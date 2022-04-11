《歷史的目擊者》：《自由領導人民》、自由女神像、中國民主女神像，正說明了「自由的三種概念」

文：蔣竹山（中央大學歷史所副教授兼所長）

【導讀】新文化史研究脈絡中的圖像與歷史（摘錄）

由於《歷史的目擊者》出現於二○○一年，我們必須對當時前後史學界正在掀起的討論有基本認識，在閱讀這本書的重點時才較能進入「像史家一樣閱讀」的情境。簡單來說，柏克在寫這書時，正是歐美學界「新文化史」當道的時代。事隔二十年，史學界已經不再標舉這個大旗，反而紛紛搬出「全球史」的招牌。這既有時代的背景，也有史學的「內在理路」，有點像是余英時所說的思想的內在理路發展。就如同思想史學者艾爾曼所說的，史家有時在某個空間待久了，就會搬到另外一個房子去，全球史就是目前的新居。

簡單來說，柏克寫作這本《歷史的目擊者》的主旨在鼓勵歷史研究者多利用圖像資料當作歷史證據。在以往，除了藝術史學者外，較少人使用圖像當作歷史資料。一般史家還是倚靠文獻及口述資料為主。本書不僅提醒研究者圖像使用的重要性，更透過不同主題，舉例點出圖像使用可能會犯下的錯誤。

就柏克而言，他的上一個世代在研究歷史課題時，對圖像的使用已經逐漸擴大，例如政治事件、經濟潮流及社會結構。在這個階段，儘管已有學者使用，但還是當作單純的插圖處理。到了二○○○年左右，受新文化史影響，許多新的課題，如心態史、日常生活史、物質文化史、身體史，才大量開始使用圖像當作研究對象及歷史證據。

除了嚴格定義所謂的「證據」之外，柏克也提醒我們，圖像對歷史想像也極有幫助。像是繪畫、版畫、雕塑等素材，都能夠使我們認識到過往文化中的非語言經驗與知識。相較於文字的重要性，對於過往宗教與政治生活的視覺再現，圖像提供了更好的指引。換句話說，這些圖像讓我們成為歷史的「見證者」，或是本書標題所說的「目擊者」。

文：彼得．柏克（Peter Burke）

思想的圖像

我們解讀圖像的方法，是「將藝術家視為政治哲學家」，這裡借用的是昆廷．斯金納（Quentin Skinner）一篇重新解讀安布羅喬．洛倫澤蒂（Ambrogio Lorenzetti）在西恩納市政廳（Palazzo Pubblico）一幅知名壁畫的文章標題。當然，要把抽象概念變得具體可見，並不是藝術家們獨有的問題。就政治本身，譬喻和象徵長期以來已扮演重要的角色。一九六一年當選的雅尼奧．夸德羅斯（JânioJânio Quadros）總統，他在圖像中拿著一支掃帚，象徵他掃除貪腐的心願不只是作秀而已，而是復興舊有傳統。

其中一種傳統譬喻是國家之船，統治者或首相作為掌舵手，例如，在一五五八年查理五世皇帝的喪禮隊伍上，這種比喻便清楚可見，當時一艘真實尺寸的船被拖駛過布魯塞爾的街頭。在約翰．坦尼爾（Sir John Tenniel，1820–1914)）一八九○年三月的一幅《潘趣》（Punch）漫畫中，他巧妙地改寫了這樣的譬喻，漫畫中顯示威廉二世皇帝讓他的宰相奧托．馮．俾斯麥（Otto von Bismarck）離開，圖說是「放下舵手」。

另一個關於統治的老譬喻是馬和騎士，下面將討論的騎馬雕像所暗示的就是這樣的比較，而維拉斯奎茲（Velázquez）那幅關於西班牙費利佩四世繼承人唐．巴爾塔薩．卡洛斯（Don Baltasar Carlos）在騎馬學校的畫作，讓這點甚至更加明顯。若把這幅畫和同時代達戈．德薩弗德拉．法哈爾多（Diego de Saavedra Fajardo）關於政治思想的西班牙專著《關於基督教王子的思想》（Idea of a Christian Prince，1640）並置的話，也許會很有啟發性。

書中詳述這個譬喻，建議王子應該「馴服力量的小馬」，並且是藉由「一點點的意志……理智的轡頭、政策的韁繩、公義的鞭子，以及勇氣的馬刺」，還有最重要的「審慎的馬鐙」。在美國革命時期，一名英國漫畫家製作了一幅「美國馬摔下主人」的圖像，為這個舊譬喻賦予了新的轉折。

抽象概念從古希臘時期開始就已透過擬人化呈現了，假設沒有更早的話。正義、勝利、自由等通常是女性。在切薩雷里帕（Cesare Ripa）那部著名的文藝復興圖像辭典《圖像學》（Iconology，1593）中，甚至「男子氣概」（Virility）都是由一名女子呈現。在西方傳統中，這些擬人化的數量逐漸成長。

例如，不列顛尼亞女神（Britannia）和同樣代表英國的男性約翰牛（John Bull）一樣，是從十八世紀開始。而自法國大革命以來，人們多次試著將自由、平等與博愛的理想轉譯成視覺語言。例如，自由的象徵是紅色的無邊呢帽，這是古典時期與釋放奴隸有關的佛里幾亞無邊便帽（Phrygian cap）新版本。平等則在革命版畫中被呈現為一名手持天秤的女子——就像正義的傳統圖像，但並未蒙眼。

其中，自由發展出一套獨特的圖像誌，使用了古典的傳統，但根據變動的政治環境以及藝術家的個別天份而有所轉換。若延伸以賽亞．伯林（Sir Isaiah Berlin）的用語，以下三個例子正說明了所謂「自由的三種概念」。

Photo Credit: 馬可孛羅出版 【圖25】德拉克羅瓦，《自由領導人民》（Liberty Leading the People），1830-31年，畫布油畫。巴黎羅浮宮。

在出現於顏料、石膏與青銅間的眾多自由圖像中，德拉克羅瓦的畫作《自由領導人民》（Liberty Leading the People，圖25）顯然是其中最著名的，這幅畫問世於七月二十七至二十九日的巴黎起義之後，也就是驅逐國王查理十世的一八三○年革命。德拉克羅瓦將自由呈現為半女神（根據一尊希臘的勝利女神雕像為範本）、半人民女子的模樣，一手舉著三色旗，另一手持著火槍，她坦露的胸部和佛里幾亞無邊便帽（一種古典指涉）象徵著這場革命是以自由為名。