2022/03/28,
健康

研究：過半美國人兒時曾暴露於危險鉛濃度之下，致命神經毒導致平均智商降低6至7分

研究：過半美國人兒時曾暴露於危險鉛濃度之下，致命神經毒導致平均智商降低6至7分
Photo Credit：Shutterstock

我們想讓你知道的是

在人生命中的任何階段，暴露於任何濃度的鉛都是不安全的，但是這種高毒性的金屬對小孩可能特別有害，因為它可能會阻礙大腦發展，導致永久的學習困難、以及行為問題。

文：Сергей Хуан

根據一項刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的新研究，美國人童年期暴露於鉛之下的情況，比起先前的預測所認為的更為普及，也更令人擔憂。

致命神經毒

當研究人員們分析1940年含鉛氣體的使用數據，並將該資料與1970年代中期的血液中鉛濃度的數據作結合時，他們發現2015年時還活著的美國人中，有超過54％的人在孩童時期，曾經暴露於危險濃度的鉛之下。

這可是超過1.7億位成年人。這些人現在有更大風險罹患神經退化疾病、心理疾病以及心血管疾病，這是肇因於他們兒童期時所吸入、攝入或吸收的鉛。

在人生命中的任何階段，暴露於任何濃度的鉛都是不安全的，但是這種高毒性的金屬對小孩可能特別有害，因為它可能會阻礙大腦發展，導致永久的學習困難、以及行為問題。

總的來說，研究人員預估說，含鉛氣體已經降低了國家的累積智商（IQ）分數達8億2400萬分，這幾乎是每人降低3分。而那僅僅是平均而已。對那些出生於1960與1970年代，也就是當含鉛氣體使用量達到頂峰時的人而言，他們IQ分數可能會喪失到6至7分。這群人所接觸的鉛濃度，是今日健康限制的八倍。

對大部分的人而言，這些影響並不容易被注意到。但對於一些有著低於一般平均認知能力的人而言，這可能導致他們被診斷為智能障礙（intellectual disability）

佛羅里達州立大學（Florida State University, FSU）的社會學家麥可．麥法蘭助理教授（Michael McFarland）說：「老實說我真的很驚訝。即便我已經有所準備，當我看到那些數字時仍然很震驚。」

時間與種族上差別

自從美國政府在1996年禁止含鉛汽油用於車子上後，兒童時期暴露於鉛的情況已逐漸下降。但是今日仍然有許多活著的美國人，必須應付成長時期的後果。

出生於1996年後的小孩通常血液中的鉛濃度，都比他們的父母與祖父母來得低，但是若比起前工業時期的世代而言，他們暴露於鉛之下的濃度還是很高。而且在美國有上千個社區，例如密西根州的弗林特（Flint Michigan），持續受害於國家無限制鉛使用政策的後果，且在種族的差異上非常明顯。

舉例來說年紀超過45歲的成年黑人，比起對應的成年白人，他們血液中的鉛濃度相當高，而這甚至對那些生於1996年以後的人也是如此。

本研究的作者們正在檢視暴露於鉛之下的長期影響，以及是否能解釋健康結果中的種族差異，例如腎臟疾病、冠狀動脈心臟病、以及失智症。

FSU的臨床心理學家亞倫．魯賓博士（Aaron Reuben）說：「我們數百萬人過去都曾暴露於鉛之下，這並不像是你捲進一場車禍，造成肩袖撕裂，還能夠復原然後你就沒事了，它似乎是以不同方式承載於身體中的傷害。我們還在試著了解這些傷害，而它們可能有終身的影響。」

影響甚鉅

鉛中毒本質上是難以察覺的。過去，這項看不見又無臭的汙染物曾用於顏料、管線、以及汽油中，而即使至少在美國，限用情況已經比起以往更好了，但是巨量的鉛早就已經潛入我們的飲用水以及家中。

雖然汽車廢氣中的含鉛氣體可能不再如以往般具有威脅，但是其他鉛汙染源，像是狩獵彈藥、管路系統、以及工業廢棄物，都還是對人類與廣大的環境造成影響。

舉例來說，在2021年一項對超過100萬名美國兒童做的研究發現，在他們之中，有一半的人血液中有偵測得到濃度的鉛；而那些住在黑人人口佔多數的郵遞區號地區的小孩們，更容易落於這個群組中。

有些研究人員認為，鉛污染是美國「持續時間最長的流行病」，計算因為鉛暴露而少掉的IQ分數，是衡量其有害健康影響的常用指標。去（2021）年研究人員發現，暴露於鉛之下，與1999年到2010年間IQ「喪失量異常地高且令人警惕」有關。最新的估計向更久遠的時間看，發現在年紀更大的成人間，血液中的鉛濃度更高。

研究作者們做出以下結論：「藉由提供更完整數據，來預估有多少數量的人在其生命早期暴露於鉛之下，我們的研究踏出了相當可觀的一步，來了解鉛暴露對美國人口在認知能力上所造成的全面傷害的程度。」

參考資料

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。