戰爭外溢通膨風險，股市走到長線轉折點，投資人勿受限認知慣性

文：劉軒彤（劉俊杰口述／郭庭昱整理）

這次的俄烏戰爭，進一步帶動原油、商品、糧食價格的漲勢，使得原本已經高漲的通貨膨脹更加惡化，全球股市大跌。我認為，股價下跌的原因不是烏克蘭戰爭本身，而是來自戰爭外溢的通膨風險，造成股票評價趨於保守。

曾經有經濟學家比喻，物價上漲就好像擠牙膏，擠出來就收不回去，或者頂多縮回去一點。政府的責任是不要造成連續通膨，物價一直漲，升斗小民會受不了。美國聯準會以控制通膨為首要目標，其次才是繁榮經濟。在1980年代，美國通膨曾高達雙位數，當時的聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）曾經將利率升到20%，以壓制通膨。

升息壓抑高通膨，股價面臨雙重打擊

由下圖一可見，從1971~1981年，美國利率曾迅速拉升到20%，通膨隨後回落，標普500指數在這段期間，在60點到140點間震盪，幅度並不大。直到1981年以後，利率一路下滑、甚至幾度降到零利率，才開啟了標普500指數長達40年的大牛市。

台灣在1970年代，除了1974及1979年兩次石油危機，每一年經濟成長率都是10幾%，但是股票向上的速度很慢，就是因為利率及通膨雙高。從台灣和美國當年停滯性膨脹的經驗，高通膨、升息將壓抑股市。

Photo Credit: 財訊

股票的長期評價模式，是以企業每一期產生的自由現金流量（企業可以自由運用的現金流量），用一個折現率來折算回現值。所以，決定長期股價的兩個因素，一是通膨率、折現率（兩者連動）。二是企業現金流量的成長性，如果因為通膨，加上戰爭引起的對峙局勢，供應鏈斷鏈或細碎化，造成經濟成長停滯，企業的自由現金流也減少。雙重打擊之下，股市很難出現持久的多頭。

其實最理想的股票長期繁榮環境，以美國而言，利率約2.5%，通膨率2%，經濟也沒有過熱。

這對股票有兩個好處，第一實質利率為正，二是有彈性迴旋空間，碰到疫情等意外衝擊，有空間可以從2.5%降息到零，大家都有感；如果出現通膨，就從2.5%升到3%或3.5%，大家也比較不會痛。像這2年利率、通膨暴起暴落，市場動盪很大，對股市不是好事。目前情況，聯準會不得不升息，遇到戰事，又不能雪上加霜，只好3月先升1碼，如果烏克蘭局勢好轉，通膨又未能控制，升息縮表速度就會加快了。

地緣政治分散供應鏈，台積電結構性壓力加大

升息對股市的影響，可以看2008年金融海嘯後，到2014年升息，升息的初期美股是漲，但是漲勢趨緩，到了升息末期，2018年漲勢就舉步維艱了。

不過那次並沒有通膨的壓力，這次不一樣，通膨率很高。目前美國那斯達克、費城半導體指數自高點都跌20%，只有道瓊、標普指數比較強。亞股中，韓國已經升息三次，股市最早下跌，從高點已跌兩成；日股也差不多跌兩成，但台股高點以來大概只跌了10%，變成外資提款機。

台灣最強的企業就是台積電，如果台灣發生動盪，那全世界很多產品、現代文明都要停擺。這次俄烏開戰後，台積電跌幅擴大，可視為2018年美中貿易戰後，全世界本來就要分散供應鏈，俄烏之戰，更加強化了這種焦慮感。

美國、日本、德國都想在地生產，不要過度依賴台灣。接著，他們會開始追趕技術。台積電ADR從戰爭以來下跌兩成，跌幅比台灣的台積電更重，應該就是反映這種憂患意識。

2018年以前，全球分工生產，大家交給台積代工，自己賺更多；2018年之後，供應鏈不一樣了，各國想要分散、追趕。俄烏戰爭再強化地緣戰略衝突，各國政府更急著重新布局。台積電的優勢被替代、領先的時間會縮短。反映在美國半導體股股價，台積電跌最多，像英特爾、格羅方德沒有跌這麼多。考慮2018年之後地緣戰略的變化，評價模式可能得稍微下修。

除了台積電的評價，台灣還有一個問題，姑且稱為：心理慣性或認知慣性。意思是人類的記憶對短期印象特別深刻，長期的教訓常常都忘掉。目前，普遍性的認知慣性，都認為台灣經濟表現很好，但問題是：好景能持續多久？

Photo Credit: 台積電 在2018年美中競爭、2022年俄烏戰爭之後，台灣半導體業的領先優勢，面臨世界各國分散供應鏈及技術追趕的壓力

我在年初提過，台灣過去兩年的經濟大環境表現非常好，三大原因包括：美中競爭讓台灣受益、台商資金回流、全球低利率資金氾濫。這些好的條件都出現了，未來大環境很難更好，股價在高點區，此刻進場長期投資，報酬不會太好。

原因除了前面提到通膨飆升，不利資產評價，台灣還面臨幾大長期的挑戰：

全球分散供應鏈風險，3~5年以後台灣的重要性下降 電力供應及穩定 納入碳排放的成本 少子化及高齡化導致勞動人口不足，勞動生產力下降 勞退基金破產風險

股市走到長線轉折點，投資人勿受限認知慣性

台灣因三大原因，經濟及股市表現良好，但是，未來將面臨五大挑戰。投資人不妨自問：經濟或者企業的好景是常態性或非常態性？結構性或一次性？可持續或不可持續？如果未來三年還能維持，這才是真正的基本面；如果答案不是常態性、結構性、可持續性，目前的高檔區就不適合長期投資。

任何股票價格在高峰區，一定都是出現好消息；在谷底區都是壞消息，這大家都知道。今年初個人認為台股在相對高價區，進場期望達到年化報酬10%，恐怕很吃力。我當然不知道俄烏會開戰，只是從長期的10年平均線來看，當股價出現80%或以上的正乖離，通常都是長線高檔區。此時，投資人若受限於心理慣性，沒有認知到未來的轉折，進場追求長期複利成長會很辛苦。

未來的全球格局是壓抑通膨的快速升息，以及全球地緣風險再起的環境。投資如何布局呢？一般人投資會想到未來的明星產業，像是人工智慧、電動車、元宇宙等等。我的投資理念不同，低基數才是最重要，如果你可以找到低基數的優質企業，大家沒有注意，競爭比熱門產業少，風險也會低很多。

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掌握低基數進場，長期複利報酬勝算大