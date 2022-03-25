洗菜都不夠力？理大「康復八式」助新冠康復者恢復體能

文：Cynthia Wong

香港新冠疫情至今已持續超過兩年，除原始病毒株以外，Alpha、Delta及Omicron變種病毒株亦先後在港流行。香港理工大學在2020年10月至2022年1月進行一項研究，追蹤118位新冠康復者，結果發現，43%康復者在染疫後6至12個月內仍受後遺症影響，症狀包括持續疲勞、下肢乏力等，團隊形容情况為「疲勞綜合症」。受「疲勞綜合症」影響的康復者中，女性比例較男性多出三成。

其中一位接受研究的新冠康復者羅小姐分享經歷，表示自己在2020年7月染疫，當時留醫了半個月才可出院，出院後身體仍感到乏力。她表示，當時情況是「吸塵機也拿不起，站著洗菜不夠5分鐘，已經需要坐下」，足足維持了一個多月。幸好，她在參加理大「康復八式」運動的治療後，心肺功能逐步回復。

理大「康復八式」運動，由八種動作組成，以鍛煉全身不同肌肉組群、促進心肺和肌肉健康為目的。每組運動需時約八至十分鐘，可按自己的身體狀況調節運動量和時間，循序漸進提升體能。

理大「康復八式」運動影片：

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex