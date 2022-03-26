連柴可夫斯基也遭殃，普亭指西方封殺俄羅斯文化就像JK羅琳「被取消」
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俄羅斯文化圈部分人士因為對烏克蘭戰爭的立場，最近遭到「取消」。像是俄羅斯馬林斯基劇院首席指揮家葛濟夫，他因為拒絕對俄羅斯入侵烏克蘭表態，並且和普亭政權關係密切，相繼被鹿特丹愛樂與慕尼黑愛樂解約。
俄羅斯總統普亭週五（25日）痛批西方所謂的「取消文化」（cancel culture），表示「無法想像」這樣的事情會在俄羅斯發生，甚至拖《哈利波特》的作者JK羅琳下水，說她因為沒有滿足那些「性別自由」的粉絲而被取消。不過JK羅琳迅速在推特上發文，稱「對西方取消文化的批評，最好不要由那些屠殺平民，或是監禁和毒害批評者的人來做。」與普亭拉開距離。
普亭週五與俄羅斯文化界大老會面，在電視會議上普亭表示，西方「正試圖取消我們的千年文化，取消我們的人民」，「他們正在從事的取消文化，甚至把柴可夫斯基、蕭士塔高維奇和拉赫曼尼諾夫從海報中移除。俄羅斯的作家和書籍現在被取消了」。
普亭不忘再一次地提及納粹，稱「上一次如此大規模地摧毀令人反感的文學作品，是近90年前納粹在德國發動的。」俄羅斯官方一直以協助烏克蘭「去納粹化」作為其出兵的理由。
他也提到，「他們最近取消了兒童作家喬安妮．羅琳（Joanne Rowling），她的書在全球售出了數億冊，但沒有滿足所謂的性別自由的粉絲。」
2020年，JK羅琳在個人Twitter上轉貼了一篇討論生理期與衛生條件的文章，不滿文章標題刻意不用「女性」來稱呼「有月經的人」，在LGBTQ社群引發激烈反彈（不只是女性才有月經，男性在接受跨性別手術後的也會有月經），跨性別者認為羅琳將他們排除於「女性」的身分認同之外。批評者指控她有恐跨症，但她否認了這樣的指控。
普亭說：「在我們國家不可能想像這樣的事情，由於我們的文化，我們對此有保障。」 他也說俄羅斯沒有對種族不容忍的問題存在，「幾個世紀以來，數十個民族一直生活在一起。」
西方國家為何「取消」俄羅斯？
俄羅斯文化圈部分人士因為對烏克蘭戰爭的立場，最近遭到「取消」。像是俄羅斯馬林斯基劇院首席指揮家葛濟夫（Valery Gergiev），他因為拒絕對俄羅斯入侵烏克蘭表態，並且和普亭政權關係密切，相繼被鹿特丹愛樂與慕尼黑愛樂解約。葛濟夫也現身週五與普亭的的電視會議。
另一方面，因為事態敏感，一些已經過世的俄羅斯藝術家的作品也暫時被放棄。英國卡迪夫愛樂樂團（Cardiff Philharmonic Orchestra）取消原定於3月18日將於威爾斯卡迪夫市中心的聖大衛廳（St David's Hall）舉辦的俄羅斯作曲家柴可夫斯基的音樂會，這一決定遭受西方文化圈的廣泛批評，有人形容樂團的行為「堪比法西斯式的焚書」，也有人指出柴可夫斯基在烏克蘭度過了很多時間，並在他的作品中融入許多烏克蘭民間音樂和故事。
該樂團後來表示，他們認為在俄羅斯入侵烏克蘭之際，演奏俄羅斯作曲家的曲目不合時宜，樂團還有一名成員的家人也被捲入戰火。除此之外，樂團也擔心原訂的表演曲目《c小調第二號交響曲》別名《小俄羅斯》，可能會冒犯烏克蘭人（烏克蘭舊時常被稱作「小俄羅斯」，不過這個詞彙現在多有貶義，是指沒有民族意識的烏克蘭人）。
不過不只西方，日本也有多場音樂會取消演奏俄戰爭勝利曲目。日本滋賀縣立藝術劇場琵琶湖音樂廳（大津市）3月12日宣佈，取消原定今年古典音樂節演奏的柴可夫斯基《1812序曲》，取而代之將演奏義大利作曲家雷斯庇基的交響詩《羅馬之松》。 該音樂廳的藝術總監沼尻龍典表示：「柴可夫斯基沒有罪，但我覺得（現在）不能演奏俄羅斯勝利的曲子。」
遭普亭點名，JK羅琳如何回應？
羅琳週五在推特上分享了一篇俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的文章，以此與普亭的評論保持距離。她並寫道：「對西方取消文化的批評，最好不要由那些屠殺平民，或是監禁和毒害批評者的人來做。」羅琳並加註了#IStandWithUkraine（我與烏克蘭站在一起）的標籤。
雖然點名JK羅琳，但這並不代表普亭對性別自由有什麼同情之處。去年，當普亭被問到「西方社會的問題」、「取消文化」以及JK羅琳性別觀點等議題的看法時，普亭說他「堅持傳統的做法——女人是女人，男人是男人，母親是母親，父親是父親」。他也將多元性別和跨性別比喻成新冠病毒，表示「新的麻煩出現，我們無法逃避，必須找到有效的應對之道。」
俄羅斯智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）政治分析師科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）表示，普亭週五與俄羅斯文化精英的會談，旨在向俄羅斯社會表明，在莫斯科入侵烏克蘭四週後，西方正在對該國發動一場平行的文化戰爭。「普亭想告訴俄羅斯人，他們正被圍困，在文化上也是如此。在他看來，西方正與俄羅斯傳統價值觀進行一場無情的戰爭。」
無法攻下基輔，俄羅斯將改變戰爭目標
自莫斯科開始入侵烏克蘭以來的一個月裡，俄羅斯軍隊遭遇了頑強的抵抗，未能佔領任何主要城市。俄羅斯總參謀部第一副參謀長魯茨科伊（Sergey Rudskoy）週五聲稱，俄羅斯軍事計劃的「第一階段」現已完成，他們的主要重點現在集中在在烏克蘭東部，並強調烏克蘭武裝部隊的作戰能力已大幅降低，俄羅斯將集中精力實現主要目標——解放頓巴斯地區。
不過《CNN》指出，在魯茨科伊發表談話之際，俄軍在基輔和哈爾科夫等烏克蘭主要城市陷入停滯。自入侵開始以來，俄羅斯也未能在烏克蘭上空取得優勢，並且人員損失慘重。俄羅斯國防部指，自2月24日的特別軍事行動以來，俄軍有1351名軍事人員死亡、3825人受傷；不過根據北約估計，約有7000至1.5萬名俄羅斯士兵喪生。