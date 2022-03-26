看不懂說明書也沒關係，藥師教你一句話就能記住藥效、副作用會持續多久

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

廷岳藥師又來給低門檻建議啦！你曾經有以下的疑問嗎？

「奇怪，這顆治療便祕的藥，是睡前吃欸？難道醫師不怕我吃了藥半夜跑廁所、甚至排泄在床上嗎？」 「又奇怪，這些治療便祕的藥，卻是三餐吃？不需要睡前吃嗎？」

請你仔細想想，是不是生活上常常遇到一些藥效、副作用的問題呢？這篇文章就是要來教大家：「如何不用看說明書，就能馬上知道藥效多久」。

廷岳先說結論，懂這個普通常識的人真的是賺到了，你會直接頓悟很多「平常常見的醫療健康問題」的答案。

本文重點：

該如何看懂藥效多久？一句話就能記住 看懂藥效多久可以幹嘛？真的是賺到了

一句話就能記住

想要找到「藥效持續多久」的方法非常簡單，只需要普通常識，廷岳用一句話你就能秒記住了。

血壓藥每天只需要吃一顆，可不能只保護你2個小時而已。所以一天吃一顆的藥，藥效是24小時。 感冒藥是三餐各吃一包，不可能是身體裡面還有藥物殘留，醫師還讓你多吃藥。絕對是藥效快過了，請你趕快補充藥效的原因。所以三餐都要吃的藥，只需要一餐就代謝完畢了。

邏輯很簡單吧？

這個邏輯，可以直接套用在任何藥物的使用上。甚至，懂藥效持續多久的話，你就可以解決很多問題。例如：

血壓還是高，能不能馬上吃第二顆？ 副作用持續多久？ 何時吃藥效果最佳？

看懂藥效多久可以幹嘛？

Q1. 血壓還是高，能不能馬上吃第二顆？

既然你已經知道血壓藥會持續24小時了。那就表示，已經吃藥之後，身體裡一定還有血壓藥的效果，所以吃第二顆一定會藥效太多。

其實血壓忽高忽低會被很多問題影響，例如：水喝太多、天氣太冷、病人太緊張等等。僅僅一次的血壓高，並不會馬上造成身體負擔，因為高血壓是慢性病，是都不控制、慢慢累積起來的病。（建議看這篇文章）

Q2. 副作用持續多久？

當藥效代謝了，副作用也就會消失了。那學會藥效計算的你，就能推算每一種藥「副作用需要花多久時間代謝」。（必看！這篇文章能改變你對副作用的認知）

Q3. 何時吃藥最佳？

聰明的你，想到了一開始所提的「便秘藥」差異了嗎？

會不會覺得三餐吃的便秘藥，效果比較好？是不是馬上吃馬上排泄呢？但睡前吃的藥，怎麼好像吃了之後，腸胃都沒什麼變化呢？

睡前吃的便秘藥，會讓腸胃慢慢蠕動、隔天起床才會排泄，藥效會持續8個小時，所以也就不會睡覺時拉出某某東西在床上。

而三餐吃的便秘藥，會讓腸胃馬上運轉，馬上有感覺，但效果也就不持久。這就是藥效長、藥效短，最主要的用意。

透過這些例子，這樣你有更瞭解了嗎？是不是就能體會為什麼藥會這樣吃，藥效可以持續多久了呢？

我是胡廷岳藥師，如果透過生活習慣就能照顧自己，那當然內容要越簡單越好啊！人生短短100年，能照顧自己遠離臥床，能減少吃藥最好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航