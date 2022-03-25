美國亞利桑那州禁止跨性別運動員參與女性賽事、禁18歲以下青少年進行變性手術

「指定給『女性』、『女子』或『女孩』的隊伍或體育項目，不該開放給男學生參與。」美國亞利桑那州昨（25）日通過2項針對跨性別者的法案。首先是禁止跨性別學生參與女性體育賽事，其二則禁止醫生為18歲以下的青少年進行變性手術。

另一方面，肯塔基州以及奧克拉荷馬州，也在同一天通過相似禁令，禁止跨性別者參與女性體育賽事。

亞利桑那、肯塔基、奧克拉荷馬州通過法案，禁止跨性別運動員參與女性體育賽事

《CNN》報導，亞利桑那州通過法案，禁止跨性別女性參與運動賽事。而法案的主要適用對象是「由公立或私立學校贊助、且與公立學校隊伍競爭的學生或團體」。

「指定給『女性』、『女子』或『女孩』的隊伍或體育項目，不該開放給男學生參與。」

《CNN》指出，法案中禁止「男性」參加女性賽事。而另一方面肯塔基州以及奧克拉荷馬州，也在同一天通過禁止跨性別運動員參與女性賽事的法案。值得注意的是，今年到目前為止，愛荷華州以及南達科塔州已通過類似法案。而去年，阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、密西西比州、蒙大拿州、田納西州、德克薩斯州以及西維吉尼亞州也頒佈了相似的禁令。當時便引發爭議，更引起LGBTQ社群反彈。

跨性別者，是否比順性別者更具體育優勢？

「這項法案透過確保公平的競爭環境，來保護婦女以及女孩，在參與體育賽事時，也有獲獎的機會。」共和黨籍亞利桑那州參議員Nancy Barto認為，法案能夠藉由限制跨性別者參賽，來保障女性在運動場上獲勝的機會。而法案的支持者也表示，跨性別女性更具有生理優勢，因此應該要確保跨性別運動員，在參與體育競賽時，沒有「不公平的優勢」。

"SB 1165 protects opportunities for women and girls in athletics by ensuring them a level playing field."



After passing the Arizona Senate, the 'Save Women's Sports Act' passes the House today. @NancyBarto explains why this bill is needed.

WATCH: https://t.co/9Qkx3XDjE0 pic.twitter.com/Kp9Jancv3l — AZSenateRepublicans (@AZSenateGOP) March 24, 2022

不過跨性別者以及Women's Sports Foundation等組織並不這麼認為。《CNN》報導，2017年發表於運動醫學期刊（Sports Medicine）的報告指出，並沒有研究直接證明，跨性別者比順性別者更有體育上的優勢。反對法案的人以此為據，認為法案助長了跨性別者目前面臨的歧視，而跨性別青少年更是深受其害。

民主黨籍亞利桑那州眾議員Kelli Butler也表示不滿，在昨日的演講中憤憤不平：「為什麼我們要設立法案，來霸凌那些想參與體育賽事的孩子？」

醫生也不得為18歲以下的青少年，進行變性手術

另一方面亞利桑那州也通過另一項法案，禁止醫生為18歲以下的人進行變性手術。

《CNN》報導，亞利桑那州眾議院以共和黨占多數，24日以31比26通過這項禁令。由於2月份時參議院也早已通過這份法案，因而下一步將送交州長簽署。

不過對於這項法案，各方均出現反對聲浪，群起要求州長否決法案。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）的律師Chase Strangio便在推特上號召，表示正在動員，讓亞利桑那州州長否決法案。

SB1138 has passed in Arizona. We are mobilizing to get @DougDucey to veto it. #VetoSB1138 https://t.co/fHrVk8s5PW — Chase Strangio (@chasestrangio) March 24, 2022

美國最大的LGBTQ倡議組織人權戰線（Human Rights Campaign），由亞利桑那州主任Bridget Sharpe發布聲明，指出：「對於需要這種治療的跨性別年輕人而言，眾議院通過的法案將造成危及生命的嚴重後果。」

美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）等醫療團體也反彈，指出：「應當由患者與醫生共同決定，什麼樣的治療方式最合適。而非由決策者斷定。」

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核稿編輯：楊士範