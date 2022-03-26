【專訪】《最後的海上獵人》作者廖鴻基：海上風浪不只是口袋裡的海洋記事，尊重海洋才能海闊天空

文：愛麗絲

「我從小就嚮往大海，」廖鴻基在花蓮出生，成長過程依山傍海，自幼對海熟悉、也曾搭乘漁船海釣，彷彿廣納一切的海洋，更成為他的出口，「我曾遭遇生活上的困頓，長時間在海邊流浪，不自覺與海對話起來，」當自己一度走投無路時，廖鴻基選擇走向海洋，「和故事裡的清水一樣，就像一種逃亡吧！」

三十五歲時，廖鴻基轉職成為討海人，而他的寫作與討海幾乎同時展開。

起初，廖鴻基單純只是想記錄生活，「海上風景、漁人故事、甲板上翻騰的魚，一切都是新鮮陌生的，」想讓更多人讀到海洋記事，廖鴻基每回出海，口袋總備著幾張紙與筆，「我怕忘記，要隨時memo下來哪些是可寫的故事。」

廖鴻基謙稱既非科班出身、更不是文藝青年，「我和寫作唯一的連結，可能只有學生時代的作文課吧，自己也相當缺乏文學知識，」最初執筆，廖鴻基亦不清楚散文與小說的分野，「之所以投稿散文，只是因為字數剛好達標。」單純以自己說故事的方式，寫下海上生活經驗，廖鴻基從《討海人》、《鯨生鯨世》、《漂流監獄》、《來自深海》等散文作品，到如今出版第一本長篇小說《最後的海上獵人》——以存放心底多年的「鏢魚」作為故事主線。

「鏢魚是在我心裡放了二十多年的畫面，」五年討海生涯中，廖鴻基曾參與鏢魚相關作業，因產業與環境變遷，這項技術經驗並重的差事正逐漸失傳，在此之前，廖鴻基以文字記錄他所珍視的古老技藝。

「小說規模比較大、寫起來更過癮，但也必須突破。」二十多年來書寫散文，廖鴻基多半抒發個人觀感，是作者經驗片段的組合，書寫長篇小說則如創造舞台，「我是在尋找、設計舞台上的角色，並替他們排演一齣好戲。」過往書寫散文，廖鴻基經常細緻描繪情境，但撰寫小說可得兼顧情節推進，「這也是我想突破的部分之一。」但散文的細膩，讓廖鴻基擁有深厚文字功力，平實而不張揚，卻讓海上風浪全從文字裡湧來，一波波拍打讀者心房。

寫小說如創造舞台，筆下人物總有自己身影

取材自海上記事，廖鴻基揉合個人經驗，打造故事裡的邊角漁港和形象鮮明的主角群。

「其實沒有海湧伯這個人。」廖鴻基過往散文作品與《最後的海上獵人》中皆見海湧伯，但事實上，他並非現實生活裡的單一角色，而是廖鴻基曾共事過的、多位老船長的集合體。

「他們等同我的師傅，一輩子豐富的經驗，讓他們擁有海洋生活的智慧，也有所堅持。」當廖鴻基初次踏向海洋，是這些如「海湧伯」的老船長們帶他熟悉一切，「是他們教我如何站得穩、如何擁有海上生活的基本能力。」

出海捕魚，畢竟不若陸地安全穩定，常面對各種意料之外的突發狀況，「我非常敬佩這些老師傅的沉著態度，」在海上，不免數次遇見生死一瞬間的關鍵時刻，但這些「海湧伯」總沉著篤定，安全返港，「他們告訴我：『害怕或驚慌就回不來了。』」這是老船長們的海上生存哲學，也教會廖鴻基冷靜沉著的重要性，「我變得沉著、不毛躁，也學會不自大，畢竟面對大海，人是如此渺小、驕傲不起來的。」

細數《最後的海上獵人》角色並不繁複，海湧伯是一輩子討海的海上獵人，其徒弟粗勇仔則天賦異稟，似乎生來就是吃鏢魚這行飯的。此外，廖鴻基打造角色時，似乎還摻了些自我期許。粗勇仔長得好看，直率大方，機靈矯健，是團體中的領袖，雖然家境不佳，但似乎天生無論在哪都會成功。「在我們的成長過程中，幾乎都碰過這樣的角色吧，下輩子如果能選擇，我也希望自己成為這樣的人。」廖鴻基略顯羨慕，開玩笑似地說。

故事裡，因陸上生活遭逢困境，逃往海上的清水，則讓廖鴻基忍不住疊合自己的身影。「清水最像我，退縮、缺乏自信、大方不起來，」和清水相同，廖鴻基在家中亦排行老二，「老大是家族第一個孩子，備受尊重與呵護；老么有父母兄姐幫忙照顧，也是備受疼愛的，」廖鴻基笑稱排行老二既被上下包夾，就學會認命自力救濟，得更勤快，學會順從人意、察言觀色。既要順從人意，必定善解人意，這使廖鴻基與筆下清水相同，早早學會觀察他人言行舉止，讀到更深層的意涵，「細膩敏銳，但太敏感的人也更容易受苦啊。」

廖鴻基說自己的小說人物必然揉合自身痕跡，「但一個人的性格不可能只有單一面向，好比我們不可能一輩子永遠勇敢，人是有時躁進有時懦弱，有時駑鈍有時睿智的。 」一如海洋裡形形色色的魚種，廖鴻基以文字為網，鮮明捕捉那些在你我身上都似曾相識的特質。

海上風浪不只是口袋裡的海洋記事

除了塑造人物，廖鴻基也從討海人日常，帶入產業結構、社會價值的評判。譬如海湧伯的子女，對父親的職業所知甚少，甚至略顯排斥，「從我接觸到討海的年代，社會風氣就已是這個模樣，」廖鴻基直言，討海不偷也不搶，只是風險大，又因時代及產業變遷，從大自然獲取資源、受限較大的漁業收入趕不上其他產業的蓬勃發展。「這是資本主義社會下不免扭曲的價值觀，笑貧不笑娼，毫不思考這個行業除了金錢收入外的價值。」

回望《最後的海上獵人》裡，海湧伯的母親傾盡家產、送上厚禮，才得以讓年幼的海湧伯踏上船隻學習討海，「以前啊，村子裡做討海的那戶肯定會先蓋大樓，那時去討海的可是有出息的孩子呢，但漁業最豐富的年代似乎已經過去了。」說來惆悵，廖鴻基略顯無奈，他曾詢問幾位老船長，是否想過讓兒女繼承衣缽？「他們大多說『最好不要啦！』」