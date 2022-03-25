特戰兵陳情「戰鬥個裝」反映國軍後勤補給問題，務實改進才能挺得住敵人的「驗收」

文：黃澎孝

有志願役的特戰官兵向蔡英文總統陳情，指陳：入伍兩年迄今仍未配發「戰鬥個裝」。於是，陸軍趕忙說明：「戰鬥個裝籌補是依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性逐年換裝，預計民國113年完成撥發。截至去年度，已依計畫換裝約70%。」

天啊，這是什麼話呀？

「戰鬥個裝」不就是最基本的單兵配備嗎？一個難得「志願役」的特戰官兵，都已經服役兩年了，還配發不上。這是哪門子的「後勤補給」啊？然後還好意思說：要等到民國113年才能完成撥發？

根據軍方的解釋：

戰鬥個裝籌補規劃，是依戰鬥、戰鬥支援，及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝。

國軍目前屬於「戰鬥部隊」的員額，應該不到十萬人吧？「特戰部隊」應該是戰鬥部隊中的「戰鬥部隊」吧？這麼一點點的個裝量，都供應不上？

到底這項基本裝備的：

「需求」是根據什麼SOP提出的？

「預算」編列是擺第幾順位的？

「庫存」為何都沒建立？

「生產線」為何產量這麼不足？

國軍整個後勤補給系統，到底出了什麼問題啊？

這要是換作民間企業的效率，坦白說，這麼一點點的裝備量，這麼簡單的事情，早都解決了。怎麼軍方等到基層官兵反映了，竟然還來個：

陸軍卸責給「軍備局」。

「軍備局」推給「205兵工廠」。

「205廠」推給「員工加班」。

這不就是典型的「打太極」典型卸責、諉過的官僚主義作風嗎？說白了吧，軍方有把「戰鬥個裝」當回事嗎？一葉知秋，軍方真有把「後勤補給」當回事嗎？沒錯。國防管理學院和中正理工學院都有培養專業的後勤補給、經理保修軍官。但是，他們在軍中的角色地位與升遷管道都是相當「邊緣化」的。

更不可思議的是，一些後勤單位的主管官，還是由戰鬥兵科出身的軍官調任。不但會有「外行領導內行」的現象；而且，往往調到後勤單位的戰鬥兵科軍官，都會有被「打入冷宮」，「前途無亮」之感。致使工作的積極性受到影響。

我沒有要指責當今軍方主事者的意思，正因為我自己是職業軍人出身，又曾在當年裝備最精良，號稱全摩托化「天下第一師」的步兵連和砲兵營服務過。

由於裝備多，保養維修問題也特別多。因此格外切身感受到國軍後勤補給支應不上部隊實際需求的「老毛病」。當然，也看到過「裝備檢查」時，東借西湊，欺上瞞下的普遍現象。結果，我們那個「天下第一師」，居然在「師對抗」演習中，輸給了一個很普通的師。檢討總結，我師是被「裝備拖垮」的。

萬萬想不到，40幾年後，我在烏克蘭戰爭中，看到俄羅斯的「裝甲雄師」，就像當年我們那「摩托化步兵師」一樣，在演習中，一路丟盔棄甲，堵在公路上寸步難行的狼狽模樣。

台灣承平日久，未免「師老弊生」，大家不免會有賭「任內」戰爭不會發生，而因循苟且混日子。

但是，當我們看到威名遠播的俄羅斯軍隊，因為後勤補給等問題，而丟乖露醜之際，我們真得要引以為戒。坦白說，大家心裡都有數，「戰鬥個裝」問題，只是冰山之一角。

面對台海局勢之詭譎多變，我們千萬不能有機會主義的想法，大家一定要共同面對後勤補給問題上的諸多缺失，務實改進，才能夠挺得住敵人的「驗收」。

Photo Credit: 中央社

而為何要等到民國113年才能完成撥發呢？

軍方解釋說：

戰鬥個裝籌補規劃是依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝。

雖然軍方的說明，看似四平八穩；但是，坦白說：我對軍方的「說明」非常不以為然。因為，國軍經過一再的「精減」、「精實」後，戰鬥部隊員額絕對不會超過10萬。特戰部隊是戰鬥部隊中的主力。如果連特戰官兵的「戰鬥個裝」都得要等到民國113年才能逐年「完成撥發換裝」。實在令人不得不質疑：國軍的後勤補給到底出了什麼問題？

我認為茲事體大，所以繼續挖掘這個問題的癥結何在？想不到，我深入一追，赫然發現：蔡英文總統第一任期就任之初的2016年的9月12日，在國防部長和參謀總長陪同下，前往國軍542旅視導時。先聽取軍備局對國軍新式「戰鬥個裝」的簡報；隨後致詞時宣示：

要求國防部在三年內完成國軍新式戰鬥個裝的全面換裝。

蔡總統並表示：「軍備局展示新式戰鬥個裝，用意都在強調軍服的重要性於她希望國軍官兵未來都能穿著優質的軍服」。她還特別鼓勵官兵「穿著制服走向群眾。」

搞了半天，原來「戰鬥個裝」一事，竟然是國防部讓蔡英文總統背了黑鍋，這可就讓人更加不能接受了。

軍方真有，把三軍統帥的指示當回事嗎？

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本文經黃澎孝授權轉載，原文於（一）（二）

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航