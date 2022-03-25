2022/03/25,
科技

劍指Google、亞馬遜、蘋果等科技巨頭，歐盟《數位市場法》可望於2023年開始實施

劍指Google、亞馬遜、蘋果等科技巨頭，歐盟《數位市場法》可望於2023年開始實施
歐盟各國代表和歐洲議會議員24日就約束科技巨頭影響力的《數位市場法》規範達成共識（Photo Credit: Thierry Breton Twitter

我們想讓你知道的是

歐洲聯盟各國代表和歐洲議會議員24日就約束科技巨頭影響力的《數位市場法》規範達成共識，歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）推文說，這項協議將確保公平且公開的數位市場。

（中央社）歐洲聯盟各國代表和歐洲議會議員24日就約束科技巨頭影響力的《數位市場法》規範達成共識，Google、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟等公司，恐得改變在歐洲的核心事業經營模式。

《路透社》報導，目前擔任歐盟輪值主席國的法國在推特發文說，與會成員經過8小時磋商後，達成這項臨時協議。

歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）推文說，這項協議將確保公平且公開的數位市場。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）在聲明中說：「我們要的很簡單：數位市場也要求公平。大型『守門人』（gatekeeper）平台阻止企業和消費者從競爭激烈的數位市場中受益。」她在1年前提出《數位市場法》（Digital Markets Act, DMA）。

《數位市場法》將規範「線上資訊守門人」，也就是控制數據和平台使用權的企業。

根據《數位市場法》，科技巨頭將必須讓他們的傳訊服務可以互通，並提供企業用戶取得數據管道。企業用戶將能夠在平台上推廣競爭產品和服務，並與顧客在平台外達成協議。

新規將禁止這些公司偏袒自家而不是競爭對手的服務，這些科技業者也必須開放用戶卸載裝置內建的軟體或應用程式（App）。

《數位市場法》適用對象為市值達750億歐元、年營收達75億歐元，以及每月活躍用戶至少4500萬人的大企業。這代表Alphabet旗下谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書母公司Meta以及微軟（Microsoft）都將受到規範。

企業若違反新規，將面臨相當於年營收最多10％的高額罰款；屢犯者將面臨相當於年營收最多20％的罰款。

蘋果先前積極遊說各國反對《數位市場法》，如今重申他們的疑慮，蘋果在聲明中說：「我們仍然擔心《數位市場法》部分條款將為用戶帶來不必要的隱私和安全漏洞，而其他條款將禁止我們在大舉投資的智慧財產權方面收費。」

Google也表示：「雖然支持《數位市場法》在消費者選擇和互通性方面的許多願景，我們仍擔心其中有些規定可能減少創新以及可提供給歐洲用戶的選項。我們現在需要一些時間來研究最終法案內容，與主管機關討論並思考我們為遵守規範而須採取的措施。」

《法新社》提到，《數位市場法》如今將面臨歐洲議會全會最終表決，以及歐盟27個會員國部長批准。

若表決通過，新規可望在2023年1月1日開始實施。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。