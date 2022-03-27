從人類圖解析《華燈初上》羅雨儂，就能理解為什麼她「敢愛敢恨、拿得起放得下」

文：Hannah-禽獸姐的萬應室

本篇有雷，雖然是虛擬角色，但戲如人生，透過人類圖的觀點來看另一種思維。

看完《華燈初上》，很多朋友都覺得羅雨儂「ROSE」媽媽這個角色未免太「聖母」了，不但有正義感，熱心助人，為了朋友和身邊的人更是兩肋插刀，當她決定付出，都是不計成本地「全然給予」；不過這樣的付出，有時也讓他人感到有種無福消受的壓力，還有人想不透她為什麼對渣男江瀚死心塌地。

飾演羅雨儂的林心如曾經說過，很欣賞羅雨儂義氣、敢愛敢恨、拿得起放得下的個性，做什麼決定都是當機立斷，「只要她決定愛的人，就會義無反顧地愛到支離破碎。」

追完劇再看到這樣的形容，讓我忍不住聯想到人類圖當中的2爻人，打開你的人類圖（人設圖，點此連結可查詢），如果你的「人生角色」欄位中有2，無論組合是2／4、2／5、6／2、5／2，或是你身邊有這樣的人，或許這篇的分享會讓你有感。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

2爻人一旦決定付出，就是全部了；但是在尚未決定付出之前，也會全然保留。同樣地，如果付出後，有一天決定再也不要了，也會全然撤退、收回，這就像林心如形容的「敢愛敢恨、拿得起放得下」。

你可以看到，這一切與「決定」有關，他們的評估像是有一個開關，只有全開或全關，沒有開一半或關一半這樣的選項，只要決定了，就像油門踩到底，根本沒在管自己油箱裡面的油是不是還夠，尤其對自己人、對親密的人付出，往往是不計代價。

就像她在年輕時，決定領養好友蘇慶儀的小孩，又或者她決定幫阿季還錢，都是一鼓作氣。若今天是1爻人可能會說「你小孩生下來的話，我可以幫忙照顧」，這背後會評估自己的能耐，有餘力才會付出，不會輕易掏空自我，借錢給別人也是，有多餘的才借；但2爻的人，決定要借你和出手幫你，就算自己窮到脫褲子也會借。

大家可以看到羅雨儂直接把閨蜜的小孩當自己的養，不是在那邊我幫你出一點奶粉錢、我有空幫你顧一下，而是直接當起孩子的媽，直接扛下來；借錢也不是說我先幫你還一點、cover這一期，剩下的你自己努力，而是直接問討債集團「她欠多少？」然後拿起支票簽下去，一口氣全部還掉。

不是2爻的人，恐怕難以理解，「你究竟為什麼要為我做這麼多、付出這麼多？」甚至像前面提到的，有些人面對這樣的「熱心幫助」時，會有種「無福消受」的壓力，甚至覺得像是被施捨，擔心永遠還不起。

談到這裡，我覺得羅雨儂也像是有家族人通道37-40，這是一條關於凝聚、歸屬感的設計，只要被她視為「族人」，無論是生死至交的閨蜜，或是店裡的小姐，「照顧族人」這件事對她來說當仁不讓。

優點是在付出時義不容辭，但從另一個角度看，卻也有太多情感面的糾纏。2爻加上37-40的運作，很可能一不小心就「把別人的功課拿來寫」，把責任往自己身上扛，產生分不清界線的問題，若又吸引到無法對自己生命負責的人，可能會過度耗損，吃力不討好。

至於2爻決定「撤退」、「收回」的部分呢？時間軸再往前拉遠一點，少女時期的羅雨儂有一晚跟爸爸發生激烈爭執，那一晚也是她「決定從此離開這個家」，跟吳少強一起私奔。

37-40這條通道也渴望歸屬感，如果眼前的家無法滿足她的渴望，極度失衡，讓她切心，寧可再也不要。雖然看到長大成人以後的羅雨儂還是會偶爾在「形式上」回家一下，但她早已不認為那是她的家，她也說「那是我爸媽的家」。

羅雨儂被吳少強背叛之後也是如此，一旦決定從這段關係中撤退，決定把愛全部收回，想彌補？下輩子也沒辦法。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

因此對於2爻的人來說，能夠回到內在權威與策略，決定是否付出，決定是否進入一段關係，決定與什麼樣的人事物連結，就顯得至關重要，這很可能會讓你的生命產生天搖地動的變化。

不過，2爻人在交友和人際往來上，其實也非常挑剔，我想這也是一種保護機制吧！如果你身邊有一位願意對你全然付出的2爻人，要好好珍惜，因為當他們決定轉身，可能就不會再回頭，儘管再次轉身也面目全非了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航