香港晚報：林鄭批港媒「誤導性報導」打科興後染疫死亡率「阻政府工作」

1）林鄭批評媒體報導打科興染疫死亡率

《明報》早前報導第五波疫情數據，指已打針的1486名死者中，87%打科興，12%打復必泰。林鄭月娥今不點名指，有報章仍傳播有關科興疫苗的錯誤訊息，感到十分悲痛和憤怒；她批評不同勢力嘗試阻撓政府履行為長者接種疫苗的責任。

《明報》報導刊登當晚，港府發新聞稿指，有媒體就打針後染疫死亡率作「誤導性」報導，並表示遺憾。港府強調，接疫苗後染疫死亡的疫苗種類分析較為複雜，需就個案情況個別探討，例如年齡及長期病記錄等。此外，亦要考慮較多長者接種科興疫苗的因素，不應隨便下定論。

翌日，《明報》在另一報導中澄清，早前已註明該些數據或未能完全反映兩種疫苗的有效率，其中限制包括數據未就較多長者打科興，及長者死亡風險較高等因素作調整。

港大上月公佈研究報告指，假如3針疫苗均接種科興，針後有效率只有36%，半年後更會跌至8%。報告亦建議，無論前兩針接種哪種疫苗，第3針都建議接種復必泰。

2）調查指近半歐州公司擬遷出香港

香港歐洲商務協會（EuroCham）發布調查報告表示，近半受訪者在港歐洲公司擬考慮於2023年遷離香港。報告指，港府的嚴格抗疫措施是歐商遷離的主因。其中25%受訪歐商稱未來1年內會全面遷離（full relocation），24%會部份遷離（partial relocation）。

報告指出，港府「清零」政策為商界帶來極大成本，而作為香港最大優勢的中國、全球連通性，在目前政策下幾乎全部消失。該調查以網上問卷訪問不同商會的260人，當中70%任職於員工少於100人的公司。

港府投資推廣署署長傅仲森今稱，多項數據反映《國安法》未影響外資遷離港，其中去年海外及中國大陸駐港公司增至超過9,000間。他指《國安法》對來港企業來說，非「首要關注」問題，也不是「全新事物」。 他表示，企業更關心市場規模、人才數量，以及實際盈利。

不過，《南華早報》早前引港府數據報導，去年在港中資企業大幅增加，抵銷外商遷離香港的數字。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

3）林正財提出為無認知能力及監護人長者打針

香港今日新增10,405宗確診，其中5,827宗為快測有效呈報；另再多192宗死亡個案，死亡率創新高升至0.61％。

安老事務委員會主席林正財今提出，因應疫情下長者院友染疫、死亡情況嚴重，建議授權醫生為沒有認知能力、沒有法定監護人的長者院友接種疫苗。他稱醫生有權按病人最佳利益做決定，相關做法在西方國家行之有效。

林正財表示，「看不到」有關做法可能引起法律訴訟。另外，香港安老服務協會主席陳志育也支持該建議。

然而，雖然行政長官林鄭月娥說長者高死亡率的「唯一原因」是疫苗接種率低，但她指相關做法或涉法律訴訟爭議，現時無計劃用法律手段使長者打針。

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4）外籍男女披烏國旗被控違限聚令

昨晚網上流傳短片顯示，一對披烏克蘭國旗的外籍男女，在皇后大道中近畢打街被帶上警車。《明報》報導，該對外籍人士曾在戲院內舉支持烏克蘭標語。

警方今表示，昨天下午在巡查中發現1名外籍男子及4名外籍女子聚集，涉違反限聚令，故發出定額罰款通知書。其中當中1男1女涉未能出示身份證明文件，被帶往警署作進一步查詢及票控，另外3名女子引違限聚令，獲發定額罰款通知書。

警方回覆《自由亞洲電台》查詢指，5名人士均為烏克蘭籍，而被帶返警署的1男1女已被釋放。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin