報告揭露緬甸政府授權軍方殺害百姓，人權組織促聯合國安理會實施制裁

長期關注緬甸情勢的人權組織24日發布一篇193頁報告，揭露緬甸軍政府在2021年2月發動政變之後，陸軍士兵及緬甸警察對手無寸鐵的百姓實施「預謀的、廣泛及有系統的」暴力行為。

「鞏固人權（Fortify Rights）」與耶魯法學院薛爾中心（Yale Law School’s Schell Center）聯手對政變後的軍政府行為進行深入調查，發布名為《無處可逃》的報告。其中說明軍政府在2021年2月發動政變的第二天成立了「特別指揮部」，在各城市部署軍隊，並授權他們合法殺害及攻擊抗議者。文中寫道，緬甸軍政府謀殺、監禁、折磨、強迫失蹤及流離失所、迫害平民，這些都觸犯危害人類罪（Crimes Against Humanity）。

A 193-page report by @fortifyrights @SchellCenter provides new evidence on Myanmar’s crimes against humanity in the wake of the coup, identifying perpetrators, & exposing more than 1,000 military locations that could be used for future persecutions. Read: https://t.co/a2udhsYg4g pic.twitter.com/jc1eGACuG2 — Fortify Rights (@FortifyRights) March 24, 2022

報告也提到，研究過程中發現部署狙擊手被指示殺害抗議者，團隊在調查時得到的軍人「野戰」手冊並沒有提及戰爭法及人權，其中一句更說：「確保每射出的子彈殺死一個敵人。」

研究團隊的訪問範圍分布在緬甸13個州屬的30個鄉鎮，他們與事件倖存者、目擊者、抗議者、醫療人員、武裝組織成員、前軍人、警察及海軍進行一共128次訪談。除了收集訪談證詞，鞏固人權也在社群媒體上匯集1153宗侵犯人權的公開資料。

該報告透露，61名可能觸犯危害人類罪的高級軍官和警察包括軍政府總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）、副總理梭溫（Soe Win）及國防部長米亞吞吳（Mya Tun Oo）。2016年及2017年，若開邦（Rakhine）發生軍政府針對羅興亞人進行大屠殺，犯下種族滅絕及危害人類罪。2019年，軍政府在若開邦、撣邦（Shan）及克欽邦（Kachin）發動戰爭也殘害不少平民。

21日，美國國務卿安東尼．布林肯（Antony Blinken）宣布緬甸軍政府對穆斯林羅興亞民族的暴力鎮壓等同於「種族滅絕」，該判定將推動國際對緬甸施加壓力，各界希望有效終止對羅興亞人的殘酷殺害。

然而，鞏固人權及薛爾中心調查發現，61名高級軍官中只有20人受到政府的制裁。鞏固人權執行長馬修．史密斯（Matthew Smith）表示，所有犯下罪行的人都應受到法律制裁與起訴，「政府應該修改和調整外交政策，聯合國成員也應停止向軍方提供武器，並支持緬甸人民結束軍隊的襲擊。」

193-pg report “proves how the junta engaged in a premeditated, widespread, and systematic attack on the civilian population” in #Myanmar. We name 61 military/police who should be investigated, & reveal 1040 military locations: @FortifyRights @schellcenter https://t.co/dW7zeT3Orj — Matthew Smith (@matthewfsmith) March 24, 2022

緬甸「最血腥的一天」一週年

3月27日是緬甸軍人節（Armed Forced Day），去年的這天緬甸發生軍人與百姓暴力衝突事件，全國至少140人遭到軍人殺害。鞏固人權描述，目擊者提供的照片及影片顯示士兵在街上開槍，甚至近距離殺害一名小男孩。

研究團隊調查發現政府發布的備忘錄有明顯的系統性，命令軍方與警方「清理並拘捕」示威人士。而在不同日期、地點發布的備忘錄，卻有相似的語句與用詞。軍政府監禁抗議的民意領袖、民選官員、記者、兒童等等。統計至今，緬甸已有1704名人士被軍政府殺害、9909名人士被扣留。

《無處可逃》建議，聯合國安全理事會須將緬甸局勢告知國際刑事法院，而聯合國成員應支持安理會的決議，對緬甸軍方實施武器禁運。文中也強調，政府應該針對軍方控制的企業進行制裁，阻止軍政府獲得天然氣收入及金融方面的服務。該項報告附上軍警人員去年對百姓鎮壓期間建立的1040個軍事單位地點，研究團隊稱這將有效協助檢察官及政府定位涉嫌犯罪者。

薛爾中心研究者、報告成員羅傑·皮拉克（Roger Polack）表示，安理會有責任保護緬甸免受威脅，「若聯合國成員不齊心制止軍方持續的暴力行為，也不追究軍政府犯下的罪行，他們無疑將繼續迫害抗議者及平民，更破壞緬甸的社會、健康及經濟。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒