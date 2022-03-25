烏俄戰爭帶來糧食危機，WTO警告窮國將受害最深、台灣飼料廠每公斤漲0.5元

烏克蘭戰爭導致全球糧食、原物料和航運價格飛漲，世界貿易組織總幹事恩戈齊‧奧孔約-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出，這可能引發貧窮國家的人民因飢餓而開始暴動。台灣方面也受到糧食上漲的影響，多家飼料廠商宣布每公斤調漲0.5元，農委會正在介入處理。

根據《衛報》報導，同時身為奈及利亞經濟學家的恩戈齊，警告糧食生產國不要囤積物資，「我們應該感到擔憂，糧食價格和飢餓對這兩年的影響可能會非常巨大，食物和能源是全球貧窮國家最大宗的兩項消耗品。」恩戈齊補充：「受害最深的是窮國和他們的人民。」

世界貿易組織估計，10年前發生糧食危機時，全球小麥價格上漲40％，是國家囤積糧食所造成的結果。恩戈齊強調，有35個非洲國家仰賴從黑海地區進口的糧食，且俄羅斯和烏克蘭佔全球小麥供應量約24％。

而在戰爭之下，恩戈齊憂心烏克蘭的小麥種植會因戰爭而中斷，且化學肥料的供應也因戰爭受限。烏克蘭過去通常提供世界糧食計劃署一半的小麥，該組織會再分配緊急物資給遭受飢荒或者自然災害的國家。

「如果我們不去思考如何減輕戰爭的影響，不只今年、更是明年，會成為另一場災難。」恩戈齊警告。

美國總統拜登在記者會上也被問到關於糧食短缺的問題，他坦言戰爭的制裁不只施加在俄羅斯身上，更有許多國家受到影響，尤其俄羅斯和烏克蘭一直是歐洲的糧倉。

拜登表示，美國是全球第三大的小麥生產國，加拿大也是主要產地之一，因此正在努力加速增產並運送食物。同時，美國也和七大工業國（G7）討論，敦促所有歐洲國家解除糧食外銷的限制，並共同制定計畫協助緩解全球糧食短缺的問題。

台灣飼料每公斤漲0.5元，農民呼籲公平會介入

台灣同樣受到全球糧食上漲的影響。根據《自由時報》的報導，從COVID-19大流行開始，因為塞港的關係，運費通常是每週都漲，再加上烏俄都是玉米、小麥的產地，讓玉米價格一飛沖天，期貨價格從1月1日至今已經飛漲30％。

農委會24日邀集飼料業者開會，《自由時報》指出，現場業者均反映價格撐不住、必須反映成本。台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信南坦言，因為所有原料成本大幅上漲，飼料廠才會從4月起調漲價格。

包含福懋油脂、福壽實業、統一企業等廠商在內，陸續有9家飼料業者在3月底前每公斤調漲0.5元，有農民向《蘋果新聞網》指出，漲價後一個月會多負擔5萬元的支出，因此認為公平會應介入處理。

事前，農委會主委陳吉仲在3月21日曾表示，所有飼料價格到3月底前都不會變動。農委會畜牧處副處長江文全對此回應，飼料廠是在這個月通知調整、下個月月結收錢，是否有聯合行為應由公平會認定。

業者反映希望農委會爭取延長營業稅，現在飼料增加的成本早就超過5％，若營業稅減免5％則多少能減輕成本壓力。飼料公會指出，由於這次面臨的是國際間都在搶糧食的狀況，上漲可能不會只有1、2個月，價格波動的時間可能拉得更長。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範