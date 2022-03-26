朱芯儀36歲生日自爆罹乳癌：台灣乳癌患者年輕化，自摸發現通常已是中晚期

根據衛福部死因統計及國健署癌症登記資料顯示，乳癌高居國人女性癌症發生率第一位、死因第四位，每年有逾一萬名婦女罹患乳癌，超過2000名婦女死於乳癌。換算下來，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、六位婦女因乳癌而失去寶貴性命。（延伸閱讀：朱芯儀抗癌頭髮全掉光，治乳癌除化療外，還有這5種，能當成慢性病來治療）

飲食西化，乳癌年輕化

根據健保屬資料庫的數據顯示，近年乳癌新確診人數逐年增加，從2017年的1萬5381人上升到1萬6178人，其中40歲以下約占8％，40～49歲及60～69歲的年齡層則各占24％，50～59歲占將近三成。也就是說，相當於有將近62％乳癌病患，年齡不到60歲，明顯較西方國家年輕化。

國泰綜合醫院乳房中心主任暨一般外科主治醫師、輔仁大學醫學系臨床助理教授蔡明霖指出，相較於20年前，國人乳癌病患明顯「年輕化」。隨著飲食西化、環境荷爾蒙暴露，年輕族群罹患乳癌的比率越來越高，發生高峰約在45～69歲之間，相較於歐美國家，乳癌的好發年齡約提早了10歲。

自摸才發現，恐是中晚期乳癌

根據醫師臨床觀察發現，大部分乳癌患者都是在洗澡沐浴時，或是無意間自行摸到腫塊，進一步就醫才確診罹患乳癌，但通常都已經是中晚期。（延伸閱讀：自摸才發現，恐是中晚期乳癌，名醫盤點5大危險因子）

蔡明霖說明，乳癌常見的徵兆，包括乳房有無痛腫塊、乳頭出現混濁或血色分泌物、乳房有局部或全面性凹陷、乳房皮膚紅腫、潰爛或不癒的皮疹。如果是癌細胞已經轉移，則會出現乳房週圍或腋下淋巴結腫大，甚至轉移骨骼、肝臟、肺臟、腦部等其他器官，造成不同的嚴重症狀。

乳房X光攝影，及早發現癌細胞

蔡明霖說明，世界衛生組織將乳房X光攝影列為最有效的乳癌篩檢工具，可以偵測乳房的鈣化點及微小腫瘤，能發現無症狀的零期乳癌。國內研究發現，2年一次乳房X光攝影檢查，能夠降低乳癌死亡率達41％，並且讓晚期乳癌發生率減少30％，有高達86％確診者是屬於0～2期的早期乳癌。

不過，蔡明霖觀察發現，許多女性因為害羞或恐懼檢查而忌諱就醫，導致國人女性定期乳房篩檢率僅有四成，有的病患甚至拖到乳房已潰爛才就醫。強烈建議40～44歲有乳癌家族史的高危險群婦女，以及45～69歲女性，每兩年接受一次政府提供的免費乳房X光攝影檢查。另外，如果二親等以內有乳癌家族史者，也建議35歲開始，每年接受乳房超音波檢查。

早期乳癌預後好，存活率高達90％

乳癌為國人女性發生率第一名的癌症。蔡明霖指出，根據院內文獻統計，第一期乳癌病患的5年存活率高達90％，第二期乳癌仍有80％，第三期乳癌降低至70～75％，第四期乳癌則只有不到30％的存活率。

蔡明霖強調，早期乳癌的預後好、存活率較高、復發也比較低，一旦確定診斷之後，建議最好及早開始治療。不過，隨著醫療進步、越來越多治療藥物推陳出新，能夠有效穩定控制病情，晚期乳癌病患也有長期存活的機會。

值得注意的是，乳癌的危險之處還有遭遇兩大復發高峰期，前2～3年復發機率高達5成，另一個復發高峰期則為6～7年後，尤其是35歲前罹患乳癌，復發機率更高，建議病患務必定期回診追蹤。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航