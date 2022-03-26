【東南亞週報】日首相訪柬呼籲東協譴責俄羅斯、東協特使未獲准見翁山蘇姬、印尼重開邊境

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第163期，為讀者挑選2022年3月19日至3月25日期間，有關柬埔寨、緬甸、印尼、新加坡、菲律賓與馬來西亞的六則東協區域大事。

柬埔寨｜日本首相訪柬，呼籲東協譴責俄羅斯

日本首相岸田文雄近期在出訪印度後，於3月20日到訪柬埔寨首都金邊與洪森總理舉行會談。兩國政府首腦在會後發表聯合聲明，雖未直接點名俄羅斯，但呼籲「立即停止使用武力並從烏克蘭領土撤軍」，並譴責侵略是對《聯合國憲章》的嚴重違反。

柬埔寨為東協今（2022）年度輪值主席國，而東協國家對俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，被認為批判力道弱。岸田出訪柬國時，呼籲東協國家與日美歐同調反對「以武力改變現狀」的作法。根據日本經濟新聞報導，針對俄羅斯侵略烏克蘭，日美歐拉起包圍俄羅斯的網子，而日本正扮演拉攏印度、東協的角色，減少這面網子的漏洞。

一般認為，東協國家未明確批評俄羅斯，除了部分國家向俄羅斯購買武器之外，應該是受到重視中俄關係的中國影響。事實上，在日本首相出訪柬國之前，中國國家主席習近平與洪森通電話，並達成協議，針對烏克蘭局勢，將積極堅持平衡與公平性，促進和平解決。

岸田出訪柬國除了討論俄烏戰爭之外，兩位領導人也藉此機會確認兩國在國際會議和其他場合的密切合作，包括柬國今年主持的東協會議。他們還同意就中國在南中國海的海上活動和朝鮮問題進行合作。

（東協緬甸問題特使巴速坤（Prak Sokhonn）結束訪緬行，接受媒體訪問。）

緬甸｜東協緬甸問題特使訪緬，未獲准見翁山蘇姬

柬埔寨副總理兼外交部長、東協輪值主席國緬甸問題特使巴速坤（Prak Sokhonn）在緬甸國家行政委員會（SAC）的邀請下，於3月21日至23日率團訪問緬甸。此行是巴速坤首度訪問緬甸，旨在推動該國政變後的和平進程、盼在終結暴力的「五點共識」上取得進展。然而，此行未能取得預期目標。

巴速坤表示，訪緬期間，他見了軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）及有關當局，然而卻未能接觸包括翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內等影子政府成員：「我們原本期待此次訪問緬甸能夠完全了解緬甸問題，但很遺憾，我們無法見到我們要求見面的人。」

巴速坤指出，在會見敏昂萊時，他敦促軍政府停止使用武裝力量解決爭端，並尋求釋放包括澳洲經濟學家杜內爾（Sean Turnell）在內的囚犯，然而，緬甸多方仍未準備好結束戰爭。他表示：「困難在於衝突各方似乎都不願意談判，他們仍選擇武裝對抗。」

對於批評者將訪緬行視為是合法化軍政府的舉動，他表示，此次訪緬是解決危機的一項積極步驟。不過他也坦言，在柬埔寨今年擔任東協輪值主席國期間，還無法解決緬甸危機，「緬甸問題很複雜，需要很長時間才能解決，我們不能在一個主席任期或現任主席期間解決它。」

國際上，也出現對緬甸軍政府的撻伐聲浪。美國拜登（Joe Biden）政府於21日正式認定，緬甸軍政府對羅興亞（Rohingya）少數民族的暴行構成種族滅絕與危害人類罪。

人權組織「強化權利」（Fortify Rights）與「耶魯法學院薛爾中心」（Yale Law School’s Schell Center）的聯合調查也發現，軍政府在去（2021）年2月發動政變後次日，成立一個特別指揮部（special command），負責在城市地區的軍隊部署與行動，並授權對手無寸鐵的平民發動致命攻擊。這份報告也建議聯合國會員國推動對緬甸的全球武器禁運制裁，並採取針對緬甸軍政府將領的國際法律行動。

2021年6月5日，在緬甸曼德勒，一名反對緬甸軍政府的抗議者舉著批評東南亞國家聯盟 （ASEAN）的標語牌｜Photo Credit: Reuters/ 達志影像

印尼｜印尼重開邊境，完整接種者無需隔離

印尼政府在3月21日宣布，將開放已完整接種疫苗且取得PCR檢測陰性證明的旅客， 可 完全 免隔離 入境。

印尼在3月1日起開始放寬旅客入境防疫規定，已接種兩劑疫苗者入境隔離期從5天縮短為3天；3月7日起實施來自23國的旅客，可免隔離入境度假勝地峇里島、巴淡島與民丹島。在峇里島等地試點順利後，印尼政府於本週更進一步開放，免除旅客入境印尼的隔離限制。除此之外，搭乘國內班機的旅客，也 無須 在起飛前出示新冠肺炎陰性證明，據統計，國內航班旅客相較放寬前已有20％的成長、班機數也增加9％。

旅遊與經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）表示，在時隔兩年後開放國境，希望能於今年吸引超過 300萬外國旅客 入境，復甦國內的航空及旅遊業。此外，政府亦將適用落地簽證國家數量新增至 42國 。根據彭博社 報導 ，印尼的國境開放與其擔任2022年G20主席國相關，今年G20峰會10月將在峇里島舉行。

截至目前，印尼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例總數597萬，其中15.4萬人死亡，近七天新增病例平均值約萬例，相較於2月的高峰，單日確診數已大幅下降，而目前全國疫苗完整接種比例為56％。

疫情之下的印尼Gojek送餐員｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

新加坡｜李顯龍宣布大幅放寬多項防疫限制

新加坡總理李顯龍3月24日發表全國談話時宣布，自3月29日起新加坡將放寬防疫限制，包括社交聚會人數上限由目前5人放寬至10人、允許75％居家辦公的員工返回工作場所上班、不再強制規定於戶外配戴口罩，以及將大幅簡化對入境旅客的檢測及檢疫要求。此外，政府也將取消目前晚上10:30停止銷售酒類的限制。

李顯龍指出，新加坡的抗疫之路已到一個里程碑，目前新加坡絕大多數人口已完成新冠病毒的疫苗接種，符合條件者也幾乎注射了第三劑疫苗，加上目前境內Omicron引發的疫情已過頂峰，群體免疫力也已變得更強，星國政府在衡量醫療系統可負荷的壓力與嚴苛防疫措施對經濟、孩童學習和社會的影響後，「相信新加坡已做好準備，果斷地邁向與新冠病毒共存。」