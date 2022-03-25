街口支付基金配售涉「背信」不法獲利9000萬，執行長胡亦嘉1000萬交保
我們想讓你知道的是
檢調獲報，胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。北檢昨天指揮調查局北機站，兵分8路搜索，並約談胡亦嘉等5人。
街口集團執行長胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。昨（24）日經檢察官複訊後，認為胡亦嘉涉犯《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、並限制出境出海及限制住居。
（中央社）街口投信2020年追募街口布蘭特原油正2期貨ETF（指數股票型基金），遭檢舉未公平對待投資人。檢調單位昨日至街口投信就2020年間基金追募配售進行調查，並約談街口集團執行長胡亦嘉等人。
街口投信發布公告表示，全力配合檢調單位調查，不影響公司財務業務。
街口集團發布聲明表示，此事和街口電子支付和街口金融科技都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，目前無論調查過程與未來判決結果如何，皆不會影響電支業務。
檢調獲報，胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。北檢昨天指揮調查局北機站，兵分8路搜索，並約談胡亦嘉等5人。
《自由時報》報導，被約談的5人包括胡亦嘉及其妻子莊郁琳、王律傑、楊立偉及宋正超（調查局初訊後已請回）。另外，地產大亨楊健一及其兒子楊立傑、街口投信前董事長高武忠等多人，則以證人身分到庭接受訊問。
《自由時報》、《ETtoday新聞雲》報導，胡亦嘉2020年以街口投信名義，向金管會申報要賣「期街口布蘭特正2」（00715L）。第一批發行後，市價飆升相當熱門，街口投信同年追加發行第二批，申購者眾。
檢調查出，街口投信向金管會申報出售第二批ETF前，先經由金管會審查，並曾向金管會承諾會「平均配售」給申購人，但實際上卻涉嫌獨厚胡亦嘉的關係人，只賣給個位數的申購人，其他部位則緊緊抓在手中，造成價格因銷量太少而飆升，最終成功申購到第二批的少數人，便以極高溢價率出售，總計不法獲利約9000萬元。
金管會於2020年9月間決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並開罰300萬元。處分理由包括追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，被檢舉未公平對待投資人等。
《蘋果新聞網》報導，昨日經檢察官複訊後，認為胡亦嘉涉犯《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、並限制出境出海及限制住居，胡妻莊郁琳50萬交保，街口投信董事長王律傑200萬交保、地產大亨楊健一兒楊立偉100萬交保。
新聞來源
- 基金追募配售遭調查 街口投信：全力配合不影響財務（中央社）
- 涉背信削9千萬 街口董座胡亦嘉1千萬、美女妻50萬交保（自由時報）
- 街口配售基金狠削9000萬 胡亦嘉1000萬、美女嫩妻50萬交保（ETtoday新聞雲）
- 街口支付基金配售狠削9千萬！胡亦嘉1000萬交保 美女嫩妻50萬交保（蘋果新聞網）
- 街口董座胡亦嘉 涉背信遭約談（自由時報）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範