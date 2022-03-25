街口支付基金配售涉「背信」不法獲利9000萬，執行長胡亦嘉1000萬交保

街口集團執行長胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。昨（24）日經檢察官複訊後，認為胡亦嘉涉犯《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、並限制出境出海及限制住居。

（中央社）街口投信2020年追募街口布蘭特原油正2期貨ETF（指數股票型基金），遭檢舉未公平對待投資人。檢調單位昨日至街口投信就2020年間基金追募配售進行調查，並約談街口集團執行長胡亦嘉等人。

街口投信發布公告表示，全力配合檢調單位調查，不影響公司財務業務。

街口集團發布聲明表示，此事和街口電子支付和街口金融科技都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，目前無論調查過程與未來判決結果如何，皆不會影響電支業務。

檢調獲報，胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。北檢昨天指揮調查局北機站，兵分8路搜索，並約談胡亦嘉等5人。

金管會於2020年9月間決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並開罰300萬元。處分理由包括追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，被檢舉未公平對待投資人等。

《蘋果新聞網》報導，昨日經檢察官複訊後，認為胡亦嘉涉犯《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、並限制出境出海及限制住居，胡妻莊郁琳50萬交保，街口投信董事長王律傑200萬交保、地產大亨楊健一兒楊立偉100萬交保。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範