「18歲公民權」仍須965萬票公民複決才能通過，各黨還有哪些修憲提案成未竟之業？

立法院會今（25）日表決通過18歲公民權修憲案，將交公民複決，必須要有965萬票的有效票才能通過。民進黨團呼籲朝野努力讓全民支持修憲，讓公民複決可以通過；在野黨團則盼繼續推動修憲工程，希望其他提案繼續走下去。事實上除了這一案，其他被暫行保留和尚未審查的案子多達63案，其中包括動物保護、廢除考監、降低修憲門檻、身心障礙者和原住民族權益、氣候變遷、不在籍投票和內閣總統制度改革等，最後都未能送出立法院。

根據立法院第10屆修憲委員會待審議案一覽表，可以看到除了唯一送出立法院的18歲公民權，其他還有非常多議案，其中被提及最多次的包括廢除考試院和監察院並移轉相關職權、動物保護入憲、環境永續和氣候變遷入憲，另外也有不少針對制度改革的提案包括總統應常態國情報告、增加或是降低立委席次、降低參選總統的年齡門檻，以及調降修憲門檻。另外還有針對轉型正義、幼兒受教、青年發展和居住權相關的提案。

民進黨：最重要的是降低修憲門檻

民進黨團總召柯建銘今天在修憲結束後發表感言，表示今天是歷史的時刻，也是憲政時刻；很高興國民黨在最後一刻終於「懸崖勒馬」，這轉折可為峰迴路轉，因為在修憲過程中，國民黨完全缺席，他還稱今天是國民黨「最後的贖罪機會」。

柯建銘也說，修憲是本世紀所有政治人物最艱難的政治工程，今天踏出憲政的第一步，大家的高興寫在臉上，但他不希望這是假象，而是期盼從此朝野可以理性問政、合作，徹底改變立法院的文化，以對話代替對抗，這才是今天修憲後最大的意義。

柯建銘也說，民進黨要向在野黨提出三大呼籲，第一就是這次必須公民複決，希望朝野4黨共同去讓全民支持，讓公民複決可以通過；本次修憲仍有未盡之功，民進黨團認為最重要的事情就是降低修憲門檻，乃至於廢考監才是正辦，政治工程必須啟動；最後希望朝野共同支持把今天325改為修憲紀念日、青年日，把過去歷史拋開。

現行修憲門檻，除了修憲案要獲立院通過外，還須交由公民複決，超過965萬人投票同意才能通過，外界多半認為門檻過高，因為在2020年的總統大選，蔡英文拿下817萬票已經創下史上最高票的紀錄，公民複決要如何超過總統大選的票數，將會是嚴峻的考驗。

其實在修憲初審過程中，多個立委都有提出降低修憲門口的相關提案，包括民眾黨立法院黨團提出修憲案版本，除了調降公民複決門檻至644萬人外，也新增2%選舉人連署就能提出修憲案；民進黨的范雲、周春米、劉世芳和黃秀芳等人也都對修憲門檻降低有提出相關法案；不過最後都因為各黨共識不足，沒有進行彼此整合，所以並未處理。而國民黨團雖然未曾來開會參與討論，但也曾表態不能接受調降修憲門檻。

在野黨：繼續討論其他議題修憲

國民黨團則表示，除了支持18歲公民權入憲，國民黨團還有很多其他提案，像動保權、環境權；另外有關政府體制，尤其是總統有權無責的問題也需要入憲，總統到國會進行國情報告應該常態化等；對於這些未完成的修憲議題，國民黨希望繼續進行修憲，現在只是第一步。希望民進黨不要只為政治利益來修憲，之後也應該繼續關心其它議題。

民眾黨團也在議場外舉行記者會，黨團總召邱臣遠表示，感謝朝野黨團支持，推動18歲公民權入憲，這是在青年節之前給所有青年最好的禮物；今天表決後還有公民複決，呼籲民眾及朝野政黨加強推動，並繼續推動聯立制、廢考監兩院、動保入憲、降低修憲門檻，修憲委員會應繼續推動修憲工程。

時代力量黨團則表示感謝各黨團的支持，也希望後續各政黨和全體國人共同努力，讓18歲公民權修憲案的公投複決可以順利通過。18歲公民權修憲案，攸關台灣世代正義、青年參政及民主深化，世界主要民主國家，包括鄰近的日本和韓國，都已將公民權修改到18歲，台灣現在20歲才能行使公民權的規定，已經落後世界太多，因此這次修憲，其實只是在把原本就該有、已經延遲許久的權利，還給台灣的青年世代。

不過邱顯智則強調，接下來還要面對965萬票的超高門檻；修憲之所以這麼困難，原因在於我國超高的修憲門檻。如果不願降低修憲門檻，廢除考監兩院、各種基本人權入憲，還有聯立制的重大憲政議題，都很難取得進展。

值得注意的是，本次動保團體花了不少力氣倡議和遊說國會，希望能讓動保入憲，與動保相關的提案也多達7個以上，每個政黨都有提出，但最後因為各黨版本分歧，同樣未能整合成功。

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核稿編輯：翁世航