上海、香港疫情嚴重該不該封城？專家稱將重創中國與世界經濟

「精準防疫」模範生上海的疫情持續嚴峻，仍堅持不封城；同樣疫情嚴峻的香港也已放棄清零政策，逐漸與疫情共存。

官方專家今（26）日說，這是因為上海在中國經濟發展中有重要功能，甚至對全球經濟都有影響。但遭許多中國網友質疑是否經濟比人命重要。

上海疫情延燒，但堅持不封城

《中央社》報導，上海市今日稍早舉行疫情防控記者會，市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡回答提問時表示，上海的病毒傳播速度快，因此防控模式也隨之做出調整，以「重點區域＋非重點區域」、「核酸檢測＋抗原自檢」兩種防控來進行。

吳凡提到，網路上不斷有風聲，希望上海應該決心封城3天或5天，甚至一週。對此，她強調上海絕對不能封城，「因為上海不僅僅是上海人民自己的上海，上海這個城市還在全國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。」

她認為，如果上海停下來，東海會有很多國際貨輪因而滯留，影響中國和全球經濟，上海市民應該有「大局觀」。同時呼籲市民認真進行篩查，用最小的成本、最快的速度恢復日常生活。

吳凡的言論一出，立即在微博引發熱議。許多中國網友批評上海以經濟為由不封城，「簡直自以為是，上海再不封，上海的醫護人員，基層工作人員就要崩潰了」、「上海老百姓的命就比別的城市的賤嗎？」、「封城影響你們政績⋯⋯人家深圳封了怎麼樣？現在馬上就要清零了」、「深圳不重要嗎？」

不過，也有許多網友支持不封城，認同上海探索防疫新模式，但也呼籲要防止上海的病例外溢到其他省市。

疫情蔓延令上海出現不少亂象，有護士因醫院急診暫停被拒診後死亡；有感染者抱怨被收治後沒有人管；也有居民反應被封控時間過長。

《華爾街日報》報導，上海一名護士因急診室關閉進行消毒，被趕出工作的醫院，最後死於哮喘，這讓居民感到不安，也突顯了官員們減輕病毒防控措施對人們生活影響的壓力。

儘管官員們堅稱不會在全市範圍內實施封鎖，但各地區的廣泛限制，阻礙了該市2500萬居民中的許多人上班、購買食物或接受治療。截至25日，上海有41家主要醫院因防疫措施暫停部分門診和急診服務。

「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）患者需要治療，但其他患者呢？這些都是生命。」其他人回憶起，1月份在西安的一名婦女在等待COVID-19病毒檢測結果期間，被拒絕就醫數小時後在懷孕8個月失去了未出生的嬰兒後，引起了全國的強烈抗議。

上海居民在2020年和2021年期間的生活相對不受干擾，與全國其他地方相比，上海被認為具有更周到的COVID-19肺炎政策。對於許多人來說，本月實施的全市測試居家令，是他們第一次遭遇封鎖。

該市十多個地區現在處於「嚴密管理」之下，居民不得離開他們的社區，必須依靠快遞員購買雜貨。

當局表示，他們將繼續逐區檢測病毒。官員們再次呼籲居民繼續戴口罩，接受加強注射並接受檢測。

「我們希望公眾在上海最困難的時期與我們合作」、「中國可以戰勝疫情，但這將是一個漫長的過程」，上海疫情工作組負責人的傳染病醫生張文宏這麼說。

香港解除9國航班禁令，縮短檢疫期

香港COVID-19疫情嚴峻，嚴格防疫策略逼走外商。《中央社》報導，香港歐洲商會調查，近5成外商確定或正在規劃搬離香港；行政會議召集人陳智思認為，企業一旦走了，回來機會不大。

陳智思今天在電台節目上表示，一些在香港設立亞太區總部的跨國企業，因疫情、檢疫安排遷離香港，轉往新加坡、杜拜等，搬回來的機會不大；但若主要業務在大中華的公司，則仍有機會重返香港，香港能否保持國際金融中心地位要視後續事態發展。

陳智思認為，符合科學的防疫安排是可接受做法，但能否使香港維持國際金融中心地位，要看往後發展，長遠來看，香港不能持續現行隔離檢疫的做法。香港很多業務要與國際接軌，但更大的經濟活動須與中國進行，不信中國永遠關閉。

《聯合新聞網》報導，香港歐洲商會24日發布COVID-19疫情對於商業群體的衝擊影響調查報告，報告顯示想搬離香港的公司裡，有25%表示會在未來12個月撤走所有業務和人員，24%說至少遷出一部分，只有17%沒有任何搬遷計畫。

稍早之前，美國商會1月也發類似報告說，44%的外籍商務人士可能離開香港，理由是COVID-19疫情相關的限制。美國的報告說，「香港仍有商機，但也有系列問題，特別是嚴格的旅行限制和惡化的美中關係。」

因應外國公司撤離警訊，《衛報》報導，香港行政長官林鄭月娥宣布，將解除對來自九個國家的航班的禁令，並減少酒店隔離，同時制定「政策路線圖」以放寬限制，表明該地區背離了清零的政策。

4月1日起，對9個國家實施的地區性航班熔斷機制取消，海外人士抵港檢疫期可縮短至7天。林鄭對媒體表示，這九個國家不再需要「熔斷飛行禁令」，因為那裡的情況並不比香港更糟，並承認限制措施已導致滯留海外的香港人。

林鄭表示，我會敦促公眾對這個時間表和路線圖更加耐心，只要這種趨勢在四個星期後下降，我們就應該能夠恢復正常生活。

香港金融發展局主席李律仁今天在電台節目上說，香港是外向型經濟，絕對不能成為「孤島」，只有維持金融發展穩定，才能保持獨特性，香港要「恪守本分」，做好作為中國的國際金融中心角色，在第5波疫情逐漸緩和時，爭取對內、對外通關。

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