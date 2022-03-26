起初他們咆哮，後來談話時間越來越長：立陶宛發起#CallRussia給4000萬俄羅斯人打電話

當俄羅斯新聞媒體完全被政府掌握、社群媒體被封鎖、任何公開談論烏克蘭戰爭都可能被冠上「散播假消息」的罪名，世界該如何向俄羅斯人民傳遞烏克蘭的現況？一群立陶宛人找到了最傳統的方法—向他們一一打電話。

3月3日，俄羅斯入侵烏克蘭一週後，當俄羅斯當局開始關閉任何偏離這場「特別軍事行動」的敘述時，人在立陶宛首都維爾紐斯的廣告專家塞努塔（Paulius Senuta）接到了一個朋友的電話。「他告訴我他已經下載了俄羅斯電話簿」。

接下來的120個小時，塞努塔和他的朋友們找到了數十名科技、通訊專家和心理學家，成立了「#CallRussia」（給俄羅斯打電話）平台，這項計劃於3月8日推出，讓來自世界各地會說俄語的志工，與數據庫中4000萬名俄羅斯人聯繫。

多半的人接到電話都很生氣

志工湯瑪斯（Thomas）表示，接到電話的俄羅斯人多半不太願意和他們對話，說他們沒時間，他們什麼都不知道，也不想知道，四五十通電話大概只有一通是有意義的電話，但那通電話大概「只是複製俄羅斯官宣」，說是烏克蘭在炸自己的城市，俄羅斯是要拯救烏克蘭脫離納粹。

來自英國的志工莉迪雅（Lidia）也說，她 打了20多通電話，許多電話一提到烏克蘭就突然掛斷。也有人問她，「誰在付錢給你？」

#CallRussia創辦人塞努塔說，在他自己打的近150通電話中， 基本上可以分成兩種類型的互動。

「 三分之二的人真的很生氣，他們會對你大吼5到7分鐘。 大約三分之一的人會有點禮貌，他們不會和你說話，但他們會聽。 他們真的很害怕說話。」

自3月初以來，俄羅斯通過一系列法律，禁止媒體和民眾散播關於烏克蘭衝突的「假消息」，包括使用「戰爭」這個字眼（俄羅斯一直以「特殊軍事行動」來稱呼對烏克蘭的入侵行動），違者 可能面臨巨額罰款，和最高15年的刑期。

當獨立媒體被關閉、社群被封鎖，意味著大多數的俄羅斯人 ——尤其是老一輩的人——在過去的一個月裡，幾乎完全被國營電視台播放的克里姆林宮宣傳牽制。 塞努塔說，對於烏克蘭衝突，受訪者的陳述幾乎都是一樣的：那是非常小的、 有針對性的軍事行動，旨在讓烏克蘭去納粹化。俄羅斯正在拯救烏克蘭人民，並為他們帶來食物和衣服。他形容，「這就像俄羅斯官方媒體陳述的複製貼上。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯總統普亭17日出席慶祝兼併克里米亞週年活動，官方聲稱現場有近20萬民眾參與。

克拉孫（Anton Krasun）是 #CallRussia的其中一員，他在科技業工作了11年，他來自烏克蘭西部城市利沃夫，目前與妻子和小孩住在愛爾蘭。他的父母在戰爭一爆發就逃離利沃夫，步行至波蘭後飛往愛爾蘭，不過他妻子的家人還留在目前被俄軍包圍的烏克蘭南部城市 尼古拉耶夫，他和妻子收到來自戰地的可怕照片。

克拉松目前經通過#CallRussia向俄羅斯成功打了3通電話：

「有2通是負面的，說我正在從邪惡的西方散佈謊言。 但另一通電話就沒事了。那 人聽起來像是40歲左右，我可以聽出他很緊張，但我並沒有嘗試告訴他普亭很邪惡， 我告訴他，他得到的資訊是不正確的，我給了他一些可用的網路資源。」

立陶宛記者、同時也是#CallRussia的共同創辦人Edmundas Jakilaitis表示，多數的俄羅斯人不會使用獨立資訊來源，這項運動可能是這些俄羅斯人獲得資訊選擇的唯一來源。

我們並不指望能將俄羅斯人突然變成反戰者

塞努塔坦言，咆哮的人是最難對付的， #CallRussia還特別準備了腳本和指引協助志工們處理這些 非常具有挑戰性的對話。而在活動開始後，#CallRussia 網站成為許多駭客攻擊的目標，團隊收到了許多仇恨訊息，像是「你拿了多少酬勞？」和「停止說謊吧」，駭客還試圖關閉該網站過幾次。

但在過去一週左右的時間裡，塞努塔和其他志工注意到，他們打電話給俄羅斯的語氣發生了變化。「人們不再對我們咆哮了，互動也多了起來。願意 說話的人越來越多，談話的時間也越來越長。」

我們與人們交談的時間越長，我們就越能告訴他們真正發生的事情，我們認為這會產生真正的影響並改變他們看待戰爭的方式。 我們並不指望能夠突然把支持戰爭的俄羅斯人變成反戰者，但如果我們能讓他們變得中立一些，那些真正反對戰爭的人會感覺更有力量，可能會真正走上街頭。 我們中的許多人都在問，你要如何改變人們的信仰？我們不是試圖改變人們的信仰。我們不相信我們能做到這一點。我們的使命是講述烏克蘭的人道主義危機，我們認為大多數人對此表示同情。

志工莉迪雅也說，「 你只需要一次對話，你開始覺得你讓某個人懷疑他們日復一日在官方媒體上聽到的內容，就讓你覺得這是值得的了。」

#CallRussia的總部設在立陶宛，目前有包括60多 名科技行業員工。他們利用演算法，從 公開來源中抓取俄羅斯4000萬個私人電話號碼，並將它們分類到一個數據庫中。根據該平台統計，截至3月25日為止，已有來 自116國的志工投身這項運動，主要來自立陶宛、波蘭、英國、德國和美國，已經撥打了超過10萬通電話。

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