連柴可夫斯基也遭殃，普亭指西方封殺俄羅斯文化就像JK羅琳「被取消」

俄羅斯總統普亭週五（25日）痛批西方所謂的「取消文化」（cancel culture），表示「無法想像」這樣的事情會在俄羅斯發生，甚至拖《哈利波特》的作者JK羅琳下水，說她因為沒有滿足那些「性別自由」的粉絲而被取消。不過JK羅琳迅速在推特上發文，稱「對西方取消文化的批評，最好不要由那些屠殺平民，或是監禁和毒害批評者的人來做。」與普亭拉開距離。

普亭週五與俄羅斯文化界大老會面，在電視會議上普亭表示，西方「正試圖 取消我們的千年文化，取消我們的人民」，「他們正在從事的取消文化，甚至把柴可夫斯基、 蕭士塔高維奇和拉赫曼尼諾夫從海報中移除。俄羅斯的作家和書籍現在被取消了」。

普亭不忘再一次地提及納粹，稱「上一次如此大規模地摧毀令人反感的文學作品，是近90年前納粹在德國發動的。」俄羅斯官方一直以協助烏克蘭「去納粹化」作為其出兵的理由。

他也提到，「 他們最近取消了兒童作家喬安妮．羅琳（Joanne Rowling ），她的書在全球售出了數億冊，但沒有滿足所謂的性別自由的粉絲。」

2020年，JK羅琳 在個人Twitter上轉貼了一篇討論生理期與衛生條件的文章，不滿文章標題刻意不用「女性」來稱呼「有月經的人」，在LGBTQ社群引發激烈反彈（不只是女性才有月經，男性在接受跨性別手術後的也會有月經），跨性別者認為羅琳將他們排除於「女性」的身分認同之外。 批評者指控她有恐跨症，但她否認了這樣的指控。

普亭說：「在我們國家不可能想像這樣的事情，由於我們的文化，我們對此有保障。」 他也說俄羅斯沒有對種族不容忍的問題存在，「 幾個世紀以來，數十個民族一直生活在一起。」

西方國家為何「取消」俄羅斯？

俄羅斯文化圈部分人士因為對烏克蘭戰爭的立場，最近遭到「取消」。像是俄羅斯馬林斯基劇院首席指揮家葛濟夫（Valery Gergiev），他因為拒絕對俄羅斯入侵烏克蘭表態，並且和普亭政權關係密切，相繼被鹿特丹愛樂與慕尼黑愛樂解約。葛濟夫也現身週五與普亭的的電視會議。

Russian conductor Valery Gergiev has been fired by the Munich Philharmonic because of his support for President Vladimir Putin and for not rejecting the invasion of Ukraine, the German city's mayor says. https://t.co/j9DgYx8gZ4 — The Associated Press (@AP) March 1, 2022

另一方面，因為事態敏感，一些已經過世的俄羅斯藝術家的作品也暫時被放棄。英國卡迪夫愛樂樂團（Cardiff Philharmonic Orchestra）取消原定於3月18日將於威爾斯卡迪夫市中心的聖大衛廳（St David's Hall）舉辦的俄羅斯作曲家柴可夫斯基的音樂會，這一決定遭受西方文化圈的廣泛批評，有人形容樂團的行為「堪比法西斯式的焚書」，也有人指出柴可夫斯基在烏克蘭度過了很多時間，並在他的作品中融入許多烏克蘭民間音樂和故事。

Cardiff Philharmonic Orchestra has dropped music by Russian composer Tchaikovsky from a concert because of the Ukraine war 😱😭https://t.co/ohwuJ2msnh — Nga Pham (@ngahpham) March 11, 2022

該樂團後來表示，他們認為在俄羅斯入侵烏克蘭之際，演奏俄羅斯作曲家的曲目不合時宜，樂團還有一名成員的家人也被捲入戰火。除此之外，樂團也擔心原訂的表演曲目《c小調第二號交響曲》別名《小俄羅斯》，可能會冒犯烏克蘭人（烏克蘭舊時常被稱作「小俄羅斯」，不過這個詞彙現在多有貶義，是指沒有民族意識的烏克蘭人）。

不過不只西方，日本也有多場音樂會取消演奏俄戰爭勝利曲目。日本滋賀縣立藝術劇場琵琶湖音樂廳（大津市）3月12日宣佈，取消原定今年古典音樂節演奏的柴可夫斯基《1812序曲》，取而代之將演奏義大利作曲家雷斯庇基的交響詩《羅馬之松》。 該音樂廳的藝術總監沼尻龍典表示：「柴可夫斯基沒有罪，但我覺得（現在）不能演奏俄羅斯勝利的曲子。」

遭普亭點名，JK羅琳如何回應？

羅琳週五在推特上分享了一篇俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的文章，以此與普亭的評論保持距離。 她並寫道： 「對西方取消文化的批評，最好不要由那些屠殺平民，或是監禁和毒害批評者的人來做。」 羅琳 並加註了#IStandWithUkraine（我與烏克蘭站在一起）的標籤。

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

雖然點名JK羅琳，但這並不代表普亭對性別自由有什麼同情之處。去 年， 當普亭被問到「西方社會的問題」、「取消文化」以及JK羅琳性別觀點等議題的看法時，普亭 說他「堅持傳統的做法——女人是女人，男人是男人，母親是母親，父親是父親」。他也將多元性別和跨性別比喻成新冠病毒，表示 「新的麻煩出現，我們無法逃避，必須找到有效的應對之道。」

俄羅斯智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）政治分析師科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）表示，普亭 週五與俄羅斯文化精英的會談，旨在向俄羅斯社會表明，在莫斯科入侵烏克蘭四週後，西方正在對該國發動一場平行的文化戰爭。「普亭想告訴俄羅斯人，他們正被圍困，在文化上也是如此。 在他看來，西方正與俄羅斯傳統價值觀進行一場無情的戰爭。」

無法攻下基輔，俄羅斯將改變戰爭目標

自莫斯科開始入侵烏克蘭以來的一個月裡，俄羅斯軍隊遭遇了頑強的抵抗，未能佔領任何主要城市。俄羅斯總參謀部第一副參謀長魯茨科伊（Sergey Rudskoy）週五聲稱，俄羅斯軍事計劃的「第一階段」現已完成，他們的主要重點現在集中在在烏克蘭東部，並強調烏克蘭武裝部隊的作戰能力已大幅降低，俄羅斯將集中精力實現主要目標——解放頓巴斯地區。