2022/03/25,
科技

「尋找5星桔」 國家級的5G產業新星人才就是你！

「尋找5星桔」 國家級的5G產業新星人才就是你！
Photo Credit：資策會

我們想讓你知道的是

本年度5G+ 人才實戰計畫的大專院校說明會，已於3月底全臺巡迴舉辦，迴響熱烈。

三月「驚蟄」節氣到來，萬物甦醒萌芽新生，經濟部工業局第三屆「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（以下簡稱5G+人才實戰計畫），也再次展開新年度「企業出題，人才實戰」培訓歷程。計畫今年以「尋找5星桔」為主題，傳遞想將大三在學生～碩士生及應屆畢業生，透過5G研發實戰、線上線下5G實作工作坊與技術資源平台等營養灌溉，為臺灣企業養成一株株五星級的5G人才！

ig-02
2022年以「尋找5星桔」來徵選5G+產業新星加入，申請報名到4月15日截止。 Photo Credit：資策會

5G+ 人才實戰計畫「精準媒合」，有效節省徵才和求職的各項成本，已獲得多方肯定。透過產學研合力的模式，對企業而言，除了引進優秀新星人才跟著業師實作專題，自己培養具實戰力的人才，也有多家企業將計畫資源，導入公司的人才進用及內訓機制，協助降低人才招募及訓練成本；而對人才而言，加入 5G+人才實戰計畫，在學即累積工作經歷，未來能少掉很多初入職場的碰撞和磨合。

企業名單表格-07
自2020年起響應計畫參與出題之優質5G企業。 Photo Credit：資策會

本年度5G+ 人才實戰計畫的大專院校說明會，已於3月底全臺巡迴舉辦，獲得學校職涯發展中心、教授及學生的熱烈回饋，經由5G+人才實戰計畫平台海選經錄取之學生，自六月起將進入企業進行為期6個月的研發實戰，並可獲得研發專題津貼。加入計畫申請期間至2022年4月15日止，有興趣及符合年段資格的學生，歡迎儘速上網報名。

2022_5G聯絡資訊

猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。