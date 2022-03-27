即使有維安疑慮仍堅持遷出青瓦臺，這是韓國準總統尹錫悅必須展現的「素人風格」

韓國於3月9日和平地結束第20屆總統大選，國民力量當選者尹錫悅與共同民主黨李在明，雙方當選人票數相差極微，在0.7的百分點之內。值得肯定的是，韓國此次選舉於政黨、候選人與社會共識下，當地不再舉行重新驗票之舉，早日地讓此場總統大選塵埃落定，而第20屆總統確定由尹錫悅當選，目前預計於5月10日，與文在寅政府進行政權交接。

然而，就我看來，這場鬧得沸沸揚揚的家務事勝於國務事的總統大選，選後全體韓國國民，對於尹錫悅的檢驗才正要開始，先不論選前尹錫悅跟全體國民強硬的外交政策，諸如加強薩德飛彈部署，乃至於與中國保持「相互平等」對談關係，甚至於對付惡鄰居的北韓的態度，都即將在尹錫悅新政展開。

除此之外，不容小覷的仍是韓國國民最為注重的內政經濟等議題，諸如「清算（文在寅）說」、如何抑制文在寅執政五年，首爾房價飆漲近一倍現況，乃至物價通膨等，都將成為選民仔細檢驗這位未有國會議政經歷、從政僅八個月就當選國內最高公僕的政治素人之能耐。

然而，近日於韓國當地引起民眾乃至高官熱議的議題，即是尹錫悅於確定當選之後，於20日宣布的第一個行政政策，即是將把現址的大韓民國總統府青瓦臺，急速遷徙到同是首爾特別市內龍山區的國防部大樓，而這也是他於選前承諾國民的公約之一。

眾所皆知，尹錫悅於選前曾考慮的總統府遷徙地點，除了現今的國防部大樓，原本第一考量是距離青瓦臺相近的光化門等地，但就我看來，光化門與青瓦臺距離相近，就我曾經參與的2016年朴槿惠總統所鬧出的閨密事件，引起社會民眾不滿，聚集於光化門舉辦燭光晚會示威，民眾抗議不滿聲量，便可直達青瓦臺內室，且步行即可輕易遠挑青瓦臺前門，若是尹錫悅將舊址總統府遷徙到光化門，實質意義的確不大。

就韓媒指出，尹錫悅言及光化門總統新址，可能又會重複使用到青瓦臺內部設施與徒增兩地奔波的守衛人警衛，故在幾多考量之下，最終把迫在眉梢遷徙的總統府新址，定位於位於龍山區國防部大樓，且他也於媒體面前，直倡預計在5月10日就職後，正式在新辦公室開始為人民服務。

而另一方面被捨棄的青瓦臺，將結束總統身居內處之陋習，對外開放給民眾參觀，一窺過往人們難以親近的總統辦公之處。當然，此舉也深獲許多年輕人贊同，認為這位政治素人大行親民之舉。

但我們深入探討，尹錫悅於當選不到兩週的時間，速行總統府搬遷計畫也在韓國國內招來不同正反雙方，支持反對之聲浪。

Photo Credit: AP / 達志影像

首先，就反對方認為，就新址的地理位置來看，首爾市龍山區國防部大樓與現今青瓦臺總統府，車程將近30分（地鐵約搭乘十餘站），除了讓1991年青瓦臺本館建立完成之後，四周聚集許多重要的行政單位機關，會在準總統搬離此地後，總統平日難以與行政長官交集開會外，若有國安緊急事件發生，其路程安危也是國安單位所考量的。

次之，當地媒體記者也反應，他們工作十幾年於青瓦臺乃至光化門等廣場，採訪長官重大發言的工作環境，隨著此次總統府重鎮之搬移作改變外，也恐多耗採訪成本。

其三，總統府搬遷本是國內重大國事，先不論此遷徙計畫預計將花費民脂民膏約495億韓元（折合新台幣約14億元）納稅錢，引起民眾微言之外，若再考量到尹錫悅貿然把總統辦公室與秘書室，於平和時代遷徙到國防部之意涵，也被許多軍事專家指出，其舉動過於挑釁北韓，恐釀成兩韓關係再度陷於冰點；加上過於急促的遷徙計畫，也讓國防部長官徐旭言及，認為若沒有全盤考量，抑或健全保全措施之下，於文在寅與尹錫悅政權交接之際，大動干戈的遷徙總統府行程，若造成的國安漏洞，恐算在文在寅政權身上，故大聲疾呼呼籲尹錫悅遷徙計畫「事緩則圓」，得再緩緩放慢腳步。

而另一方面，贊成尹錫悅此搬遷決策的人士認為，尹錫悅此遷徙總統府之舉動，不單單只是搬遷總統府決斷，更為深層的意義，就我看來，是尹錫悅回應當初投下手上神聖一票選給尹錫悅的選民，就是看準他的素人風格，認為國家在他的領導之下，能夠大破大立走出新的方向與風氣，故他所開出的選前支票，若是在此遷徙計畫「出師不利」的話，等到他上任，恐有傷未來他就任後所推出的各個政策執行力與個人誠信。

故現今韓國社會遷徙之舉，儘管鬧得沸沸揚揚，但我認為就尹錫悅的個人風格，其總統府遷徙之舉，將勢在必行。

然而，令人玩味的是，是選前所傳出的八卦消息，即是共同民主黨曾經攻擊尹錫悅私底下深信占卜巫術等民間信仰，甚至尹錫悅在參選階段，就曾被許多媒體記者捕捉到許多迷信鏡頭，諸如最著名的即是尹錫悅在參加電視政見辯論會前，多次於左手手掌間寫上「王」字，大有「想成為王」意涵等議論推敲。

同時，也有人爆料尹錫悅曾迷信地觀賞過「天公大師」（천공스승）影片，且大選前後與許多法師交往過密，故大批尹錫悅遷徙計畫非單純出於國家利益，而是基於私利的「風水說」。

但說來也有趣，因為如同前述，自從1991年青瓦臺本館建立完成後，於在此處辦公過後的六位總統，其中有四任不是面臨牢獄之災（如第十七、十八任總統李明博與朴槿惠）就是輕生悲劇（如第十六任總統盧武鉉），但這也在民間謠傳出全韓國最危險的職業，就是總統一職之戲言。