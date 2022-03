承襲林肯、邱吉爾、甘迺迪等領導人，澤倫斯基的演說在關鍵時刻發揮了巨大意義

每當國家處在歷史轉折或生死存亡的關鍵時刻,人們往往期待政治領袖能夠站在價值的制高點上,帶領人民看見未來的希望,同時走出當下艱難的處境。為了達到鼓舞人心凝聚士氣的目標,一場引起共鳴喚起信心的演講必然名垂千古。

在不同的時空背景與歷史發展階段中,林肯、邱吉爾、甘迺迪的演說都提供了完美示範,當下烏克蘭正陷入戰火的威脅中,澤倫斯基在各國議會所作的演講,也將其政治意義發揮的淋漓盡致。

林肯與邱吉爾的曠世演說

蓋茲堡戰役可視為南北戰爭的重要分水嶺,北軍在此戰役中擊退了著名的皮克特衝鋒(Pickett's Charge),也粉碎了李將軍入侵北方結束戰爭的戰略意圖。林肯戰役結束後所發表的《蓋茲堡演說》,為美國歷史上被引用最多次的政治性演講,優美的修辭內容也成為相關題材的典範。

關鍵在於「民有、民治、民享」(government of the people, by the people, for the people)的說法,不僅直接道出美國憲政主義的精神,同時也說明這場戰爭的意義。

許多人不知道林肯在完成演講後有點沮喪,因為他發現自己講完一時沒人鼓掌,實情是現場所有人深深為演講內容所感動,當演講結束後還來不及做出反應,因為情緒還停留在深邃雋永的字裡行間中。

邱吉爾在二戰爆發之初於國會發表的《我們將戰鬥到底》演講也是經典之一。演講的時空背景已在二戰爆發的八個月後,戰爭爆發直接驗證了前首相張伯倫的綏靖政策完全失敗,納粹的閃擊戰已將西歐納入自己版圖,隨著敦克爾克撤退與法國投降後,英國將面臨海空入侵的威脅,因為希特勒除了想對倫敦招降外,渡海攻擊的海獅計劃與大規模空戰都在醞釀中。

邱吉爾最精彩的內容在於他強調:「我們要堅持到最後。我們將在法國作戰,我們將在海上作戰,我們將以越來越強大的信心和實力在空中作戰,我們將保衛我們的島嶼,無論代價如何。我們將在海灘上戰鬥,我們將在登陸地上戰鬥,我們將在田野和街道上戰鬥,我們將在山丘上戰鬥;我們決不投降……直到新世界在上帝認為合適的時刻,以其所有的力量,站出來拯救並解放這個舊世界。」

眾人所知,所謂新世界就是因孤立政策仍置身戰局之外的美國,邱吉爾除希望英國軍民展現強烈國家意識抵抗入侵者,更期待華盛頓能夠加入戰局,共同捍衛自由民主陣營的世界秩序。

甘迺迪冷戰下的「新一代美國人」

甘迺迪的就職演說則是另一種典型。

作為美國史上最年輕的總統,甘迺迪標誌的是一種進步的價值與新時代的開始,因此他以「今天我們慶祝的不是政黨的勝利,而是自由的勝利。這象徵著一個結束,也象徵著一個開端;意味著延續也意味著變革。」作為開場。

就歷史情境來說,60年代對美國而言是一個不確定的開始,雖然承接了50年代的富裕繁榮,但是蘇聯在發射人類第一顆人造衛星後,已在核武與太空科技中取得領先地位,英法兩國在蘇伊士運河危機與越南奠邊府戰役的挫敗,也讓殖民帝國徹底瓦解。這意味冷戰已逐漸走向「嚴密的兩極」的階段,先前赫魯雪夫與艾森豪象徵和解的「大衛營精神」一去不復返,如何承擔自由民主陣營的責任、建構新的嚇阻戰略、提供盟邦承諾與保證同時賦予美國民眾信心與願景,可視為甘迺迪的「時代任務」。

在這個背景下,甘迺迪表示:「現在的世界已大不相同了。人類的巨手掌握著既能消滅人間的各種貧困,又能毀滅人間的各種生活的力量。」同時也說明「讓我們的朋友和敵人同樣聽見我此時此地的講話:火炬已經傳給新一代美國人。這一代人在本世紀誕生,在戰爭中受過鍛鍊,在艱難困苦的和平時期受過陶冶,他們為我國悠久的傳統感到自豪——他們不願目睹或聽任我國一向保證的、今天仍在國內外作出保證的人權漸趨毀滅。」

每個經典的演講都有最亮眼的名言錦句,甘迺迪的結語迄今始終令人流連忘返:不要問國家能為你做些什麼,而要問自己能為人類的自由做些什麼(ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.)。

「我們的國家烏克蘭,就像你們曾經不想失去你們的國家一樣」

如今,烏克蘭面臨俄羅斯入侵的危機,為了爭取西方民主國家的援助同時鼓舞人民的抗戰意志,澤倫斯基必須扮演戰時領袖的角色,一如林肯、邱吉爾與甘迺迪在南北戰爭、二戰與冷戰時的形象。他在各國議會的演講令人印象深刻,除了人格特質、群眾魅力與演講的戲劇張力外,結合國情與歷史情境更是關鍵。

他想表達的是,如果你們國家在最艱難的時刻,都能透過盟國與自己的力量走過難關,那麼烏克蘭現在正在奮戰中,但是我們需要自由民主世界更多的協助。這就是他在歐洲議會的場合提出「生命將戰勝死亡,光明將戰勝黑暗,榮耀歸於烏克蘭」的原因。

這樣的演說技巧,在各國議會的內容中表露無遺。

在英國,他引述邱吉爾演講並補充「我們不想失去我們所擁有的,我們的國家烏克蘭,就像你們曾經不想失去你們的國家一樣,當時納粹開始與你的國家作戰,你不得不為英國而戰」。

在美國,澤倫斯基強調烏克蘭正面臨二戰後最慘烈的戰爭,且已抵抗俄羅斯侵略長達八年,俄國不只攻擊他的國家,「還持續對我們的價值發動殘忍攻擊」。澤倫斯基同時提及美國拉什摩爾山(Mount Rushmore)上的總統頭像,稱這幾位總統奠定美國民主、獨立、自由的基石。他要求美國議員在考慮他的求援要求時,銘記二戰時期的珍珠港事件,以及2001年的911攻擊事件,當年「沒人料到這件事,你無法阻止,而我國每天都在經歷同樣的事」。