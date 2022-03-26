遭控昔日「輕判」兒童色情罪犯，傑克森能否成為美國首位非裔女性大法官？

文：梅緣緣

美國最高法院大法官候選人凱坦吉・傑克森（Ketanji Brown Jackson）為期4日的提名聽證會結束。不過根據美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，傑克森本人並沒有出席這場聽證會，因此美國參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）只能透過其他外部證人，以及美國律師協會（ABA）的證詞來進行了解。

主持該場聽證會的伊利諾州聯邦參議員德賓（Dick Durbin）也宣布，委員會成員將會儘速在28日的內部會議舉行時進行討論，但因聽證會相關規定允許委員會將討論期限往後移一週。也就是說，委員會實際投票決定傑克森是否能上任的日期，可能會延後至4月4日。

美國首名非裔女性最高法院大法官聽證會現場

在前大法官布雷耶（Stephen Breyer）於1月退休後，今（2022）年51歲的傑克森在2月25日，獲美國總統拜登（Joe Biden）提名為美國聯邦最高法院大法官，實現其競選時，希望推舉非裔女性作為大法官人選的承諾。不過，從獲得總統提名至確定上任，中間仍有一段路要走。

傑克森雖不克出席最後一場聽證會，但先前她也已出席第二及第三天共計22小時的聽證會議，並於會中接受參議員們質詢。據《CNN》報導，傑克森在前兩場聽證會時，不僅要為共和黨參議員所提出的質疑辯護外，也要向委員陳述自己的經驗和資歷符合成為大法官的條件。

根據《富比世》（Forbes）雜誌指出，對於共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）指控，傑克森輕判犯下兒童色情罪的被告，美國律師協會參與聽證會的成員對此予以駁回，點出並沒有可以證明傑克森有輕判的實質證據。美國律師協會代表人員，也將傑克森評為「十分合適」作為大法官的人選，而同業也多對於傑克森的能力表示認可，並直指她是一名極富才能、聰穎且謙虛的法官。

傑克森有望順利上任大法官職位

《政客》（Politico）認為傑克森現在正在相對平順的路上前進，且有望成為美國最高法院首名非裔女性大法官。日前的《政客》民調結果也顯示，相比17％不同意，有46％的民眾希望傑克森能順利上任；《政客》與民調公司Morning Consult的聯合統計結果，則發現其中女性的53％支持率較男性的47％高。

針對共和黨參議員指控傑克森在政治立場上有偏見一事，《半島電視》（A Jazeera）指出，傑克森本人對此除向美國參議院司法委員會表示：「我進行判決時將謹守中立立場。」也強調在進行評估時，將會依據案件事實及法律依據來衡量，並維持自己當初秉持中立，謹慎評估的司法宣誓。

另外根據《紐約時報》（NYT）報導，美國各大深夜秀主持人如《吉米秀》（The Late Night Show With Jimmy Fallon）的吉米・法倫（Jimmy Fallon）對此做出評論，他說：「現在拜登就像是『嘿，我提名了妳，現在我的民調支持率應該要上升才公平』。」；《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）主持人吉米・坎摩爾（Jimmy Kimmel）則表示：「傑克森說她獲得提名這件事，可以顯示出我們的國家至今走了多遠。只是，委員會裡部分共和黨參議員讓過程變得窒礙難行的狀況，其實也顯示出了還有多少目標是我們還沒達成的。」

雖然傑克森日後成為最高法院大法官的呼聲及機會皆高，且已獲得三名共和黨參議員在美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（D.C. Cir.）的支持，只是仍有共和黨參議員示意將投下反對票。因此，傑克森是否能如願上任，仍須仰賴民主黨對她的全力支持，以及最終聽證會結束後參議院兩黨的投票結果。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航