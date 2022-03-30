【專訪】為什麼不可以色色？SWAG執行長Sam大聲說：「我要做出台灣成人界典範」

去年（2021）四月，SWAG遭遇了「抄台」危機暫時下架，後來執行長Sam Liu全力與法務單位配合，重新整頓平台規範後成功重振旗鼓，再操大業。這次的抄台教訓，讓Sam意識到SWAG 對外溝通的必要性，因此，受執行長Sam之邀，我們走進SWAG辦公室與他聊聊。

SWAG辦公室位在某座台北市商業大樓裡，管理有素、明亮舒適是第一印象。到了辦公室門口，必須先脫鞋才能踩進講究整潔的地毯，接著看見的是大片陽光從窗外灑進，通透了整個辦公空間，專注於工作的青年男女們不是在電腦前堅守崗位，就是與三倆同仁聚在一起輕聲討論，一切就像是某個平凡無奇的新創基地。等等，我們沒有走錯吧？這裡真的是「全台最大成人交友及原創成人內容平台——SWAG」嗎？

「外界真的對SWAG有太多刻板印象了。但是你看我們的辦公室和同事就知道，我們像是幹壞事的人嗎？」回應訪客內心的疑惑，SWAG執行長Sam也發自內心的感嘆著。不過，在為SWAG抱屈以前，我們還是先來搞懂SWAG是如何發跡的吧。

Photo Credit：TNL Brand Studio SWAG執行長Sam Liu。他所帶領的SWAG團隊遍及海內外，成員年輕而充滿創意。「充分的對話、傾聽多元價值」是他看待成人產業的態度，也是SWAG的企業文化。

新世代的成人平台誕生，在SWAG裡盡情色色

SWAG成立於2016年夏天，是以「一對一私訊」為名的直播聊天平台，由於檯面下的情慾流動暗潮洶湧，當時即有了些「成人」的意味。2017年，SWAG轉手由現任的執行長Sam Liu經營，直接以「成人交友平台及原創成人影片」為號召，不只為廣大的在地老司機提供接地氣的情色想像，更瞄準全球芸芸眾生的欲求，朝向成為亞洲最大成人社交平台的目標邁進。

至於平台如何演變成成人產業呢？Sam向我們娓娓道來：他原先是前母公司「17LIVE」的一名工程師，當時SWAG還是17LIVE旗下的副牌，專做網紅直播，經營粉絲經濟。隨著17LIVE力拼上市，公司正在考慮是否有必要繼續經營SWAG這個產品時，因緣際會下，Sam接下了在「三個月內SWAG業績成長三倍」的考驗。若無法達標，就收一收不做算了；若成功，就繼續做下去。

抱著不成功便成仁的企圖心，Sam給Creator（創作者）們祭出了競爭排行版的挑戰，兩週後奪得榜首者便能獲得新台幣五十萬獎金。「而一切就是從那時候開始，讓我發現台灣需要一個真正的成人產業。」Sam說，由於排行榜競賽吸引了很多Creator在平台上爭奇鬥豔，致使原先平穩的流量在競賽期間暴增，不只達標成長三倍，還持續暴漲不停。後來發現，比賽愈接近尾聲，Creator的表演尺度愈大，粉絲也愈興奮地狂撒幣。當那一條尺度界線突破了，SWAG晉升為成人內容創作平台的雛形也完成了。

Photo Credit：Shutterstock／達志影像 SWAG原為是以「一對一私訊」為名的直播聊天平台，後來轉型為如今以「成人內容」為主的平台樣貌，主要由Creator提供直播、原創影音、限時動態等內容服務。

最高標準的情色管理，SWAG要成為台灣成人產業的模範生

因為一場排行榜競賽，讓SWAG正式步入水深之處，Sam也從一名產品PM變身為SWAG執行長。年紀輕輕、與團隊輕易打成一片的Sam，談到企業願景時，仍能展現出高度的抱負與事業野心。他的夢想、或說SWAG的願景有二：「面向台灣，要建立一個成人產業的典範。面向全球市場，要成為亞洲最大的華語成人內容創作平台。」

不過，在台灣經營成人內容平台並非易事，誠如Sam所說：「性是人類本有的原生慾望，但操作不當就會淪為一種傷害手段。」因此以情色、成人內容為特色的SWAG平台，幾乎可以說是背負著原罪，在滿足用戶的情慾想像時，又挑動著社會大眾的敏感神經，小心翼翼不要掀起道德非議。

「我能保證，現在的 SWAG 完全適法。」Sam強調，為了遵守法律規範，SWAG可以說是做得滴水不漏，盡力朝向「成人界模範生」的目標邁進。具體措施包括：官方專業審核團隊針對Creator的上傳內容，進行人工審查兩次，杜絕任何涉及或影射性交易、性虐待、暴力等主題；經過信用卡驗證或人工審核年齡，才能觀看預告及敏感性內容，及支援其他付款方式，避免未成年兒少造訪觀看。另外，SWAG也與網路內容防護機構「iWIN」合作，定期檢視平台機制。

Sam清楚解釋每一項措施， 並一起與相關單位討論如何強化機制。「當制度面做到盡善盡美，工作人員就不必去擔心公司營運，我們也不必留給外界抓漏洞。更重要的是，我希望外界可以對成人產業『去妖魔化』，我們只是想好好的提供成人娛樂，不是在招搖撞騙。」

SWAG 目標成為華語世界最大成人影音平台

SWAG的第二個夢想，是成為亞洲最大的華語成人內容創作平台。「不同文化，會產出不一樣的內容效果。」Sam表示，SWAG是數位科技時代催生出的成人娛樂平台， 藉由直播、聊天、成人影音等服務滿足強烈的原始慾望。若要在「情色」（Erotica）與「色情」（Pornography）間擺盪自如，不能只靠低俗裸露的肉慾橫生，更需要在地化、有表演性質的感官挑逗，才足以充分誘發情慾。

然而，要完成這項大業挑戰重重。從平台運營進階到原創內容，SWAG勢必要承擔更龐大的壓力。觀察業界，Sam指出在台灣製作成人內容，主要會面臨四大挑戰。

首先最大的考驗是，華語AV的消費者沒有付費習慣，老司機們喜歡上免費的車，因此需要企業先投入大量資本教育市場。其次，是內容製作的過程處處是地雷，例如只要場景設定在野外，在台灣就會有涉及公然猥褻罪的可能。其三，產業尚未發展成熟，演員專業度（體力＋演技）仍有進步空間。最後，則是社會認同度的問題，「如果普遍風氣對於成人產業的態度是打壓、抗拒，就難有人才投入這個產業，更不用提進步了。」

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 為了創作出高品質的成人內容，將肉慾轉換為情慾、讓藝術成就愉悅，SWAG甚至提供旗下Creator進修資源，像是聘請表演藝術老師給演員上課，增進演技。

「我只是想要高潮，有這麼難嗎？」

SWAG平台歷經種種風波與挑戰，面臨外界質疑與批判聲浪，Sam的策略一向都不是迴避與閃躲，而是期待能共同商議出可行策略。但儘管平台做到嚴格把關，仍會受到衛道之士的反對或冷語。

訪談中，Sam吐露了一句肺腑之言，令人印象深刻：

「我只是想要有個高潮，為什麼這麼難？」

Sam這番話，不只為渴求情慾宣洩的平台用戶抱屈，更為盡心提供性內容服務的業者感到心疼。其實，Sam的初衷很簡單，「『性』應該是一個自然、健康、甚至有創造力的存在，性產業工作者也值得被尊敬、平等的看待。」

SWAG讓Creator能盡情展現自我魅力、又能獲取相應合理收入，也提供閱聽大眾一個適度宣洩性能量、為日常充電的地方。既然如此，我們憑什麼自以為是地向SWAG投擲判斷的石頭？又為何不能持開放的態度去包容情色、享受情慾呢？