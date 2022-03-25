地震來了怎麼辦？緊急避難包要注意4件事，消防署建議裡面要有這6種東西

連日來地震不斷，更有多次發生在半夜時分，一旦遇到緊急情況，需要立刻撤離現場，一只可以抓了就跑的緊急避難包就可以派上用場。究竟該怎麼準備、裡面又要準備些什麼？《關鍵評論網》參考內政部消防署防災知識與《災難超前部署手冊》，整理出避難包要注意的4件事，和裡面該準備的6種物品。

一：選擇質輕好攜帶的雙肩背包

發生地震或其他大型災難時，需要立即反應並撤離現場，消防署建議避難包應選擇重量輕盈且容易取用物品的雙肩背包，減輕逃難時的負擔。

二：備妥急難時所需物品，且依家庭成員需求增減項目

發生大型災難時，需備妥從住家（工作場合）撤離到避難所途中所需的物資，因此除了基本的食物、飲水外，禦寒的衣物和救急的醫療藥品都需要一併準備。

以下是內政部消防署建議準備的6大類物品：

緊急糧食飲水：可準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

醫療及清潔品：優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。

禦寒保暖衣物：輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，一併帶出。

貴重物品：身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。

鞋子：外出避難時，要記得穿上鞋子，以防路上碎石、玻璃刺傷。

其他：其他可預先準備如哨子、防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等，如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

除此之外，消防署也建議準備時可與家人共同討論，考量每個人的不同需求，每個人都應該要準備1個緊急避難包。

《災難超前部署手冊》一書也建議每個家庭應準備好一份防災資料夾，將重要文件與資料副本夾入，例如護照資料、重要親屬照片與通訊錄、出生證明及疫苗紀錄。一旦遭遇不可預期的災難，這份資料可以確保你在逃難的過程中，仍可以在各地通行。

三：緊急避難包應隨手可得

消防署建議，緊急避難包應放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處。

四：應保持半年檢查一次避難包，並注意食物及藥品的保存期限與方式

消防署建議民眾可以在背包外標註更新日期，以提醒自己記得每半年檢查一次緊急避難包，也可以登入內政部消防署建置【防災有Bear來】個人化防災系統，在「防災準備」/「準備避難包」，檢核物品準備情形，系統也會自動在半年後提醒再次檢查避難包。

更多防災資訊，請參考內政部消防署官網資訊。

資料來源：內政部消防署

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核稿編輯：楊士範