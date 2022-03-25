新增14例本土、122例境外移入，新北電子廠新增10例確診

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增14例本土個案，以及122例境外移入，無新增死亡。指揮官陳時中表示，14例本土個案中，就有10例是來自新北電子廠。

除此之外，今年3月19日公布的案21797境外移入病例，經疫調及病毒基因定序，研判由防疫旅館傳染，因此改判為本土病例。

新增14例本土，新北電子廠出現10例確診

指揮中心公布國內新增136例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為14例本土個案及122例境外移入（89例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為12例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（66例）、印尼（5例）、香港（3例）、德國、美國及馬來西亞（各2例）、日本、紐西蘭、緬甸、菲律賓、柬埔寨、瑞士、韓國、泰國、英國、澳大利亞及新加坡（各1例）移入，另31例調查中。入境日介於今（2022）年2月13日至3月24日。

指揮中心指出，昨日共檢驗23個航班，共1148人，其中驗出89人陽性。陽性率為7.75%，在近日算高。

指揮中心針對今日新增的14例本土說明，其中有10例是新北電子廠群聚，由案22556最早確診。電子廠染疫人員中，除了1位是本國籍員工外，其他9名均為移工。

另外還有3例來自基隆，最早確診的是案22595，之後陪病的案22596、以及友人案22597也染疫，目前詳細疫調還在進行中。

此外今天早上基隆又新增1例警察確診，目前還沒列入案號中。該名員警昨晚曾參與基隆頒獎典禮，由於在授獎時與基隆市長近距離脫口罩合影，因此已建議基隆市長居家隔離並採檢。

最後1例（案22598）則來自中和，Ct值算低，目前還沒有找到感染源。

陳時中說明，目前國內待釐清源頭的感染鏈，除了今日新增案例之外，還有高雄化工廠、以及嘉義婚宴群聚。不過經過採檢，疫情還在可控的範圍內。

新北電子廠調查及防制作為：採檢208人，199人為陰性

陳時中指出，針對今日新增最多案例的新北電子廠，目前已經開始一系列的調查與防治作為，持續進行疫調、接觸者匡列、召回採檢等等。

陳時中表示，目標是採檢全廠員工，共1138人。目前已經採檢208人，其中有199人為陰性，9人陽性，Ct值介於13至30.9之間。目前已經匡列173人，而將針對同宿舍及相關職場接觸者，安排隔離及採檢。

除此之外，廠房已經預防性停工與全面消毒，會依據採檢結果斟酌復工時間。

Photo Credit: 指揮中心

案21797改判本土，研判由防疫旅館傳染

指揮中心指出，今年3月19日公布的案21797境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。

指揮中心表示，案21797由日本境外移入，於3月7號入境，接著入住新北防疫旅館。因為Ct值偏低，回溯同樓層其他旅客清查，發現隔壁房間有境外移入家庭，其中3人檢驗確診，比對之後基因定序相同。境外移入家庭發病日較早，而經過疫調，可能因為有開門沒戴口罩的狀況，導致傳染。

指揮中心指出，目前防疫旅館同樓層旅客已經全數移置，整層樓也已清空，而離館旅客也會回溯召回採檢。另外防疫旅館的員工共有50人，目前篩檢結果中，有24人為陰性，1人安排中，剩下25人將再安排快篩。

Photo Credit: 指揮中心

病毒基因定序結果，嘉義婚宴案群聚定序10例

醫療應變組副組長羅一鈞表示，本週病毒基因定序，新增較多的本土定序結果是嘉義婚宴群聚案。總共已經定序10例，都與桃機同序列，研判與新北設計師案相關。另外境外移入則定序出66例Omicron，無新增Delta個案，其中以東南亞個案占多數，不過歐美案例也有增加的趨勢。

羅一鈞表示，目前國內已經累積定序1291例Omicron變異株，其中874例是境外移入，本土Omicron病例則累計417例。在874例境外移入中，由於多以境外生、商務客為主，因此年齡層多為2、30歲。

羅一鈞指出，另外本週也新增1例中重症以上的Omicron病例，為中度肺炎。該案曾接種3劑疫苗，且有高血壓與糖尿病等慢性疾病，在入境後第5天開始輕微咳嗽，定序為Omicron變異株。目前仍在負壓隔離病房，由於病毒量偏高因此還沒達解隔標準。

Photo Credit: 指揮中心

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核稿編輯：楊士範