生化武器或核武，美國總統拜登也於記者會後警告，如果俄羅斯使用生化武器，「我們會做出回應」。

G7與美國同日對俄祭出新一波制裁

在會後發布的G7領袖聲明，七大工業國領袖表示， 將不遺餘力地追究俄羅斯總統普亭以及這場侵略的策劃者和支持者，包括白羅斯的盧卡申科政權。G7領袖強調對俄羅斯施加嚴重制裁的決心，全面執行已經實施的經濟和金融制裁，也 將 監測制裁的執行情況隨時做出相關反應，特別是俄羅斯中央銀行的黃金交易。

G7領袖聲明指出，「我們將繼續密切合作，包括讓其他政府採取類似七國集團成員已經實施的限制性措施，並避免各種逃避、規避和彌補，以削弱或減輕我們制裁影響的行為。」

美國及其盟友上月凍結了俄羅斯央行使用自身6300億美元外匯儲備中大部分資產的渠道，《金融時報》引述美國官員意見，這是西方 盟國為應對入侵烏克蘭公布最有力的制裁措施。俄羅斯財政部長本月承認，該國因此失去了大約一半的儲備。官員指出，俄羅斯的黃金儲備價值約在1000億至1400億美元間，有跡象表明該國央行正試圖利用這些儲備來支撐自家貨幣盧布。

呼籲俄羅斯不要使用化學武器，暗指北京助長俄方假消息

G7領袖聲明也警告俄羅斯 不要在戰爭中使用化學、生物和核武，同時 譴責俄羅斯製造假消息，暗示烏克蘭準備使用化學武器或核武。

總統拜登也在今日記者會中警告，

如果俄羅斯使用化學武器，我們會做出回應。如何回應，將取決於如何使用這些武器。

俄烏戰爭引發能源危機，G7向OPEC特別喊話

不過， 隨著西方加大對俄羅斯的懲罰力度，克里姆林宮正在四處尋找反擊的方法。 俄羅斯在3月初時公布了一份名單，將美國、日本、所有歐盟成員國、瑞士、挪威等48個國家列為「不友好」國家，並規定這些國家向俄羅斯購買天然氣時需以盧布（俄羅斯貨幣單位）支付。此舉不僅加深與西方國家的對峙，更可能加劇歐洲國家自1970年代以來最嚴重的能源緊縮。

面對俄羅斯反制可能帶來的能源危機，G7領袖聲明指出：

我們正在採取進一步措施以減少對俄羅斯能源的依賴，並將為此共同努力。 與此同時，我們將確保安全的替代和可持續的能源供應，並在可能出現供應中斷的情況下團結一致並密切協調。 我們承諾，將積極支持願意逐步擺脫對俄羅斯天然氣、石油和煤炭進口依賴的國家。 我們呼籲石油和天然氣生產國採取負責任的方式，增加對國際市場的供應，石油輸出國組織（OPEC）在這之中有相當關鍵的作用。 我們將與他們，以及所有的合作夥伴合作， 確保穩定和可持續的全球能源供應。

不過G7對OPEC的呼籲，是否代表在俄烏衝突中全世界將重拾化石燃料？ G7領袖聲明 強調 ：

這場危機增強了我們實現《巴黎協定》和《格拉斯哥氣候公約》目標，也就是將全球氣溫上升限制在 1.5°C以內的決心。

除了能源危機，G7領袖聲明也指出俄羅斯戰爭使 全球糧食安全面臨越來越大的壓力。俄羅斯和烏克蘭有「歐洲糧倉」之稱，兩國的小麥供應合計佔全球小麥貿易近30%。 G7領袖聲明承諾， 將協調利用所有工具和籌資機制來解決糧食安全問題，包括 潛在的農業生產和貿易中斷問題，也 承諾對烏克蘭持續的糧食供應，並支持烏克蘭持續的農業生產。

G7領袖聲明 列舉的具體做法，包括與多邊開發銀行和國際金融機構，與包括世界糧食計劃署（WFP）在內的國際機構合作，支持糧食嚴重不安全的國家。並呼籲召開 聯合國糧食及農業組織 （FAO）理事會特別會議，討論俄羅斯侵略烏克蘭對世界糧食安全和農業造成的影響。 G7也呼籲農產品市場訊息系統（AMIS） 的所有參與者持續分享資訊、提供庫存以維持糧食價格穩定，也呼籲避免出口禁令和其他貿易限制措施，保持市場公開透明。

無法將俄羅斯逐出G20，美國支持讓烏克蘭加入會議

針對俄羅斯可否留在二十大工業國（G20），G7領袖聲明沒有明確表態，但在聲明中指出，「 國際組織和多邊論壇不應再像往常一樣與俄羅斯互動。 我們將與合作夥伴密切合作，根據共同利益以及各自機構的規章制度採取適當行動。 」

美國總統拜登會後補充，因為印尼不同意，G20無法將俄羅斯逐出，但他認為應該讓烏克蘭加入G20會議。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為2月17日在雅加達舉行的G20集團的財長及央行行長會議。

美對俄400多家企業實施制裁，拜登：維持制裁將能阻止 普亭

美國白宮也同步宣布，將針對俄羅斯政治、金融與國防企業等超過400個個人與實體全面封鎖制裁，包括俄羅斯精英、國家杜馬（Duma，俄羅斯下議院）等328名成員、俄羅斯最大金融機構Sberbank（俄羅斯聯邦儲蓄銀行）負責人Herman Gref、48家大型俄羅斯國防國有企業。

不過，這些制裁有沒有用？能不能阻止普亭？拜登今日於記者會表示， 制裁永遠不會阻止普亭，永遠不會。但「維持制裁，增加俄羅斯承受的痛苦.....在幾個月之後，甚至今年剩下來的日子維持制裁，這會阻止他。」

英國也於週三 公布新一輪對俄羅斯的制裁，制裁對象為65個個人與實體，包括被指企圖行刺烏克蘭總統澤倫斯基的俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）、俄羅斯無人機主要製造商Kronshtadt、俄羅斯第三大銀行（同時也是俄羅斯石油和天然氣支付的主要管道的Gazprombank），以及國有航運公司Sovcomflot。

The UK has already sanctioned over 1,000 individuals and businesses since Russia’s invasion of Ukraine.



Today, I announce 65 more including the Wagner Group of mercenaries, Foreign Minister Lavrov’s step-daughter and the CEO of Russia’s largest bank. https://t.co/708EBGJrDm — Liz Truss (@trussliz) March 24, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元