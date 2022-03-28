研究：過半美國人兒時曾暴露於危險鉛濃度之下，致命神經毒導致平均智商降低6至7分
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在人生命中的任何階段，暴露於任何濃度的鉛都是不安全的，但是這種高毒性的金屬對小孩可能特別有害，因為它可能會阻礙大腦發展，導致永久的學習困難、以及行為問題。
文：Сергей Хуан
根據一項刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的新研究，美國人童年期暴露於鉛之下的情況，比起先前的預測所認為的更為普及，也更令人擔憂。
致命神經毒
當研究人員們分析1940年含鉛氣體的使用數據，並將該資料與1970年代中期的血液中鉛濃度的數據作結合時，他們發現2015年時還活著的美國人中，有超過54％的人在孩童時期，曾經暴露於危險濃度的鉛之下。
這可是超過1.7億位成年人。這些人現在有更大風險罹患神經退化疾病、心理疾病以及心血管疾病，這是肇因於他們兒童期時所吸入、攝入或吸收的鉛。
在人生命中的任何階段，暴露於任何濃度的鉛都是不安全的，但是這種高毒性的金屬對小孩可能特別有害，因為它可能會阻礙大腦發展，導致永久的學習困難、以及行為問題。
總的來說，研究人員預估說，含鉛氣體已經降低了國家的累積智商（IQ）分數達8億2400萬分，這幾乎是每人降低3分。而那僅僅是平均而已。對那些出生於1960與1970年代，也就是當含鉛氣體使用量達到頂峰時的人而言，他們IQ分數可能會喪失到6至7分。這群人所接觸的鉛濃度，是今日健康限制的八倍。
對大部分的人而言，這些影響並不容易被注意到。但對於一些有著低於一般平均認知能力的人而言，這可能導致他們被診斷為智能障礙（intellectual disability）
佛羅里達州立大學（Florida State University, FSU）的社會學家麥可．麥法蘭助理教授（Michael McFarland）說：「老實說我真的很驚訝。即便我已經有所準備，當我看到那些數字時仍然很震驚。」
時間與種族上差別
自從美國政府在1996年禁止含鉛汽油用於車子上後，兒童時期暴露於鉛的情況已逐漸下降。但是今日仍然有許多活著的美國人，必須應付成長時期的後果。
出生於1996年後的小孩通常血液中的鉛濃度，都比他們的父母與祖父母來得低，但是若比起前工業時期的世代而言，他們暴露於鉛之下的濃度還是很高。而且在美國有上千個社區，例如密西根州的弗林特（Flint Michigan），持續受害於國家無限制鉛使用政策的後果，且在種族的差異上非常明顯。
舉例來說年紀超過45歲的成年黑人，比起對應的成年白人，他們血液中的鉛濃度相當高，而這甚至對那些生於1996年以後的人也是如此。
本研究的作者們正在檢視暴露於鉛之下的長期影響，以及是否能解釋健康結果中的種族差異，例如腎臟疾病、冠狀動脈心臟病、以及失智症。
FSU的臨床心理學家亞倫．魯賓博士（Aaron Reuben）說：「我們數百萬人過去都曾暴露於鉛之下，這並不像是你捲進一場車禍，造成肩袖撕裂，還能夠復原然後你就沒事了，它似乎是以不同方式承載於身體中的傷害。我們還在試著了解這些傷害，而它們可能有終身的影響。」
影響甚鉅
鉛中毒本質上是難以察覺的。過去，這項看不見又無臭的汙染物曾用於顏料、管線、以及汽油中，而即使至少在美國，限用情況已經比起以往更好了，但是巨量的鉛早就已經潛入我們的飲用水以及家中。
雖然汽車廢氣中的含鉛氣體可能不再如以往般具有威脅，但是其他鉛汙染源，像是狩獵彈藥、管路系統、以及工業廢棄物，都還是對人類與廣大的環境造成影響。
舉例來說，在2021年一項對超過100萬名美國兒童做的研究發現，在他們之中，有一半的人血液中有偵測得到濃度的鉛；而那些住在黑人人口佔多數的郵遞區號地區的小孩們，更容易落於這個群組中。
有些研究人員認為，鉛污染是美國「持續時間最長的流行病」，計算因為鉛暴露而少掉的IQ分數，是衡量其有害健康影響的常用指標。去（2021）年研究人員發現，暴露於鉛之下，與1999年到2010年間IQ「喪失量異常地高且令人警惕」有關。最新的估計向更久遠的時間看，發現在年紀更大的成人間，血液中的鉛濃度更高。
研究作者們做出以下結論：「藉由提供更完整數據，來預估有多少數量的人在其生命早期暴露於鉛之下，我們的研究踏出了相當可觀的一步，來了解鉛暴露對美國人口在認知能力上所造成的全面傷害的程度。」
參考資料
- Cassella, C., (2022, March 10). Lead Exposure May Have Lowered the IQ of Half of Americans Since 1940. ScienceAlert
- McFarland, M. et al., (2022, March 7). Half of US population exposed to adverse lead levels in early childhood. PNAS. doi.org/10.1073/pnas.2118631119
- Boyle, J. et al., (2021, March 9). Estimated IQ points and lifetime earnings lost to early childhood blood lead levels in the United States. Science of The Total Environment. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146307
- 圖片來源：https://www.sciencealert.com/lead-exposure-may-have-lowered-iq-of-half-of-americans-since-1940（圖：Jean-Philippe Tournut/Getty Images）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航