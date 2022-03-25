「尋找5星桔」 國家級的5G產業新星人才就是你！

三月「驚蟄」節氣到來，萬物甦醒萌芽新生，經濟部工業局第三屆「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（以下簡稱5G+人才實戰計畫），也再次展開新年度「企業出題，人才實戰」培訓歷程。計畫今年以「尋找5星桔」為主題，傳遞想將大三在學生～碩士生及應屆畢業生，透過5G研發實戰、線上線下5G實作工作坊與技術資源平台等營養灌溉，為臺灣企業養成一株株五星級的5G人才！

2022年以「尋找5星桔」來徵選5G+產業新星加入，申請報名到4月15日截止。 Photo Credit：資策會

5G+ 人才實戰計畫「精準媒合」，有效節省徵才和求職的各項成本，已獲得多方肯定。透過產學研合力的模式，對企業而言，除了引進優秀新星人才跟著業師實作專題，自己培養具實戰力的人才，也有多家企業將計畫資源，導入公司的人才進用及內訓機制，協助降低人才招募及訓練成本；而對人才而言，加入 5G+人才實戰計畫，在學即累積工作經歷，未來能少掉很多初入職場的碰撞和磨合。

自2020年起響應計畫參與出題之優質5G企業。 Photo Credit：資策會

本年度5G+ 人才實戰計畫的大專院校說明會，已於3月底全臺巡迴舉辦，獲得學校職涯發展中心、教授及學生的熱烈回饋，經由5G+人才實戰計畫平台海選經錄取之學生，自六月起將進入企業進行為期6個月的研發實戰，並可獲得研發專題津貼。加入計畫申請期間至2022年4月15日止，有興趣及符合年段資格的學生，歡迎儘速上網報名。