母親節前夕婦團為媽媽們叫苦：政府給補助、托育跟著漲，0-2歲公托不足也不均

母親節將至，婦女團體婦女新知基金會今（4）日舉辦記者會，指出0-2歲公共托育資源嚴重不足，0-2歲之送托率只有17.1%，可收托人數僅9988人，以及城鄉不均等問題，托育資源都集中在雙北地區；最終就是苦等不到名額的家長，0-2歲小孩通常還是讓媽媽帶，然而當照顧責任高度家庭化、女性化，後果就是女性的勞動參與率難以提升，長年停滯在約51％；呼籲政府正視相關問題並提出改善。

政府給補助，托育就漲價

婦女新知基金會董事長姜貞吟表示，政府長期漠視政府所謂的神隊友角色只能說是「神龍見首不見尾」；台灣利潤導向的托育結構下，政府管理鬆散，只先求「有」、沒要求「好」，時有所聞業者違法超收、壓榨托育人員勞動條件，讓家長難以放心交托；而近來雖然政府努力透過補助「催生」，然而實際上就是政府補多少錢給家長，托育費用就漲多少，檯面上政策美意，變成家長檯面下無奈的笑話。

覃玉蓉表示，政府有少子女化的施政目標，每年都會加碼育嬰補助，過去也規範準公共化契約不得漲價。但今年規範到期，業者就開始漲價，「把補助金額給吃掉了」，像是衛福部宣布今年8月起將調高0至2歲托育補助，每月自新台幣7000元提升至8500元，但若新北市政府同意托嬰收費調漲2000元，將形同業者完全吃掉家長補助1500元還有賺。

覃玉蓉也說，仔細檢視新北市2017年2月、2022年2月物價指數，發現5年來新北市總體物價上漲幅度0.9%，其中教養費用上漲幅度6.6%。每月托嬰費用調漲2000元，收費漲幅高達10%，明顯高於物價波動幅度。雖各地都有托育委員會對業者進行審核，但相關審查要不沒有紀錄，不然就是相當簡要，外界根本無法得知狀況，「根本是黑箱」。

0-2歲托育最困難，城鄉差距極大

婦女新知也表示，指出政府托育政策最脆弱的環節，就是0-2歲公共托育資源不足且嚴重不均：0-2歲之送托率只有17.1%，可收托人數僅9988人，家長只能抽籤排隊等名額；另外，城鄉差距極大，雙北以外的其他縣市，家長若想找到0-2歲公共化托育資源，更是難上加難。

全國0-2歲公共化托育共313處，其中新北市佔93處、台北市佔79處，共計172處就估去全國服務資源55％；若以核定收托人數來看，台北市4921人、新北市1565人，合計6486人就估了全國收托人數的65％。

花蓮縣民謝芬卿出席記者會表示，她排隊等待鳳林鎮的0至2歲托育名額已經超過1年了，小孩都快2歲還等不到名額，因為12人托育名額以鳳林鎮的鎮民及弱勢身分為優先。

台灣婦女展業協會秘書長林香如則表示，高達86%的單親媽媽需要工作才能順利撫養孩童長大，但在社區中卻沒有相對便宜的公托資源，或者苦等不到名額，經濟狀況又難以負擔昂貴的私托，最後只能選擇把孩童帶著身邊照顧，影響到就業發展。覃玉蓉則說，育嬰婦女正在工作的比率並不低，但大多數都是臨時的非典型就業，影響薪資條件。



另外有許多單親媽媽同時也是新住民，但卻因為沒有公民身分，而被公共托育排擠在外。洪惠芬指出，「公共托育是單親媽媽的最佳工具」，她發現單親媽媽離婚後有較高的貧窮風險，跟她們普遍因婚育而中斷工作有密切關聯，呼籲「公共托育不應僅侷限於有福利身分的育兒家庭」，也應該關注單親、新住民媽媽等族群。

婦女新知提出三大訴求，呼籲政府正視相關問題，不要再讓媽媽們陷入育兒與職業生涯「二選一」的困境：

托育要普及：保障地方媽媽的工作權，政府應儘速落實公共托育建置，在全國332個鄉鎮市區，每一鄉鎮市區都應至少提供一處0-2歲公共托育服務資源：公設民營托嬰中心、社區公共托育家園。 定價要確實：各縣市公共化及準公共托育之收費若要調整時，地方政府應先蒐集家長、相關團體及各界意見，並將收費定價管控在該縣市育齡家長的家庭可支配所得之10%-15%，別再以全國所有人的家庭可支配所得為母數，才能真正減輕家長負擔。 管理要透明：各縣市政府應公開各項公共化及準公共托育收費的定價之計算標準，包括公開該縣市育齡家長之平均薪資、家庭可支配所得，以及各鄉鎮市區平均一個孩子托育的成本等資訊，以利家長及各界檢視收費是否合理，期能保障家長權益，進而提升托育品質及托育人員勞動條件。

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核稿編輯：翁世航