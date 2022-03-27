研究：全球暖化導致花粉量增加、花粉季延長，將對美國人的過敏與氣喘產生嚴重健康後果

文：Yi-ching Kuai

氣候變遷讓花粉量更高，過敏季更長——打噴嚏、流鼻水、身體發癢，對花粉過敏的人，痛苦不在話下。密西根大學的氣候科學家研究了美國15種不同植物的花粉，並用電腦模擬來計算到2100年時過敏季可能會惡化多少。

根據3月15日發表在《自然通訊》（Nature Communications）雜誌上的一項新研究，隨著全球暖化，過敏季將提前數週開始，延持數天才結束，而且期間的過敏症狀會更嚴重，某些地方的花粉量可能高達現在的三倍。

二氧化碳推波助瀾

溫暖的天氣使植物更早開始開花、花期更長。同時，研究共同作者、密西根大學氣候科學家艾莉森・施泰納（Allison Steiner）表示，燃燒煤、汽油和天然氣等燃料產生額外的二氧化碳，會導致植物產生更多的花粉。

這個現象已經發生了。一年前的一項研究發現，從1990年到2018年，花粉增加、過敏季提前，大部分是因為氣候變遷。

過敏症專家說，美國的花粉季節過去通常在聖派翠克節（3月17日）前後開始，現在通常在情人節（2月14日）前後開始。

新研究發現，過敏季會變得更長，花粉總量會猛增。變長與增加的程度取決於特定種類花粉、地理位置和空氣中的溫室氣體排放量。

花粉季本世紀末提前20天

如果煤、石油、天然氣產生的溫室氣體排放量適度減少的話，花粉季將在本世紀末會提前20天。在最極端亦不太可能成真的暖化情況下，美國大部分地區的花粉季將比近幾十年的平均開始時間提前40天。

新研究的主要作者、密西根大學氣候研究員張穎曉（音譯，Yingxiao Zhang）說，世界上已經有大約30％的人、40％的美國兒童患有花粉過敏症，工作日減少和醫療費用增加對經濟造成傷害。

對於2500萬患有氣喘的美國人來說，過敏尤其令人難過。沒有參與這項研究的馬里蘭大學環境健康教授阿米爾・薩普科塔（Amir Sapkota）說，花粉季延長可能會使他們的問題變得更糟。

施泰納說，雖然美國各地都將受到更嚴重的過敏之苦，但對美國東南部會是最受打擊的地方。

對健康產生嚴重後果

在這樣的趨勢下，美國過敏者的過敏痛苦會增加，但東南部將受到最嚴重的打擊。太平洋西北部的赤楊（alder tree）花粉季的變化會最為劇烈。在德州尤其嚴重的柏樹花粉將出現最大幅度的增長。

張穎曉說，常見的花粉過敏源，豚草（Ragweed）和禾本科植物，在未來也將有更長的花季和更高的花粉量。

猶他大學生物學家和氣候科學家比爾・安德雷格（Bill Anderegg）說，密西根大學團隊的預測是1990年以來發生的花粉問題的兩倍左右。

安德雷格說：「從各方面來看，這項研究非常重要，它告訴我們，在氣候變化的推動下，花粉季節更長、更嚴重的歷史趨勢可能會繼續下去，這絕對會對美國人的過敏和氣喘產生嚴重的健康後果。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航