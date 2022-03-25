前蘇聯軍官：缺台製GPS接收器、彈藥補給出問題，俄軍最多只能再支持2週

（中央社）一名前蘇聯時期軍官發表評論，他認為入侵烏克蘭的俄羅斯只能再支持2週，因武器彈藥難以補充，加上俄國採用台灣製的GPS接收器無法自行生產，當用光庫存時就會完蛋。

前蘇聯軍官：俄軍入將因台製電子元件不足，無法發射飛彈

《日本朝日電視台》報導，前蘇聯軍官、軍事評論家魯斯塔姆查德（Agil Rustamzade）曾在亞塞拜然服役30年，有實際作戰過並熟悉俄軍內情。

俄語獨立新聞網站《Newsader》日前上傳魯斯塔姆查德受訪影片，他在片中分析，俄羅斯入侵烏克蘭準備不足且戰術毫無常識。

魯斯塔姆查德表示，俄羅斯雖號稱世界第二軍事強國，但這20到30年間極少有機會使用精確制導新銳武器，也沒有經歷過新型態戰術的戰爭，仍然使用二戰時期的戰術，以步兵和坦克為主。

他認為俄軍的「特殊軍事行動」將會失敗，因為在計畫發動戰爭的階段，並未計算到烏克蘭的頑強抵抗，俄羅斯再過2週可能就無法發射飛彈，因為電子元件即將用罄。

他表示，俄軍使用台灣製的GPS接收器，因無法在俄羅斯自行生產（台灣已加入制裁俄羅斯），沒辦法補充；俄軍電子元件幾乎都是台灣製或中國製，庫存用完即告斷炊。

經濟制裁、彈藥補給問題，俄軍後援成問題

其次，俄羅斯遭西方國家強力經濟制裁削弱，孱弱的經濟狀態將導致悲慘結局，尤其戰時的軍事支出是和平時期的10倍，俄羅斯的經濟將無法承受。

俄軍也面臨彈藥補給問題，俄軍的精確制導武器有限，預料主要將用於核彈頭，不會用在一般飛彈上，而巡弋飛彈又極其昂貴，短期內極難補充，一般的武器彈藥雖有大約一個月的庫存，坦克也有引擎、砲管等維修需求。

魯斯塔姆查德並提及，俄國軍校學生等預備役都已被派往前線，但似已在烏克蘭全軍覆沒。俄羅斯在未下達全面動員令前，最多僅能再從國外基地等調動3萬到4萬兵力支援，未來不是只能發布全面動員令就是回應停火談判。

他說，俄羅斯發動的是違反所有常識的作戰，俄軍對戰鬥目標有疑問，不知為何而戰，士氣難以提升。

至於俄羅斯是否會動用核武，魯斯塔姆查德認為俄方動用小型威力核武的可能性大約是5成，將損害控制在小範圍內。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範