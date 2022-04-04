2022/04/04,
科技

「情緒人工智慧」有助於員工招聘與市場調查，演算法卻容易帶有種族、文化和性別上的偏誤

「情緒人工智慧」有助於員工招聘與市場調查，演算法卻容易帶有種族、文化和性別上的偏誤
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

專家表示，如果機器接受訓練之後能可靠判讀情緒與行為，情緒AI在機器人學、健康照護與其他領域就有無窮潛力。但目前這個領域可謂是一頭熱，在社會還沒有時間考慮潛在成本之前，一項幾乎尚未驗證的科技可能就變得普及。

文：麥奎德（John McQuaid）

2020年2月在英國利物浦有一場會議，主題是相當沉悶的政府採購，出席者四處瀏覽參展商與供應商的展覽品，他們會在某些攤位上逗留，或是繞過另一些攤位。

這些出席者受到嚴密監視：24支隱密安裝在各個角落的攝影機監看著每個人的表情，並且在他們對不同展覽品做出反應時，以每秒5～10幀的畫面記錄每個人臉部肌肉的細微收縮並進行分類。這些影像會傳送到電腦網路，讓人工智慧（AI）演算法評估其中每個人的性別和年齡層，分析他們的表情，尋找「快樂」和「專注」的跡象。

這套系統背後的公司是總部設在美國德州奧斯丁的Zenu。大概在利物浦會議的一年後，該公司執行長穆塔菲斯（Panos Moutafis）依然對分析結果感到興奮。他在視訊電話中展示一張群眾的照片，他們的臉孔都用方框框起來，他說：「就我所知，沒有太多商業系統能達到這樣的精準度。」Zenus工程師讓系統檢視龐大的臉部表情資料集，這些表情都被加註了描述相關感受的標籤，藉此訓練系統辨識情緒。

該公司以各種方式確認系統的效能，包括現場測試，也就是在拍攝影像的當下，請受試者報告自身感受。穆塔菲斯表示，這套系統「無論是室內人們戴上口罩且光線不足，或是戶外人們戴帽子與太陽眼鏡的情況下，都能順利運作。」

Zenus的系統是一項新科技的應用，稱為情緒人工智慧（emotion AI）或情感運算（affective computing），結合了攝影機與其他搭載人工智慧程式的裝置，用於收錄臉部表情、肢體動作、講話聲調與其他線索。這項科技的目標是要超越臉部辨識與身分識別，揭露過往科技無法察覺的事：影像裡群眾內心的感受、動機與態度。

2019年《機器人監視的時代即將到來》（The Dawn of Robot Surveillance）報告的作者、美國公民自由聯盟（ACLU）資深政策分析師史坦利（Jay Stanley）說：

「攝影機長期以來都很笨，現在變得聰明。它們覺醒了，並獲得新能力，不再只是默默記錄我們的行為，而是能判讀我們的行為。」

情緒辨識大熱門

情緒AI如今成為市場調查工具。在另一場商展中，Zenus告訴希爾頓飯店（Hilton Hotel），該飯店主辦的「小狗與冰淇淋」活動比活動設置的免費酒吧更吸引人。

然而，情緒AI觸及了風險更高的領域。能夠判讀感受、個性和意圖等線索的系統已經進行測試，甚至啟用，以便在國境檢查站偵測威脅、評估求職者、監視教室裡的學生是否覺得無聊或想搗亂，以及辨識駕駛的違法跡象。

汽車大廠正在把這項科技加進未來世代的車輛，而亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google與其他科技公司都提供以雲端為基礎的情緒AI服務（通常搭配臉部辨識）。幾十家新創公司紛紛推出應用程式，協助企業做出僱用員工的決策。例如，這類做法在南韓已經非常普遍，職涯諮詢師（job coach）通常會讓使用者練習要如何通過AI面試。

AI系統藉由各種資料，能對人們的情緒和行為提出評估，除了臉部表情、講話聲調、肢體動作以及步態，也可以分析講話或書寫的內容，以了解其背後的情感和態度。一些應用程式並非用於調查情緒，而是利用蒐集的資訊來分析例如某個人的個性、某個人是否專注或具有危險性。

但是批評者警告，情緒AI觸及的層面已經超出它能分析的範圍，很可能會構成危害。訓練AI演算法的資料集可能包含種族、族裔和性別偏誤，導致評估的結果也產生偏誤（例如不利於非白人的求職者）。

美國馬里蘭大學的資訊系統科學家魯（Lauren Rhue）專研情緒AI的種族偏誤，她說：「有些人認為，可以把一些認知處理過程交給這些系統，然後根據系統的判讀來決定：『這個人有威脅性。』這就可能構成危害。」

情緒AI背後的科學基礎也存在爭議。很多情緒AI應用程式的起源可追溯到半世紀前由美國心理學家艾克曼（Paul Ekman）和福瑞森（Wallace Friesen）的研究，在他們的理論中，少數的臉部表情會對應到基本情緒（悲傷、快樂、憤怒、恐懼、驚訝和厭惡；後來艾克曼還加入了輕蔑），而這些表情構成了所有人都能理解的情緒語言。

但這些概念如今引發激辯。科學家已經發現證據顯示，臉部表情有顯著的文化和個別差異。很多研究人員表示演算法無法（至少現在還不行）連貫一致地判讀人們臉部表情的細微變化，這些變化可能不符合刻板的內在感受。艾克曼曾致力於研究早期的情緒辨識技術，現在也主張這項技術對隱私權構成嚴重威脅，應該嚴加管制。

情緒AI在本質上並不成問題。專家表示，如果機器接受訓練之後能可靠判讀情緒與行為，情緒AI在機器人學、健康照護與其他領域就有無窮潛力。但目前這個領域可謂是一頭熱，在社會還沒有時間考慮潛在成本之前，一項幾乎尚未驗證的科技可能就變得普及。

改善員工招聘？

葛瑞（Mark Gray）在2018年時任職於Airtame人力與業務經營副總裁，正在尋找改善員工招聘過程的方法，這個流程必須要有效率。Airtame這家小型公司生產的是一款螢幕共享簡報與展示的裝置，大約100名員工散佈在丹麥哥本哈根、美國紐約市、洛杉磯和匈牙利布達佩斯等地的辦公室，但會收到幾百份來應徵行銷或設計的求職信。另一個因素是員工招聘過程全憑感覺。


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