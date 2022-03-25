台南市前議長賴美惠涉嫌詐領助理費逾200萬，訊後30萬交保

台南市議會前議長賴美惠因涉嫌詐領助理費逾200萬元，經檢方調查後以30萬元交保，吳姓助理5萬元交保，另陳姓助理則因聲押要件不符，被台南地院裁定釋放。

《中央社》報導，台南地方法院發言人林福來指出，地院羈押庭認為無事實足認陳姓助理有串、滅證事實，且相關證人、證物應由檢察官蒐證完成，不論被告是否坦承犯行或有無罪責，依目前已取得偵查卷證，已無使案情陷於晦暗不明的危險，陳姓助理不符羈押要件，裁定駁回羈押聲請。

根據《自由時報》，檢察官黃齡慧認為，賴美惠及其助理擔任合併後直轄市台南市議會第1、2屆議員期間，分別有以虛報親友人頭方式，不實申報請領助理費約200餘萬元台幣情事，涉嫌貪污利用職務詐領財物罪及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌重大。

賴美惠是3月內繼嘉義市議員戴寧、台北市議員林孟穎遭到檢方偵訊的第三位民意代表。

戴寧於三月初被指控自2012開始至今，任期間與曾姓、戴姓及許姓助理等3人，涉嫌共同以虛報親友人頭及以少報多之方式，不實申報請領公費助理補助費逾5百萬元。最終，涉及利用職務上機會詐領財物、使公務員登載不實文書等罪嫌的戴寧被法院裁定羈押禁見。

此外，戴寧父親戴建三於近日過世，戴寧以家中無人能處理後事，且本案最關鍵的證人即被告父親已無可能勾串，請求以新臺幣150萬元交保。不過法院最後以羈押原因仍屬存在、有繼續羈押的必要，駁回戴寧交保申請。

根據《中央社》報導，檢調獲報，指稱林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費。台北地檢署22日指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊，23日凌晨諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保，郭女請回。

昨 （24）日林穎孟在臉書發布聲明，表示自己在任及間無不戰戰兢兢，努力監督市政，認真處理每一件陳情案。郭姓前助理也盡責產出影片與圖片，有實際勞務存在，亦不可能是人頭。她說道：「對於不實指控，我深感遺憾與委屈。我會持續捍衛自己的名譽，我也相信司法終將還我清白。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範