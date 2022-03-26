《台北市新興菸品管理自治條例》3月27日上路，禁止電子煙、加熱菸製造及販賣

北市率先禁電子煙

《中央社》報導，台北市衛生局制定《台北市新興菸品管理自治條例》，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告電子煙等類菸品及加熱式菸品，違者可處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，並規定未滿法定吸菸年齡者不得使用新興菸品，否則須接受戒菸教育。條例去（2021）年底獲議會三讀通過後，今年3月2日獲行政院函文核定。

衛生局25日發布新聞稿宣布，條例將於27日正式生效，同一天起會與警察局開始就轄內新興菸品實體店面、夜市、商圈及攤販等執行聯合稽查，教育局等相關局處將依權責進行巡查及查報，查有違法將移送衛生局進行後續行政調查處分。

衛生局表示，已至北市59家新興菸品實體店面實地輔導，說明自治條例相關規定，網路販售者也已函文平台業者，請其加強所屬台北市賣家遵守相關規範，並呼籲民眾切勿觸法。

電子煙好壞

雖然政府極力宣導電子煙與加熱菸的危害，也積極欲將電子煙列管，但對於年輕使用者來說，電子煙不但外型新潮、方便、口味多，也沒有傳統紙菸燃燒的臭味及最為人詬病的焦油，對周圍人的影響較小。單從使用層面來看的確是比傳統紙菸要好得多，因此成為年輕使用族群的新寵兒。

從使用數據來看，在2020年大專校院學生健康行為調查之吸菸相關結果顯示，大專生紙菸吸菸率為5.4％，僅較2018年的5.2％略升，但是電子煙使用率卻從2.5％竄升至5.4％，增幅超過2倍，且女大學生電子煙使用率高於紙菸。

但電子煙傷害已經出現，《匯流新聞網》報導， 國健署菸害防制組組長陳妙心提醒，國健署自2020年2月請醫療機構協助通報疑似電子煙肺傷害個案，截至2021年9月共接獲6例通報，經專家會議討論，有3例（16歲男性、56歲男性、23歲男性）為使用電子煙造成肺傷害的高度可能個案；其他3例為使用電子煙加重（22歲女性）或誘發（42歲男性、31歲男性）氣喘的可能個案。

對於電子煙的危害， 臺灣兒科醫學會也發出聲明稿，指出與傳統紙菸相比，電子煙雖不含焦油，但其中的尼古丁，仍有強烈的成癮性，並造成大腦神經系統危害，尤其對發育中的青少年。且研究顯示尼古丁也可能使大腦更容易對其他物質成癮。

多種口味的菸油也是一大隱憂，近來電子煙的廠商，推出無尼古丁成份的液化混劑，雖無尼古丁成癮問題，但是廠商在液化混劑中添加各種五花八門的風味劑（估計已有約1萬5000種，其確切成分常因商業機密而無法得知）。其中的化學物質經高溫霧化的交互作用，常會產生各種有毒物質，造成呼吸、心臟血管甚至神經系統的傷害，亦有致癌風險。

各國處置

美國

美國食藥署僅在去（2021）年，核准雷諾茲菸草公司（R. J. Reynolds Tobacco）的一款電子煙「Vuse Solo Power」上市 ，其餘的申請都遭到駁回。

歐盟

販售合法化，但要求電子煙菸油中的尼古丁濃度，低於每毫升20毫克、電子煙菸油包裝不能超過10毫升，霧化器不能超過2毫升，限制廣告投放。

英國

將電子煙一分為三，不含尼古丁者視為普通消費產品，如液體含有尼古丁，則分為醫療／一般使用，分別根據不同法規進行管理。

中國

禁止向未成年人銷售，並限制產品投放廣告的時間和比例。

全面開放

韓國、紐西蘭。

全面禁止銷售、使用或進口

阿根廷、巴西、泰國、新加坡。

新聞來源

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺