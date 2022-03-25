2022/03/25,
社會

台南市前議長賴美惠涉嫌詐領助理費逾200萬，訊後30萬交保

台南市前議長賴美惠涉嫌詐領助理費逾200萬，訊後30萬交保
圖為台南地檢署交保、申告處|Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

賴美惠在台南市議員任內涉嫌詐領助理費逾新台幣200萬元，台南檢調23日搜索傳喚14人到案說明。南檢訊後，賴美惠以30萬元交保，吳姓助理5萬元交保，陳姓助理聲押。賴美惠是3月內繼嘉義市議員戴寧、台北市議員林孟穎遭到檢方偵訊的第三位民意代表。

台南市議會前議長賴美惠因涉嫌詐領助理費逾200萬元，經檢方調查後以30萬元交保，吳姓助理5萬元交保，另陳姓助理則因聲押要件不符，被台南地院裁定釋放。

《中央社》報導，台南地方法院發言人林福來指出，地院羈押庭認為無事實足認陳姓助理有串、滅證事實，且相關證人、證物應由檢察官蒐證完成，不論被告是否坦承犯行或有無罪責，依目前已取得偵查卷證，已無使案情陷於晦暗不明的危險，陳姓助理不符羈押要件，裁定駁回羈押聲請。

根據《自由時報》，檢察官黃齡慧認為，賴美惠及其助理擔任合併後直轄市台南市議會第1、2屆議員期間，分別有以虛報親友人頭方式，不實申報請領助理費約200餘萬元台幣情事，涉嫌貪污利用職務詐領財物罪及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌重大。

賴美惠是3月內繼嘉義市議員戴寧、台北市議員林孟穎遭到檢方偵訊的第三位民意代表。

戴寧於三月初被指控自2012開始至今，任期間與曾姓、戴姓及許姓助理等3人，涉嫌共同以虛報親友人頭及以少報多之方式，不實申報請領公費助理補助費逾5百萬元。最終，涉及利用職務上機會詐領財物、使公務員登載不實文書等罪嫌的戴寧被法院裁定羈押禁見。

此外，戴寧父親戴建三於近日過世，戴寧以家中無人能處理後事，且本案最關鍵的證人即被告父親已無可能勾串，請求以新臺幣150萬元交保。不過法院最後以羈押原因仍屬存在、有繼續羈押的必要，駁回戴寧交保申請。

根據《中央社》報導，檢調獲報，指稱林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費。台北地檢署22日指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊，23日凌晨諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保，郭女請回。

昨 （24）日林穎孟在臉書發布聲明，表示自己在任及間無不戰戰兢兢，努力監督市政，認真處理每一件陳情案。郭姓前助理也盡責產出影片與圖片，有實際勞務存在，亦不可能是人頭。她說道：「對於不實指控，我深感遺憾與委屈。我會持續捍衛自己的名譽，我也相信司法終將還我清白。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。