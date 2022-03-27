【專訪】《我是你的觀護人》作者唐珮玲：我自覺是個司法體系的邊緣人，去照顧社會體制的邊緣人

文字：唐珮玲｜筆訪：愛麗絲

問：您在書中提及，自己一直都在從事和人接觸的工作，在擔任觀護人前，記者是您唯一從事過的職業嗎？最初為什麼會選擇擔任記者、而後轉行擔任觀護人呢？這和您的成長經驗、家庭教育有什麼樣的關係呢？曾任職記者，對您擔任觀護人工作上有哪些幫助嗎？

答：工作經驗其實還不少。做過餐具行的小會計兼秘書，但後來餐具行倒了（不知道是不是因為我的緣故）。賣過香腸、賣過小狗（不是同一時間同一組合）、做過補習班等職業。所以其實工作經歷並不是很少。因為，我沒有讀過高中，當時是以就業為考量的五專生，之後才轉考插班大學，所以跟大多數求學歷程順利的同學來說，我應該算是生活經歷比較特殊。後來 ，文法商三個類組我都讀過，這也算是滿少見的。

至於家庭教育環境也跟上述的答案非常接近，和其他的同學比較起來，算是貧困的家庭。但是我非常幸運地擁有負責任的父母親，即使再艱難的生活，他們仍犧牲自己，給予我溫暖的親情以及正確的價值觀教導。為慰親心，雖然我不是很會讀書，終究還是走上讀書寫字的道路。不過，或許家庭的環境以及自己的工作經歷，使我深刻感受到所謂士農工商這個排序，其實不代表尊貴與否。因為在我心目中，我那做工的爸爸、做保姆的媽媽，是非常了不起的人。

我認為，任何工作經歷都會對下一個工作經歷有幫助，因為人生不可能從未經歷困頓、挫折、空白，甚至住院都可能是人生重要的轉折。所以並不因為從事過記者工作，就表示可以做好一個觀護人的角色，只不過某些技巧、問與聽、思與追，比較接近而已。

舉例來說前中研院院長李遠哲，曾經在幼年因病住院，在住院期間發現自己身體狀況可能無法當職業選手了，他開始思考自己放棄棒球選手的夢想後該怎麼辦？最終深刻體會到自己人生的道路並不只有單一的價值選項。這故事其實是在我擔任記者時，為了研究李遠哲所收集的資料中，一本寫給國中小學生看的故事書裡找到的。

然而，當我自己的人生遭遇疾病、困難、挫折、痛苦或者是很長一段時間空白的停頓沒有工作的時候，也會忍不住思考自己該往哪裡去？又該如何與這個世界產生互動？所以這些自我的思考，其實對於一個觀護人來說也是不可或缺的。畢竟如果自己沒有深刻的思考自己，又怎麼可能引導其他人思考他自己人生的方向。

答：與人接觸，其實是人類最初從穴居時代就有的能力，畢竟人類一開始就是一種群聚的生物，不太容易只靠自己就能夠生存下來。所以基本上來說，這樣的心理素質，就是一般人有的心理素質。比方說好奇心、同理心、能夠表達對他人的善意、接受他人的善意等，其實無論是個性嚴肅的人、或者是活潑大方的人，都一樣可以勝任與人接觸的工作。這並不是單一的一種價值觀，但最重要的一件事情是，是否願意將其他人也看成是一個值得尊重的獨立個體、尊重自己也尊重別人。我相信這也是人類彼此之間互動生活很重要的一個條件。

至於十六型人格測驗的答案，我的測驗結果是提倡者（INFJ）。但我其實找不到自己所屬的那一類……怎麼沒有皮卡丘？或者《夏目友人帳》的斑與貓咪老師那一種呢？也沒有青嵐！？XD

古人說君子不器，意思是說君子並不一定要在什麼樣特定的位置上，五月天唱了一首洋蔥，意思是每個人的特性都會層層疊疊包裹。在不同的人、不同的場合、不同的環境下、會展現出不同的樣態。其實不太容易能夠用簡單的分類，明確的把每一個人分成特定歸屬的類別。如果你一定要問我的話……看你覺得我像貓咪老師、那胖貓或會咬人的斑？哈哈哈。

問：出版《我是你的觀護人》的契機是什麼呢？是如何與出版社聯繫上的呢？您希望藉出版此書，帶給讀者哪些影響、或者改變嗎？撰寫《我是你的觀護人》的過程中，您是如何選擇收進書中的個案呢？書裡的個案是否讀過這本書了呢？他們的反饋是什麼呢？撰寫過程中您覺得最困難、美好的分別是什麼呢？為什麼？

答：我一直都覺得他們跟我分享的生活非常獨特，而且值得記憶，每次有機會，大家都會非常有興趣地聽我轉述他們的故事，所以我一直都有寫下他們故事的想法。能夠出版成為一本書，是非常開心的經驗。但是我並沒有那麼大的期待或者是妄想，認為出版一本書就可以改變讀者的什麼，或者是影響別人什麼。說來說去最終我不過就是一個外人而已。無論是對讀者或者是對個案來說都是一樣，最終，仍是由他們自己決定，自己想要改變自己或者是增加新的經驗而已。

在這個寫作的過程當中，選擇個案的難度其實很高，因為有太多還來不及寫進去的人事物，如果有可能，當然還有更多故事可以跟大家分享。

目前書裡面的個案唯一共同的特性只有一個，那就是他們已經期滿。也就是在法律上我並沒有任何的責任和義務繼續處理他們的案子。這也就是我選擇他們的先決條件，因為如果還在保護管束期間範圍內，那麼就必須要考量是否最後有撤銷或者是其他法律責任需處理。

至於他們是不是看過我寫的故事？坦白說這21篇故事並不只是21位個案的事，我在書中也不斷的需要提醒大家，因為個案的特性以及需要去識別化，所以發生過的每一件事情都是真的，但是並不是完全都發生在同一個人身上。當然，某故事是全部發生在同一位個案身上，我也不能告訴你是哪一位，但他說了一段讓我很感動的話：「老師不管怎麼寫都沒關係，只要老師的書能讓給很多人看見，讓人想一想、不要再胡搞下去了，那我就會覺得很高興了。」

問：您在書中提及，因為這份工作，讓您發現自己對世界與社會有許多無知。您認為因為見到社會與人性的更多面向，會讓您更加謙卑、更能同理他人嗎？除此之外，您認為這份工作還帶給您哪些改變呢？

答：任何一個人都不可能經歷世界上所有的職業，也不可能了解不同領域的每一種專業，只要到菜市場去逛一圈，絕對可以發現自己有很多的菜不認識。豬的很多五臟六腑，你不知道他是哪一塊？牛肉的紋理以及烹調方式，你不知該如何是好？尤其是逛到魚攤的時候，要區分透抽、花枝、章魚和軟絲，我想這對我很困難，對你應該也不是那麼容易。但這些事情都是個案們重要的生活經歷，甚至他們賴以維生的方式。