曼谷老店守護百年傳統的雕刻工藝，製作需「王室授權准予使用」的迦樓羅雕像
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迦樓羅通常以「半人半鳥」的形象出現，像人的臉上有著鳥喙，人類的雙手展開連結著一對翅膀，下半身有鱗片和鳥爪。迦樓羅在東南亞神話中具有重要的地位，最早的來源是印度神話，迦樓羅是神明的坐騎和守護者，被認為擁有強大且永生的力量。
（中央社）東南亞神話中具有強大且永生力量的迦樓羅（Garuda），是泰國人信仰中的守護神。近年來曼谷能製作迦樓羅雕像的老店日漸凋零，碩果僅存幾家中的迦樓羅之家（Baan Rak Crut），正努力靠著手工藝守護老傳統。
曼谷熱季的傍晚，空氣中瀰漫著濕熱的氣味，天色漸暗，傍晚微弱的夕陽照射進迦樓羅之家，師傅帖拉伍（Teerawut Ruangcharak）走進工作室，扭開電燈，爬上將近2個成人高的架子，開始今晚漫長的雕刻工作。
因為客戶的要求，鐵拉伍雕刻的這座迦樓羅尺寸特別大，超過成人身高的2倍，而且前後立體呈現，與一般只有正面立體的迦樓羅不一樣，因此需要的工也更多。
帖拉伍全神貫注地用畫筆在迦樓羅的臉上雕刻出眉宇、眼睛、臉頰、耳朵的線條，再用更細的畫筆仔細一筆一筆修改，讓線條更加流暢。
迦樓羅通常以「半人半鳥」的形象出現，像人的臉上有著鳥喙，人類的雙手展開連結著一對翅膀，下半身有鱗片和鳥爪。迦樓羅在東南亞神話中具有重要的地位，最早的來源是印度神話，迦樓羅是神明的坐騎和守護者，被認為擁有強大且永生的力量。
曼谷街頭不少大公司行號特別是銀行外可以看到迦樓羅的雕像，掛在大樓外的迦樓羅雕像不是自己想掛就可以，必須向泰國王室申請獲得許可，因此雕像下還會有一排「王室授權准予使用」的泰文，由泰王拉瑪五世（Rama V）成立的暹羅商業銀行（Siam Commercial Bank）是第一間掛有迦樓羅雕像的銀行。
對泰國人來說，迦樓羅具有強大的法力，掛上迦樓羅雕像代表擁有迦樓羅的保護力量，公司行號或銀行建築物外掛上迦樓羅，代表他們是信用良好且對社會有所回饋的公司才能獲得王室許可。
早年曼谷有許多店家專門製作迦樓羅雕像，但因為費工費時，年輕人不願意投身這個產業，後繼無人，這個行業逐漸凋零，位在曼谷老城區的迦樓羅之家是現在曼谷僅存3家仍在製作迦樓羅雕像的工作室。
迦樓羅之家的本業是製作招牌和廣告看板的公司，現在由第二代納隆瓦（Narongwat Yamprasert）和阿皮查（Apichart Yamprasert）兄弟經營，兄弟兩人的父親在60年前接下製作迦樓羅的工作，自此傳承這個泰國傳統文化成了家族的使命。
阿皮查帶著中央社記者在工作室裡繞一圈，介紹每尊迦樓羅的故事，有的是送回來修補，有的是在製作中，通常一尊大的迦樓羅要3到4個月的工期，而像師傅帖拉伍正在趕工製作的迦樓羅，因為尺寸特別大且前後立體，工期就需要長達半年。
阿皮查說，製作迦樓羅相當費工，要經過塑型上漆等繁瑣的全手工程序，工時也長，耗時至少3個月完成一尊迦樓羅才能賺到錢，年輕人不太願意投入製作工作。目前工作室有4到5名師傅，多數也年紀偏大，像帖拉伍並不是專職雕刻迦樓羅的師傅，正職是在大學教藝術的老師，有空的時候會來幫忙他們進行雕刻工作。
阿皮查說，過去2年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情迦樓羅訂單大量減少，今（2022）年疫情趨緩，訂單才開始慢慢回流。
對納隆瓦和阿皮查兄弟來說，製作廣告看板和招牌才是家族本業和賺錢的生意，客製化迦樓羅更像是一種歷史文化傳承的責任，「如果我們不做就沒人做了。」
阿皮查觀察，近幾年有越來越多泰國年輕人對這樣的傳統文化有興趣，這也是激發他們繼續保留製作迦樓羅技藝的動力。「我們想要讓這樣的傳統繼續存在，甚至繼續到下一個百年，讓更多民眾和更多國家知道泰國有這樣一個傳統文化，尊重並景仰這百年來保護眾人的力量。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：羅元祺