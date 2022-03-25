2022/03/25,
科技

Meta宣布與VNTANA合作，打造沉浸式3D廣告新體驗

Meta宣布與VNTANA合作，打造沉浸式3D廣告新體驗
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

臉書母公司Meta於昨（24）日宣布未來將與電子商務科技公司VNTANA合作，未來3D廣告將會出現在用戶的臉書、Instagram畫面中，大家可以透過點擊、移動等方式，從各個角度觀看產品的3D模型，以便更加了解產品外貌。

臉書母公司Meta於昨（24）日宣布將與電子商務科技公司VNTANA合作，為想要在臉書以及Instagram上刊登3D廣告的各大品牌提供服務。

該公司的業務主要是幫助品牌、製造商和零售業者打造電子商務、B2B行銷、社群媒體和元宇宙中的沉浸式線上體驗。

VNTANA表示這次的整合將允許各品牌，例如：時尚設計軟體公司Browzwear和Clo、3D設計軟體代理公司Keyshot、3D建模和動畫軟體公司Modo等，把產品的3D模型上傳至社群媒體平台，並且輕鬆的將它們轉換為廣告。

如同普通廣告，3D廣告將會出現在用戶的臉書、Instagram畫面中，未來大家可以透過點擊、移動等方式，從各個角度觀看產品的3D模型，以便更加了解產品外貌。

未來，VNTANA也可以優先使用Meta的擴增實境應用程式介面（AR Publishing API），進一步創造以及發行用於廣告的3D數位資料。這個方式將能為品牌提供全新的互動式體驗，客戶除了可以透過Meta旗下App認識新產品，也能與品牌有更好的線上連結，將自己置於一個能夠身臨其境的網路購物環境。

去（2021）年發布的擴增實境應用程式介面將率先主打時尚品牌，這次與VNTANA的合作也將應用在服裝、鞋子、手提包的廣告上。

VNTANA的專利演算法是讓3D廣告成功的關鍵之一。多數3D設計檔案容量過大，必須透過3D設計師利用人工的方式花費幾天的時間來進行優化，以符合臉書和Instagram的標準。不過VNTANA的技術可以把前述過程自動化處理，各品牌就算沒有3D相關專業知識也可以在臉書、Instagram、電子商務、遊戲引擎上刊登廣告，省去許多麻煩。此外，3D模型將可以直接從VNTANA發布到Meta的型錄中，精簡化3D廣告的製作流程。

VNTANA的執行長愛許莉．克勞德（Ashley Crowder）在《路透社》的報導中說道：「這次的整合是作為進入元宇宙廣告產業的墊腳石。」

她還說透過與Meta合作，進而為品牌提供跨平台的廣告刊登服務是VNTANA在零售業中推廣3D技術的一大步，無論是消費者還是業者都能夠受惠。

Meta實境實驗室（Reality Labs）負責強化與各界合作的主管克里斯．巴柏（Chris Barbour）指出，Meta認知到臉書和Instagram的廣告影響力對於許多希望接觸受眾的品牌來說有多麼重要。3D和AR技術將為零售業、電子商務品牌的廣告策略打開一扇新的大門，透過提供觀看產品的新角度來改善用戶體驗。

新聞來源

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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