台灣藝術家又遭中國打壓，文化部、外交部分別表示：「中國從未統治台灣，勿用政治手段干預文化活動」

台灣在國際上又傳遭中國打壓。2022義大利波隆那兒童書展（Bologna Children's Book Fair）恢復實體展覽，於3月21日盛大開展，並在昨（24日）落幕。

然而，台灣藝術家卓霈欣在波隆那兒童書展舉行的個展，卻遭中國打壓，被要求將國名更改為中國台灣，文化部於臉書粉專貼文聲援，呼籲中國勿用政治手段干預文化活動。外交部也呼籲義大利共同抵抗政治壓迫。

Photo Credit: 文策院提供 台灣駐義大利代表處李新穎大使（左四）、駐義大利代表處文化組長鄧美容（右一）與台灣插畫家於2022義大利波隆那書展合照

全球最具規模的圖像出版市場展會——「義大利波隆那兒童書展」今年恢復實體展，來自90個國家、1070位參展商共襄盛舉，台灣創作也深獲大會肯定。在官方插畫展中，台灣有6位插畫家從近2萬件作品中脫穎而出，包括Ballboss （周宜賢）、黃一文、林廉恩、鄒駿昇、陳盈儒和黑耳（游智珺）。

此外，戴維君、知亞，與黛安入選「兒童觀眾」插畫比賽，陳巧妤《Spark》、楊美恩《The Boat and Whale》入選「2022 國際無字繪本大獎」（Silent Book Contest)，也是台灣創作者首度入選此項目。

至於今年台灣館有35家出版社參與，展出書籍225本，並聘請5度入圍波隆那插畫展的藝術家鄒駿昇策展，以「Beyond Books, Stories Ahead」為主題，從台灣特有市集為發想，擷取台灣常見老街的拱形騎樓元素，除了讓參觀者能直接感受在地生活特色，也期待從書本體驗台灣的人情味，以及創作的多樣風格與風貌。

台灣館除了版權媒合會，也舉辦2021義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」得主卓霈欣，以及2021義大利波隆那拉加茲獎「詩歌主題」評審優選獎得主阿尼默的創作心得講座。並與2021年入圍波隆那插畫家張筱琦、陳怡今、黃一文與張梓鈞，在開幕會後舉辦聯合簽繪馬拉松，為台灣館帶來書迷與專業版權人士關注。

Photo Credit: 文策院提供 6位台灣創作者於台灣館進行簽繪馬拉松

然而，根據《中央社》報導，立委黃國書在質詢時表示，卓霈欣今年在波隆納舉辦個展，中國外交單位卻向主辦單位干涉，要求作品所標示「Taiwan」需改為「China Taiwan」，導致主辦單位將國名全數塗銷，「沒有台灣，也沒有中國」。

文化部也立刻在昨（24）晚於臉書粉專發文，標題為「台灣創作國際發光，請中國勿用政治手段干預文化活動」，表達抗議與不滿。

文化部指出，已透過駐義大使李新穎，與書展主席Elena Pasoli表達立場，同時充分瞭解事件經過。由於中國施壓義方省政府，書展迫於壓力，只能折衷將同一展區的參展藝術家國名，不分國籍，全數隱蔽，藉此拒絕中方希望將「Taiwan」更改為「Taiwan, China」的要求。

文化部更嚴正呼籲中國政府，切勿用政治手段干預文化活動，藉國名一事，屢屢在國際舞台上打壓台灣。文化部目前也正與外交部積極合作，除了與書展方溝通聯繫，更會與義方國會議員、省政府等代表，持續溝通，積極表達我國立場。同時，也將記取此次經驗，未來在國際文化場域中，堅定捍衛台灣創作者的主體性與國家認同。

文化部更於文末表示，台灣豐沛的創作能量備受國際肯定，海外能見度持續提升，已是不爭事實。文化部相信，台灣的出版創作與文化內涵，將持續在世界舞台上發光發熱，不會因為卑劣的政治操弄失色。

而除了文化部之外，外交表旋即也發出聲明，表示對中國將其政治污手伸進國際文化活動，給予最嚴厲譴責及高度遺憾，將責成駐館持續透過各種管道，維護我國國家尊嚴及我參展國人的公平待遇。

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際場域宣稱代表台灣或矮化我國人參與活動使用的國名。由於中國政府不當施壓，連文化藝術領域也遭到中國政府的荼毒；中方霸道打壓行徑將遭到台灣人民及國際社會的唾棄。

最後，外交部說明，台灣與義大利兩國共享民主、自由、人權等普世價值；鄭重呼籲義大利相關單位發揮勇氣，拒絕中方不當霸凌，應強化與台灣等民主陣營夥伴的合作與文化交流，共同抵抗政治壓迫。

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核稿編輯：楊士範