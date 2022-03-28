幾歲算是「高齡產婦」？降低併發症機率與懷孕風險的三大注意事項

高齡產婦人數日漸增加，懷孕本身就有危險性，高齡產婦風險更是高於一般人。不過高齡產婦定義是什麼？高齡產婦幾歲才算呢？本篇文章除了告訴你幾歲算高齡產婦，也教你高齡產婦檢查該做哪些？以及高齡產婦注意事項。

高齡產婦的定義：幾歲算高齡產婦？

「我是高齡孕婦嗎？」、「高齡產婦是幾歲？」不少人內心有這樣的疑問，相信大家都知道高齡產婦危險性大，應該沒有人樂意自己身在這樣的風險之中，到底何謂高齡產婦？高齡產婦年齡確切是幾歲？

高齡產婦英文為Advanced Maternal Age，縮寫為AMA，顧名思義為年紀大的產婦，但每個人對於年紀大的定義並不相同。

那麼以醫學來說，幾歲是高齡產婦呢？一般來說，高齡產婦年紀定義為34歲以上（含）孕婦，除了母體產生併發症機率高之外，高齡產婦懷唐氏症寶寶機會也較高：

產婦25歲，唐氏症機率為1/1250

產婦35歲，唐氏症機率大大上升為1/250

從上面數據，應該不難看出高齡產婦胎兒罹患唐氏症的機率高出許多，但每個人都可能懷上唐氏症胎兒，因此無論年齡高或低，唐氏症篩檢都是必要的產檢項目。

現代高齡產婦比例並不低

現代人晚婚、晚育的情況越來越普遍，根據內政部2018年的統計資料，目前台灣生育第一胎的平均年齡是30.9歲，並且有三成左右的媽媽生育第一胎時，年齡在35歲以上。

也就是說，在台灣平均有近三成孕婦懷第一胎時就已經是高齡產婦。

高齡產婦與人工生殖

高齡的人想自然懷孕不是這麼容易，那為什麼還有這麼多的高齡產婦呢？

其實不少人都是借助人工生殖（尤其是試管嬰兒）的幫助，讓現代社會裡，不僅有34歲的高齡產婦，甚至還有40歲高齡產婦、45歲高齡產婦以及超高齡產婦。

然而你我都清楚，高齡產婦年紀越大風險越高。雖然還是有人在這樣的年齡，渴望著小孩的到來、為了生育不斷努力，但仔細想想，50歲高齡產婦對於母體和胎兒來說，真的好嗎？真的安全嗎？

目前針對「自己的卵子」（沒有過去的冷凍卵子、沒有接受卵子捐贈），也就是使用自己新鮮卵子的患者，生殖醫學會的建議是以46歲為一個合理的人工生殖上限。

研究統計結果顯示，45歲以上女性使用自己的卵子進行試管嬰兒：

胚胎染色體正常的比例小於5％

每次施術週期活產率也小於2％

我們絕對尊重患者的自由意願，也不斷地為了這些患者而努力，只是超過46歲的婦女若真的有生育計劃，選擇接受卵子捐贈，是比較合理且成功率較可預期的選項。

雖然超過46歲的婦女建議選擇借卵生育，但並不代表你在「任何年齡」都建議借卵懷孕。依據美國生殖醫學會的聲明：考量孩子成長的環境、父母的撫養、母親的健康等等狀況，對於55歲以上婦女，基本上並不建議接受人工生殖療程。

一個55歲以上的婦女，當孩子國中二年級的時候，爸爸媽媽都已經超過70歲了，當小孩子中二病正好發的時候，70歲的父母親真的能給予一個良好的教育環境嗎？美國生殖醫學會給了一個巨大的問號。

台灣生殖醫學會遵照美國的建議，以55歲作為卵子捐贈的建議上限。

高齡產婦風險有哪些？

除了小孩的養育問題之外，母體的身體承受能力也是必須要審慎考量的。本來25－35歲應該懷孕的身體，靠著醫學的技術，延後到45－55歲才懷孕，這樣年齡的身體是否真的能夠負荷呢？

根據統計，超高齡的懷孕婦女（超過45歲以上），幾乎所有的產科併發症都顯著的提升：

高齡產婦注意事項

不論你是幾歲高齡產婦，高齡懷孕的事實已經無法改變，但你依然可以透過以下守則來降低高齡懷孕風險：

1. 按時接受產檢（產前檢查）

在眾多選項中，高齡產婦產檢會適合做哪些檢查？

妊娠糖尿病：高齡產婦妊娠糖尿病風險高，建議於懷孕初期做孕前糖尿病篩檢，及早發現及早處置。

子癲前症（妊娠毒血症）：注意血壓，建議於懷孕初期進行子癲前症篩檢，如確實為高風險，依醫師建議用藥。

2. 維持良好的生活習慣

高齡產婦懷孕初期、中期的注意事項：

不吸菸、不喝酒、不吃刺激性食物（醃製或辛辣食物）

避免照射放射線（如X光）

注意是否有出血狀況

多休息、切勿太勞累

配合醫師和營養師建議控制飲食、培養運動習慣

避免飲料和甜食

控制血壓在140/90 mmHg以下

控制體重在適當範圍

3. 注意產兆和早產預兆

高齡產婦補助

為了鼓勵高齡產婦接受產前遺傳診斷檢查，只要34歲以上經診斷或證明有以下情況：

曾生育過異常兒

本人或配偶家族有遺傳性疾病史

其他可能生育先天異常兒因子（如經超音波、孕婦血清篩檢查出）

就可以在醫院接受羊膜穿刺等產檢項目，並填寫補助申請表，就能獲得5000元的產檢補助。

再次提醒，唐氏症篩檢對於任何年齡層的產婦來說，都是非常重要的產檢項目，尤其高齡產婦唐氏症機率較高，更是要好好選擇。

高齡產婦可以選擇準確度較高的唐氏症篩檢，如：NIPT、羊膜穿刺。

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航