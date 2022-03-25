109位立委全票通過18歲公民權修憲提案！國民黨最後關頭投下贊成票，將與年底大選合併公投

立法院今（25）日處理18歲公民權修憲提案，一直態度未明也沒出席初審會議的國民黨團，在最後關頭決定投下贊成票，109人出席，109人投下贊成票，除了主持議事的游錫堃，李貴敏、高金素梅、鄭麗文3人並未參與投票，創下立法院歷史性的時刻；國民黨立委時表示，他們支持下修18歲公民權，反對的是執政黨粗暴、充滿政治算計的修憲；場外聚集多個青年團體和上百高中生在外「監票」。

立法院投票通過後，年底將和九合一選舉合併舉行，尚須965萬人投下同意票，18歲青年才能擁有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位）。依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有39席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量有3席。如果沒有國民黨團支持，修憲案無法通過、送出立法院交公民複決，國民黨團對修憲案的態度受矚目。

國民黨：支持18歲公民權，但不能接受執政黨如此粗暴

國民黨團從修憲委員會初審階段一開始，就因為未即時參與會議，批評民進黨故意排除他們，一路都拒絕出席，直到今年1月民進黨與民眾黨、時代力量代表共同討論出共識並將草案版本送出委員會，國民黨都還是不願加入討論，也讓許多人擔憂，門檻本來就已經很高的修憲恐怕連立法院都出不去。

國民黨團昨天表示不會缺席今天立法院會，但要如何因應則待今天黨團大會決議。黨團大會從上午8時開始，進行至9時41分結束，曾銘宗會後接受媒體聯訪時表示，黨團大會決議，進場投同意票，支持18歲公民權入憲。

曾銘宗說明，國民黨團本來就支持18歲公民權入憲，有6位委員提案，也召開公聽會聽取各界意見，這段時間一直在評估，3月17日朝野協商也表態過考量單獨抽案同意，過去非常不相信民進黨，但審慎評估後，仍決定進場投票，支持18歲公民權入憲。

多位國民黨立委在廣泛時發言都強調，他們一直以來都支持18歲公民權，但民進黨團實在過於粗暴。過去這段期間，民進黨在修憲都是多數霸凌少數、不尊重少數意見、一黨修憲，程序不正義，並稱「從來沒有這麼粗暴的修憲過程」。

他們質疑民進黨是為了一黨之私的政治利益在修憲。立委萬美玲也表示，公民權下修到18歲真的很重要，「但動保權重不重要？關係到2300萬民眾呼吸的環境權不重要？」民進黨無視2300萬人為來居住環境與呼吸新鮮空氣權利，一直都是「選擇性地處理修憲提案」，連討論都沒有就直接粗暴排除，民進黨中央自己修憲小組都有很多題目但最後都沒處理。

民進黨立委管碧玲則說，民進黨是「修憲阿信」，現在國民黨願意臣服，是人民勝利。管碧玲也強調，民進黨沒有多數暴力，限期是為了年底的複決，讓18歲、19歲成年人下次有投票權，限議題是現在只有18歲公民權，是唯一有四黨共識。民進黨一路辛苦護送、推進，但被國民黨指控所有程序變成多數暴力，應該是是國民黨拿否決權的少數暴力。

多位國民黨立委對管碧玲的言論不滿，在台下不斷鼓譟、反駁嗆聲，曾銘宗大聲拍手、高喊「多數暴力！多數暴力！」隨後一群國民黨立委上前包圍管碧玲，干擾管的發言。

《自由時報》報導，國民黨團大會定調前，黨團幹部仍憂心，若國民黨都不投同意票，綠營會在2022地方選舉操作國民黨「反對18歲公民權」，效應甚至會延續至2024總統大選，若採開放投票，又可能讓投下不同意票的立委被針對，即使國民黨在青年票不具優勢，最終仍決定「兩害相權取其輕」。

除此之外，關鍵因素在於國民黨事前曾對縣市長進行調查，只有1人未表態，其餘都支持18歲公民權，尤其新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕更率先表態同意，也讓國民黨團幹部「吃下定心丸」決定投票支持修憲。

百位高中生場外靜坐「監票」，跨黨派立委穿制服相挺

今天立法院外也聚集近百位高中生手舉「兌現承諾挺青年」、「這次修憲不投票下次選舉少一票」、「別當歷史罪人」、「拒絕政治算計」手舉牌，在立法院大門口靜坐並監票，同步關注修憲案表決情形。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，年輕人選出113位立委，四個黨團在選前、選後也都陸續表態支持18歲公民權修憲，期待四個黨團都一起落實選前承諾。台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖表示，公民團體會一個一個檢視今天的投票狀況，看哪位委員在拜會時保證沒問題，但表決時說的跟做的卻不一樣，「大家都遇得到，這件事情大家都會記得」。

台灣高中職學生自治聯盟主席張豐溢表示，大部分的青少年是有能力可以決定公共政策、投票選舉等權利，這個社會需要更多的聲音，才會是個民主、多元的社會，呼籲朝野放下成見，不要再將18歲公民權當作是談判籌碼，一起投下同意票。

立法院兒少權利促進會會長、時力立委王婉諭今與民進黨、民眾黨立委賴香伶及青年團體，也在議場前穿上高中制服，呼籲朝野立委投下同意票。

Photo credit:時代力量黨團提供

公民權下修18歲修憲案預期今天在立法院表決同意後，得經過公告半年，並在公告期滿3個月內舉行選舉人投票複決的程序，有效票須達選舉人總數的半數以上（估約965萬票以上），最後經總統令公告，才算是完整通過修憲。如果通過，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。