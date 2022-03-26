【動畫】《戀上換裝娃娃》與《式守同學不只可愛而已》：如何讓角色從「可愛」昇華到「不止於可愛」

在動畫《戀上換裝娃娃》即將首播之際，製作人梅原翔太在推特上發表了一則推文，道出這部作品在他心目中何以充滿魅力。內容拙譯並節錄如下：

構築動畫《戀上換裝娃娃》的最大要素，在於世界上最可愛的海夢—直田姬奈（聲優），和全宇宙最可愛的五条君—石毛翔彌（聲優）。

推文同時附上一則截圖，是原作者福田晉一在推特上分享了動畫版的預告。他在推文中包括兩張分別特寫女主角海夢以及男主角五条的畫面，並如此寫道：

世界上最可愛的哦。

可愛、可愛、可愛。重要的事情果然要說三遍才夠。

我同意作者跟製作人的說法：

無論是待人接物方面極其笨拙，但做起創作的時候卻有著匠人式認真，總是對海夢露出「真拿你沒有辦法」的溫柔笑容的男主角五条；還是辣妹外表底下有著熾熱的御宅靈魂，行動力極高卻執行力極低，儘管如此還是盡全力對待自己的cosplay興趣，總是拉著五条到處跑卻又打從心底裡感謝、喜歡著對方的女主角海夢，的確都十分可愛。

這對討喜的男女主角之間的可愛互動，確實是《戀上換裝娃娃》的魅力所在。

當然反過來說，既然男女主角的可愛就是構築這部作品的「最大要素」，似乎同時也暗示著，角色塑造以外的故事元素，就不足以成為支撐這部作品的堅實賣點。看罷12集的《戀上換裝娃娃》動畫，其劇情個人認為是不脫青年漫畫式戀愛喜劇的窠臼。肯定是不難看的，但難言有太大驚喜。至於劇中再三出現的「殺必死」場面，就視乎看官對這類情節有多接受了。同樣若作為賣點的話，就難以稱得上很具吸引力。

可愛確實是構築《戀上換裝娃娃》的最重要元素。但與此同時，個人認為值得一記的是，女主角海夢的魅力，可不單單止於可愛而已。劇中海夢對自己的御宅興趣充滿自信、對認真看待自己愛好的人寄予尊重，對自己無法全然理解的志趣也予以包容—如此的態度與言行，也是海夢這個角色為之吸引的地方。

男主角五条之所以不擅與人交流，除了因為他沉迷製作女兒節娃娃，從沒花時間經營人際關係外，也源於他的童年經歷—被兒時的女性朋友斥責「明明是男生，卻喜歡女生的娃娃」，讓年少的五条留下陰影。同時也埋下長大後自覺自己的興趣很奇怪，自己的愛好是不被別人所接納的想法。

而解開五条這份自卑想法的人，就是女主角海夢。「不該瞧不起別人喜歡的東西」，海夢這樣對眨低自己的御宅興趣的搭訕男，毫不留情地還以顏色；「喜歡的東西，和是男是女沒有關係吧？」

就是這句話，除下了從小至今留在五条心底裡的枷鎖；「我覺得既然五条同學如此決定的話，那也很好不是嗎？那種堅持是很重要的。」對於五条認為「美麗」一詞只能用於描述「特別事物」的堅持，海夢則予以這份理解與包容。

這一刻，五条發現了，那個能夠「接納真實自己的世界」，原來是存在的，而自己也被容許身在其中。海夢忠於自己愛好，也認為忠於自己愛好的人全都「閃閃發亮」；如此的她，成為了一直以來都只能孤獨地堅持自己所愛的五条，也能安然待在身旁的倚靠。

海夢是位性格外向，備受身邊朋友歡迎的，處於「勝利組」一側的美少女。同時也總是毫不掩飾對動漫遊戲的熱愛，侃侃而談喜愛的作品與角色，以自信的態度對待自己的御宅愛好。

如此的姿態，讓我想起14年前推出的，一部叫《我的妹妹哪有這麼可愛！》的輕小說—劇中女主角桐乃的角色設定，基本上和海夢相差無幾，但卻相當在意別人如何看待自己的宅興趣，想要逃離周遭之人對自己投射的奇異目光。

也因此《我妹》的早期故事，主要講述哥哥京介如何解救因自身興趣而陷入困境的桐乃。御宅妹妹需要男主角挺身而出，「英雄救美」—如此的情節剛好在《戀上換裝娃娃》被顛倒過來。海夢的自信，成就了一個男主角都可以對自己所喜愛的東西更有自信，大聲地宣揚其所愛的世界。

畢竟21世紀都過了兩個10年了，也是時候讓動漫刻劃一個更多元化的御宅族形象，描寫一個對御宅興趣表現得有更自信的主角了。與此同時，打破一下早該被打破的刻版男女形象，讓興趣得以流動，不再陷於死版的性別定型，也是理所當然。個人樂見《戀上換裝娃娃》，作了如此的嘗試。

前面會說海夢「不止於可愛」，是因為近期我在看這部作品的同時，在讀另一部即將在4月動畫化的漫畫《式守同學不只可愛而已》。如同名字所示，這部作品的賣點也是有著可愛的女主角（男主角也很可愛），而與此同時這位可愛的女主角式守，又有著「可愛以上」的魅力—雖然我接下來會提到的魅力，和作品中著力為式守塑造的屬性，方向上會有些微的不同。

《式守同學不只可愛而已》原本是作者真木螢五在推特上連載的漫畫，因此每集篇幅較短，內容也符合網絡生態，講求快速營造出能抓住讀者眼求的賣點。

其早期故事基本上不斷重覆以下展開：男主角和泉天生有不幸體質，柔弱的他總會遇上各類型的危機；這時候其可愛的女朋友式守就會露出帥氣一面，極其強勢地一手為男主角擋下不同災難。故事多以和泉說道「我的女朋友非常可愛」為始，最後以「我的女友真的超帥」作結。

簡而言之，《式守同學不只可愛而已》就是部以逆轉男女氣質為題材的作品，讓女主角可愛之餘又不斷展現帥氣一面，營造巨大反差萌並以此為賣點。無論是漫畫官方還是動畫版官方的推特帳號，都經常會在發文中以「帥哥女友」（#イケメン彼女）這個主題標籤作宣傳。