2022奧斯卡入圍名單，誰能得獎下週一揭曉（不斷更新）

第94屆奧斯卡將於台灣時間3月28日週一上午登場，今年頒獎典禮將重返好萊塢著名的杜比劇院（Dolby Theatre），而為了避開北京冬季奧運、NFL超級盃等重要體運賽事，再加上疫情影響，才延期至今。

攤開入圍名單亮點，Netflix旗下的種子選手、紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion）的《犬山記》入圍12項大獎，包含最佳影片、導演、男主角、男配角（2位）、女配角、改編劇本、攝影、剪輯、音效、美術設計、原創配樂，成為本屆奧斯卡提名階段最大贏家，也成為Netflix歷史至今最多奧斯卡提名的電影。

至於Netflix在本屆奧斯卡獲得27項提名，相較於去年35項提名雖然開倒車，但Netflix仍舊是今年提名最多的公司，第二名為迪士尼的23項提名。

緊追在《犬山記》之後的，是加拿大名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的《沙丘》，以10項大獎居次，不過丹尼維勒納夫並未提名最佳導演，也成為小小遺憾。而後則是美國名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielber）改編知名音樂劇的《西城故事》，以及北愛爾蘭名導肯尼斯布萊納的半自傳事成《Belfast》，此兩部電影皆獲得7項提名。

除了入圍名單之外，今年主持人將由3位好萊塢知名喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜霍爾（Regina Hall）擔任，這是1987年以來再有3位主持人同台亮相，且值得一提的是，這也是史上首次3位女性主持人。當然，找回主持人的舉動，除了掌控節奏與增添喜劇效果之外，更是為了拉抬收視率。

而為了拯救奧斯卡頒獎典禮連年下跌的收視率，美國影藝學院不斷祭出新招，除了新增「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」獎項，更試圖精簡典禮時程，決定將剪輯、音效、妝髮、藝術指導、原創配樂、紀錄短片、動畫短片、真人短片等8大獎項，改以預錄形式預先頒獎，換句話說，典禮現場就不會以直播呈現。此舉引起各界炮轟，認為相當不尊重此8大獎項的入圍者以及從業人員。

總而言之，本屆奧斯卡做出相當重大的變革以及嘗試，也在開獎前引發熱議，而今年Netflix的《犬山記》或Apple TV+的《樂動心旋律》誰能抱走最佳影片，其餘獎項又會落於何處，下週一就有答案。

第94屆奧斯卡入圍名單

最佳影片

《Belfast》

《樂動心旋律》

《千萬別抬頭》

《在車上》

《沙丘》

《王者理查》

《Licorice Pizza》

《夜路》

《犬山記》

《西城故事》

最佳導演

《Belfast》肯尼斯布萊納

《在車上》濱口竜介

《Licorice Pizza》保羅湯瑪斯安德森

《犬山記》珍康萍

《西城故事》史蒂芬史匹柏

最佳男主角

《成為里卡多之路》哈維爾巴登

《犬山記》班尼狄克康柏拜區

《倒數時刻》安德魯加菲爾德

《王者理查》威爾史密斯

《馬克白》丹佐華盛頓

最佳女主角

《神聖電視台》潔西卡翠絲坦

《失去的女兒》奧莉薇雅柯爾曼

《平行母親》潘尼洛普克魯茲

《成為里卡多之路》妮可基嫚

《史賓賽》克莉絲汀史都華

最佳男配角

《Belfast》希朗漢德

《樂動心旋律》特洛伊科特蘇爾

《犬山記》傑西普萊蒙

《成為里卡多之路》J.K.西蒙斯

《犬山記》寇帝史密－麥菲

最佳女配角

《失去的女兒》潔西伯克利

《西城故事》亞莉安娜黛博塞

《Belfast》茱蒂丹契

《犬山記》克絲汀鄧斯特

《王者理查》安潔紐艾莉絲

最佳原創劇本

《Belfast》

《千萬別抬頭》

《王者理查》

《Licorice Pizza》

《世界上最爛的人》

最佳改編劇本

《樂動心旋律》

《在車上》

《沙丘》

《失去的女兒》

《犬山記》

最佳動畫長片

《魔法滿屋》

《漂浪人生》

《路卡的夏天》

《米家大戰機器人》

《尋龍使者：拉雅》

最佳動畫短片

《Affairs of the Art》

《Bestia》

《Boxballet》

《孤鳥羅賓》

《The Windshield Wiper》

最佳實境短片

《Ala Kachuu - Take and Run》

《The Dress》

《The Long Goodbye》

《On My Mind》

《Please Hold》

最佳攝影

《沙丘》

《夜路》

《犬山記》

《馬克白》

《西城故事》

最佳服裝設計

《時尚惡女：庫伊拉》

《情聖西哈諾》

《沙丘》

《夜路》

《西城故事》

最佳紀錄長片

《登樓嘆》

《Attica》

《漂浪人生》

《靈魂樂之夏》

《Writing With Fire》

最佳紀錄短片

《問鼎之聲：球場成長日記》

《無家者的歸途》

《The Queen of Basketball》

《阿富汗的愛情頌歌》

《When We Were Bullies》

最佳剪輯

《千萬別抬頭》

《沙丘》

《王者理查》

《犬山記》

《倒數時刻》

最佳國際電影

《在車上》｜日本

《漂浪人生》｜丹麥

《上帝之手》｜義大利

《不丹是教室》｜不丹

《世界上最爛的人》｜挪威

最佳妝髮設計

《來去美國2》

《時尚惡女：庫伊拉》

《沙丘》

《神聖電視台》

《Gucci：豪門謀殺案》

最佳美術設計

《沙丘》

《夜路》

《犬山記》

《馬克白》

《西城故事》

最佳原創配樂

《千萬別抬頭》

《沙丘》

《魔法滿屋》

《平行母親》

《犬山記》

最佳原創歌曲

《王者理查》〈Be Alive〉

《魔法滿屋》〈Dos Oruguitas〉

《Belfast》〈Down To Joy〉

《007：生死交戰》〈No Time To Die〉

《四個好日子》〈Somehow You Do〉

最佳音效

《Belfast》

《沙丘》

《007：生死交戰》

《犬山記》

《西城故事》

最佳視覺特效

《沙丘》

《脫稿玩家》

《007：生死交戰》

《尚氣與十環傳奇》

《蜘蛛人：無家日》

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核稿編輯：楊士範