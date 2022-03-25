2022奧斯卡入圍名單，誰能得獎下週一揭曉（不斷更新）
我們想讓你知道的是
2022奧斯卡將於台灣時間3月28日週一早上舉行頒獎典禮，典禮看點以及入圍曁得獎名單，透過本篇文章一次掌握。
第94屆奧斯卡將於台灣時間3月28日週一上午登場，今年頒獎典禮將重返好萊塢著名的杜比劇院（Dolby Theatre），而為了避開北京冬季奧運、NFL超級盃等重要體運賽事，再加上疫情影響，才延期至今。
攤開入圍名單亮點，Netflix旗下的種子選手、紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion）的《犬山記》入圍12項大獎，包含最佳影片、導演、男主角、男配角（2位）、女配角、改編劇本、攝影、剪輯、音效、美術設計、原創配樂，成為本屆奧斯卡提名階段最大贏家，也成為Netflix歷史至今最多奧斯卡提名的電影。
至於Netflix在本屆奧斯卡獲得27項提名，相較於去年35項提名雖然開倒車，但Netflix仍舊是今年提名最多的公司，第二名為迪士尼的23項提名。
緊追在《犬山記》之後的，是加拿大名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的《沙丘》，以10項大獎居次，不過丹尼維勒納夫並未提名最佳導演，也成為小小遺憾。而後則是美國名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielber）改編知名音樂劇的《西城故事》，以及北愛爾蘭名導肯尼斯布萊納的半自傳事成《Belfast》，此兩部電影皆獲得7項提名。
除了入圍名單之外，今年主持人將由3位好萊塢知名喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜霍爾（Regina Hall）擔任，這是1987年以來再有3位主持人同台亮相，且值得一提的是，這也是史上首次3位女性主持人。當然，找回主持人的舉動，除了掌控節奏與增添喜劇效果之外，更是為了拉抬收視率。
而為了拯救奧斯卡頒獎典禮連年下跌的收視率，美國影藝學院不斷祭出新招，除了新增「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」獎項，更試圖精簡典禮時程，決定將剪輯、音效、妝髮、藝術指導、原創配樂、紀錄短片、動畫短片、真人短片等8大獎項，改以預錄形式預先頒獎，換句話說，典禮現場就不會以直播呈現。此舉引起各界炮轟，認為相當不尊重此8大獎項的入圍者以及從業人員。
總而言之，本屆奧斯卡做出相當重大的變革以及嘗試，也在開獎前引發熱議，而今年Netflix的《犬山記》或Apple TV+的《樂動心旋律》誰能抱走最佳影片，其餘獎項又會落於何處，下週一就有答案。
第94屆奧斯卡入圍名單
最佳影片
- 《Belfast》
- 《樂動心旋律》
- 《千萬別抬頭》
- 《在車上》
- 《沙丘》
- 《王者理查》
- 《Licorice Pizza》
- 《夜路》
- 《犬山記》
- 《西城故事》
最佳導演
- 《Belfast》肯尼斯布萊納
- 《在車上》濱口竜介
- 《Licorice Pizza》保羅湯瑪斯安德森
- 《犬山記》珍康萍
- 《西城故事》史蒂芬史匹柏
最佳男主角
- 《成為里卡多之路》哈維爾巴登
- 《犬山記》班尼狄克康柏拜區
- 《倒數時刻》安德魯加菲爾德
- 《王者理查》威爾史密斯
- 《馬克白》丹佐華盛頓
最佳女主角
- 《神聖電視台》潔西卡翠絲坦
- 《失去的女兒》奧莉薇雅柯爾曼
- 《平行母親》潘尼洛普克魯茲
- 《成為里卡多之路》妮可基嫚
- 《史賓賽》克莉絲汀史都華
最佳男配角
- 《Belfast》希朗漢德
- 《樂動心旋律》特洛伊科特蘇爾
- 《犬山記》傑西普萊蒙
- 《成為里卡多之路》J.K.西蒙斯
- 《犬山記》寇帝史密－麥菲
最佳女配角
- 《失去的女兒》潔西伯克利
- 《西城故事》亞莉安娜黛博塞
- 《Belfast》茱蒂丹契
- 《犬山記》克絲汀鄧斯特
- 《王者理查》安潔紐艾莉絲
最佳原創劇本
- 《Belfast》
- 《千萬別抬頭》
- 《王者理查》
- 《Licorice Pizza》
- 《世界上最爛的人》
最佳改編劇本
- 《樂動心旋律》
- 《在車上》
- 《沙丘》
- 《失去的女兒》
- 《犬山記》
最佳動畫長片
- 《魔法滿屋》
- 《漂浪人生》
- 《路卡的夏天》
- 《米家大戰機器人》
- 《尋龍使者：拉雅》
最佳動畫短片
- 《Affairs of the Art》
- 《Bestia》
- 《Boxballet》
- 《孤鳥羅賓》
- 《The Windshield Wiper》
最佳實境短片
- 《Ala Kachuu - Take and Run》
- 《The Dress》
- 《The Long Goodbye》
- 《On My Mind》
- 《Please Hold》
最佳攝影
- 《沙丘》
- 《夜路》
- 《犬山記》
- 《馬克白》
- 《西城故事》
最佳服裝設計
- 《時尚惡女：庫伊拉》
- 《情聖西哈諾》
- 《沙丘》
- 《夜路》
- 《西城故事》
最佳紀錄長片
- 《登樓嘆》
- 《Attica》
- 《漂浪人生》
- 《靈魂樂之夏》
- 《Writing With Fire》
最佳紀錄短片
- 《問鼎之聲：球場成長日記》
- 《無家者的歸途》
- 《The Queen of Basketball》
- 《阿富汗的愛情頌歌》
- 《When We Were Bullies》
最佳剪輯
- 《千萬別抬頭》
- 《沙丘》
- 《王者理查》
- 《犬山記》
- 《倒數時刻》
最佳國際電影
- 《在車上》｜日本
- 《漂浪人生》｜丹麥
- 《上帝之手》｜義大利
- 《不丹是教室》｜不丹
- 《世界上最爛的人》｜挪威
最佳妝髮設計
- 《來去美國2》
- 《時尚惡女：庫伊拉》
- 《沙丘》
- 《神聖電視台》
- 《Gucci：豪門謀殺案》
最佳美術設計
- 《沙丘》
- 《夜路》
- 《犬山記》
- 《馬克白》
- 《西城故事》
最佳原創配樂
- 《千萬別抬頭》
- 《沙丘》
- 《魔法滿屋》
- 《平行母親》
- 《犬山記》
最佳原創歌曲
- 《王者理查》〈Be Alive〉
- 《魔法滿屋》〈Dos Oruguitas〉
- 《Belfast》〈Down To Joy〉
- 《007：生死交戰》〈No Time To Die〉
- 《四個好日子》〈Somehow You Do〉
最佳音效
- 《Belfast》
- 《沙丘》
- 《007：生死交戰》
- 《犬山記》
- 《西城故事》
最佳視覺特效
- 《沙丘》
- 《脫稿玩家》
- 《007：生死交戰》
- 《尚氣與十環傳奇》
- 《蜘蛛人：無家日》
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範