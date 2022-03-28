拜登的亞洲經濟戰略：「印太經濟架構」可能走向為何？台灣的機會在哪裡？

文：顏慧欣（中經院WTO及RTA中心副執行長）

拜登的亞洲經濟戰略——印太經濟架構

拜登執政已進入第二年，雖然各界對國內外施政的評價褒貶不一，但對於印太地區，其上任以來頻繁的舉辦各國峰會、雙邊對談及提出各種合作倡議，也明確對本地區的盟友散發出「美國回來了」的訊息。

例如為凸顯印太地區四方安全會議（QUAD）重要性，拜登提升對話層級親自參加去年QUAD會議。又如美韓已多次舉辦元首峰會及對話，美日也建立了「競爭力與韌性夥伴機制」、「商業和工業夥伴關係」、「貿易合作架構」等計畫。但外界對美國的印太政策欠缺整體架構及方向感時有不滿。

因此拜登總統在去年10月拋出「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework，簡稱IPEF），一方面填補美國退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）所留下的亞洲戰略缺口，二方面也希望透過新的IPEF，作為與友好國家在供應鏈、數位經濟等議題合作，以對抗中國在亞太的經濟影響力。

拜登政府曾預告IPEF架構與協商程序將於今年公布，但至今IPEF尚未出爐，白官僅在今年2月先宣布「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy of the United States），其中再次預告IPEF今年初會啟動，並擬推動高標準貿易、規範數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、促進具透明度與高標準基礎建設的投資、以及建構數位連結。

白宮「印太戰略」所指的IPEF議題，與去年拜登政府提及IPEF可能涵蓋貿易便捷化、數位經濟之標準化及科技、供應鏈韌性、減碳和潔淨能源、基礎設施、勞工標準、及其他共享價值等七大議題略有不同，惟不論去年或今年對IPEF內容之共通點，則是其未包含關稅消除、服務與投資開放等市場進入自由化項目。

一方面，因為拜登所代表的民主黨向來立場，認為這些市場開放措施，都是犧牲美國勞工權益與就業機會為代價，另方面也反映了拜登政府去年7月未向國會提出延長授權行政機關對外經貿談判之「貿易授權法」（TPA）後，其無意使IPEF議題會涉及新的談判授權，也意味IPEF談判成果無須送交國會審議與修正美國現行法。

換言之，在拜登政府無意修改現行法下，也已為美國在IPEF下可與印太成員國「共享利益」的範圍設定了門檻上限，則是否影響了IPEF成效及對印太地區國家之吸引力，確實有待觀察。

印太經濟架構（IPEF）之推動模式

關於IPEF可能推動之方式或架構，本文綜整現有各種資料來源，乃有以下觀察。

1. 推動組織架構

因不涉及市場開放議題，IPEF預期將是拜登政府以「行政協定」即可締結之文件。因而預計將依議題屬性，由行政部門之貿易談判署（USTR）與商務部分別負責推動，則USTR代表戴琪（Katherine Tai）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將就其負責議題規劃具體談判目標與規則，並為未來與盟國進行談判的主責協調單位。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國貿易代表戴琪

2. 參與模式

過去商務部長雷蒙多曾強調，IPEF特色在於其為「架構」並非「協議」，因此各國參與程度有彈性，亦即IPEF參與國將不採「一體適用」（one size for all）模式。

預期IPEF將包括一系列的個別協議，個別協議包括「具拘束力之規則」（binding rules）及原則（principles），美國為了維持高標準承諾，以及考量各盟友發展程度不一，規劃朝向以部分共通議題為基礎（例如供應鏈韌性、數位貿易），並視不同對手國而有不同程度之議題安排與規劃，讓各盟友可選擇性參與部分議題協議。換言之，每一議題協議的參與國可能將不盡相同。

IPEF可能涵蓋議題

IPEF可能觸及的議題，除了前揭拜登官員陸續發表之說法外，也有華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）對IPEF之建議，本文乃從數位貿易規則、勞工為核心的高標準貿易規則、確保供應鏈韌性、高標準基礎建設等議題，研判可能涵蓋之內容如下。

1. 數位貿易規則

在此議題之下，預期可能包含兩大主軸，一是與美日數位貿易規則或數位經濟夥伴關係協定（Digital Economy Partnership Agreement, DEPA）內容類似的數位貿易規則，二是建構資安能量及推動國際網路治理安全的規則。

就第一部分數位貿易規則，拜登政府在數位貿易議題並無明顯與前任政府不同之立場轉變，因此美國對外洽簽協定之訴求從TPP、美墨加協定（USMCA）乃至於美日數位貿易協定（US-Japan Digital Trade Agreement），應當具有參考價值，則確保數位產品不歧視待遇、禁止對電子傳輸之數位產品課徵關稅、不得限制跨境資訊流通、不得要求資料在地化（localization）、允許電子認證與電子簽章等，應當都是這個部分會納入的基本規則。

至於第二部份資安能量及國際網路治理上，推動「數位連結與資通安全夥伴關係」（Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership, DCCP）之工作雖始於川普政府，拜登政府仍持續推動，參議院提出的《2021年競爭及創新法》也納入DCCP並為此編列預算。