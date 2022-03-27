「年輕人不應把青春浪費在古文上」？我們來看看英國中學教育和考試有多少「古文」
我們想讓你知道的是
從2015年開始，英國高中畢業會考英語文學的考試包括至少一部莎士比亞的戲劇、至少一部19世紀的小說、從1789年以來的詩歌作品，以及從1914年以來英國小說或是戲劇，這難道是叫做「封建」與「造神」？
文：羅慎平（英國ESSEX大學政治系博士）
考試院日前宣布明年起高普考試不再考公文，民進黨立委鄭運鵬於3月21日在立法院司法法制委員會質詢考選部長許舒翔時表示，除了公文，國考應廢考國文，強調「年輕人不應把青春浪費在古文上」引發各界關注。
鄭運鵬指出，不考國文不是他的創見，2008年時考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄與劉武哲等四個人就已提出「廢考國文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費在古文上。」過了14年，到現在都沒有廢除，相當可惜。
過去在教育部課程審議委員會，普通高中分組在討論未來國文課文的選文時，有所謂的學生代表認為，過去太多人歌頌唐宋古文八大家，都只是在「造神」，文章傳遞的思想並非現代社會所需要，更有可能傳遞封建、保守、古板的思想，不能只是因為「有名」或「主流」，就要選擇他們的文章，重點是如何培養學生對於文章的分析、素養、思想。因此引起社會上眾多的討論。
我們的國文課，在不同的學習階段當中，到底其教學理念、教學目標、核心能力等，在聽說讀寫各方面要達到甚麼樣的水準，卻是無人聞問。大家在爭要不要有文言文？如果要，那麼文言文應該佔有多少比例？該選甚麼時代、甚麼學派、甚麼文體、甚麼作者的文章？甚至還牽涉到由政治意識形態（本土化 vs. 中國化）來做裁決的地步！
就如前述，多選了幾篇唐宋古文八大家的文章，反被譏為「封建」與「造神」！何謂「封建」？這是足夠寫一本書來好好探討的大題目，就被無知學子廉價運用；而唐宋八大家屍骨早朽，這又與「造神」何干？
英國中等學校的教育和考試，其實也包含不少「古文」
在英國的中等學校，除了提供歐洲語文如德文、法文、西班牙文、義大利文和俄文等，給學生選修（有時甚至是必選）之外，尚有所謂「私立公學」（Public Schools），例如著名的伊頓（Eton College）、哈羅（Harrow College）和各種「文法學校」（Grammar Schools）得修習古典希臘文（ancient or classical Greek）和拉丁文。其課程是以能夠達到閱讀基礎古典文獻為目標，因為這是歐洲文化的源頭，不能不知。
而現在的英國則是中文當紅，許多學校甚至從小學開始，就開授中文課程，或選修，或必修，端看學校政策而定。拿「英文」來說，就分成「English」和「English Literature」，全部必修。「English」是教導學生正確的英文文法，以及具備閱讀和寫作的技巧，能夠以適切合宜的方式，與他人進行思想和情感的溝通；「English Literature」顧名思義就是研讀傳統的英語文學，包含各類文體，如寓言、傳說、戲劇、詩歌、小說等等。
課程內容，從喬叟（Geoffrey Chaucer，1343-1400）的「坎特伯利故事集」（Canterbury Tales）、莎士比亞（William Shakespeare，1564-1616）的四大悲劇，到白朗寧（Robert Browning，1812-1889）的詩，哈代（Thomas Hardy，1840-1928）的小說，凡英國文學史上著名作家的作品，應有盡有，而且是讀全本，不是刪節本；閱讀書單由各大考試委員會（Examination Board）訂定，再由學校選擇講授。[註]
舉例來說，從2015年開始，高中畢業會考（General Certificate of Second Education，GCSE）英語文學的考試包括至少一部莎士比亞的戲劇、至少一部19世紀的小說、從1789年以來的詩歌作品（包括有代表性的浪漫主義的作品），以及從1914年以來英國小說或是戲劇。
在英格蘭地區有AQA、CCEA、Edexcel、OCR、WJEC和Eduqas幾個考試委員會，以Edexcel考試委員會來說：
- 在六部指定的莎士比亞戲劇Macbeth（馬克白）、Romeo & Juliet（羅密歐與茱麗葉）、Tempest（暴風雨）、Merchant of Venice（威尼斯商人）、Much Ado About Nothing（無事生非）與Twelfth Night（第十二夜）選擇一部命題
- 在十九世紀的小說當中，則考Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde（化身博士，Robert Louis Stevenson）、A Christmas Carol（小氣財神，Charles Dickens）、Great Expectations（孤星淚，Charles Dickens）、Jane Eyre（簡愛，Charlotte Bronte）、Frankenstein（科學怪人，Mary Shelley）、Pride and Prejudice（傲慢與偏見，Jane Austen）、Silas Marner（織工馬南傳，George Eliot）其中一部
- 當代戲劇則由An Inspector Calls（玻璃偵探，J.B. Priestley）、Blood Brothers（兄弟情仇，Willy Russell）、Hobson’s Choice（霍布森的選擇，Harold Brighouse）、Journey’s End（決戰最前線，R.C.Sherriff）之中選考一齣
- 當代散文與小說則從Lord of Flies（蒼蠅王，William Golding）、Animal Farm（動物農莊，George Orwell）、Anita and Me（安妮塔與我，Meera Syal）、Woman in Black（黑衣女子，Susan Hill）當中，選擇一部作品出題
所有英國的高中畢業生都要參加GCSE的考試，如果想入大學就讀，還得參加高級考試（Advanced Level，A-Level）必考「English」和「English Literature」，沒有討價還價的餘地，這難道是叫做「封建」與「造神」？
正體字學習古文的門檻比簡體字更低，放棄這項文化優勢太可惜
回到台灣本身的問題來看，以今日台灣學生的中文能力而言，文法錯誤、辭不達意、錯別字連篇、標點符號濫用、沒有合宜的應對進退的表述、甚至於行文錯亂、難以成句成段和成篇者，並不難發現。過往也曾傳出有高中職畢業生卻寫不出一封求職信、寫一封向老師請假或是問候父母的信都難乎其難的狀況。
以我個人在大學服務二十餘年的經驗，就時常看到無數不堪卒讀的大學生試卷，空白卷或是答案字數比題目字數還要少的卷子，甚至許多不知所云的碩博士論文，直叫人欲哭無淚，不忍卒睹。
因此，從小學直到高中職畢業，「國文」（或者有人要叫他做「中文」或「華語文」）應該以培養基礎的識字寫作與閱讀能力為主，讓學生可以用正確合宜的方式與他人溝通意見、表達情感，這就有類似於所謂「應用」的層次。選取可供閱讀的文章，可以先從當代作家的作品開始，兼具各樣文類；先令教師講解，再命學生模仿練習。