印尼預計6月落實網路新規定，恐剝奪社交平台言論自由

《路透社》23日發布的獨家報導指出，印尼正在擬定互聯網及社交媒體平台的新規則，針對「非法內容」實施更嚴厲的罰款及刑事指控。消息人士稱，這將可能阻礙網路公司在市場上的迅速成長。

有關當局認為，新規定的落實將要求平台迅速刪除不合法的內容，是全球管制社交媒體上最嚴格的規則之一。一名網路公司高級主管表示，這些措施難以遵守，不但增加營運成本，更可能剝奪印尼人民的言論自由。

EXCLUSIVE Indonesia preparing tough new curbs for online platforms -sources https://t.co/4Uhg3OPdG6 pic.twitter.com/jjdAAl9tSq — Reuters (@Reuters) March 23, 2022

印尼是全球社交媒體用戶數量排名前十的國家，社交媒體公司包括Google的字母控股（Alphabet Inc）、推特公司（Twitter Inc）及臉書、Instagram及Whatsapp的Meta公司。根據「世界人口宗數（World Population Review）」統計，印尼的臉書用戶高達1765萬人，佔總人口的63.2%，是世界排名第三的國家。

路透社訪問六名消息人士，他們身分為社交媒體公司及政府員工。由於討論內容為重要機密，他們不願向媒體透露姓名。

消息人士告訴路透社，新規則以2019年的網路法規為基礎，規定任何標上「緊急」的撤文要求，公司必須在4小時內刪除被視為非法的內容，而一般的撤文要求則得在24小時之內實行。兩名網路公司員工表示，所謂「緊急」的內容包括散播國安、恐怖主義及公共秩序、兒童保護及色情等敏感內容。

網路公司將遭受重大影響

人權組織「人權觀察（Human Rights Watch）」於2021年針對2020年生效的網路法MR5給予回應，「位於不同時區的公司實行規定的時間太短，這也會加重小公司的員工的負擔。」組織認為該規定缺陷重重，讓政府在管制網路內容、存取用戶數據及懲罰違反規定公司等權利上有濫權的機會。

與這次的新規定後果相似，五家公司消息人士表示，本地及國際公司都沒有足夠的員工與時間遵守政府規定，加上上訴程序並不明確，可能導致未能遵守政府規定的平台遭到封鎖，公司員工也將面臨刑事責任。

另外三名消息人士向記者透露，當公司收到正式起訴後，政府將依照內容停留在平台上的時間增加罰款金額。路透社記者也在政府文件中發現，罰款將取決於公司在國內用戶規模的大小及「內容嚴重程度」，金額有待確認，但每則罰款可能高達數百萬印尼盾。

政府過度審查限制言論自由

該法規適用於所有被定為「網路營運商」的網路及數位平台，從社交媒體網站到電子商務及金融科技公司，包含電信公司都在新法規管制範圍內。消息人士擔心政府可能會「過度審查」，過於干預網路內容而導致言論自由受限。他們表示：「對於所有涵蓋的內容缺乏明確定義，因為在『恐怖主義』下，我們有可能被要求撤除在西巴布亞等主題上對政府的批評。」

一名熟知此議題的政府官員指出，政府採取更嚴厲的措施是源自於大量非法網路內容，如網路欺詐、政治議題、COVID-19病毒等的假消息。他說：「我們此刻需要採取行動，因為政府收到批評，指責他們無法履行義務。」

目前社交媒體公司、印尼財政部及通訊部仍沒有給予任何回應。這項措施正在擬定階段，預計今年6月開始實施。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒